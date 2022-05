Real Madrid hat zum insgesamt 14. Mal die Champions League gewonnen. Im Finale setzte sich das Team um Toni Kroos gegen den FC Liverpool mit 1:0 durch. Hier könnt Ihr die Highlights im Video sehen.

Den entscheidenden Treffer erzielte Vinicius in der 59. Minute. Die Vorarbeit dazu lieferte Federico Valverde.

Die besseren Chancen hatte im gesamten Spiel jedoch der FC Liverpool. Die Reds scheiterten aber immer wieder am glänzend aufgelegten Torhüter Thibaut Courtois.

Der Belgier wurde nach der Begegnung zum Man of the match gekürt. Am Ende stand ein Schussverhältnis von 24 zu 4 für den FC Liverpool zu Buche.

Mit Galgenhumor nahm LFC-Coach Jürgen Klopp daher das Ergebnis nach dem Spiel: "Wir haben die deutliche Mehrzahl an Torschüssen, aber nur drei, vier richtig gute. [...] Wenn der Torwart dann Man of the match wird, weißt du, dass etwas scheiße gelaufen ist", sagte er im Interview mit DAZN.

Champions League Finale 2022, Highlights im Video: Spielzusammenfassung von FC Liverpool vs. Real Madrid 0:1

Highlights des CL-Finales stehen schon kurz nach dem Abpfiff auf YouTube zum Abruf bereit. Sowohl das ZDF als auch DAZN stellen diese kostenfrei zur Verfügung.

Hier könnt Ihr die Spielzusammenfassung mit allen wichtigen Szenen anschauen.

Champions League Finale: FC Liverpool vs. Real Madrid 0:1 - Statistik zum Spiel Tor 0:1 Vinicius (59.) Aufstellung FC Liverpool

Alisson - Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson - Fabinho - J. Henderson (77. Keita), Thiago (77. Firmino) - Salah, Mane, Luis Diaz (65. Diogo Jota) Aufstellung Real Madrid

Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Casemiro, Kroos - Fede Valverde (85. Camavinga), Modric (90. Ceballos) - Benzema, Vinicius Junior (90.+3 Rodrygo) Gelbe Karten Fabinho (62.)

Champions League Finale 2022 im Re-Live auf DAZN sehen

Ihr wollt das komplette Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid noch einmal sehen? Dann schaltet DAZN ein. Der Streamingdienst bietet das Endspiel im Re-Live an.

Schon am Morgen wird ein Re-Live also die komplette Übertragung als Video auf der Plattform bereitstehen. Dabei könnt Ihr zudem vor- und zurückspulen und beispielsweise die Halbzeitpause überspringen.

© getty Marcelo reckte den Henkelpott in die Höhe.

