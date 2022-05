Champions-League-Finale: Popstar Camila Cabello beschwert sich über Fans

Camila Cabello wurde während ihres Auftritts vor dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid ausgebuht. Anschließend beschwerte sich die Sängerin via Twitter.

Wie unter anderem The Liverpool Echo berichtet, verfasste die Künstlerin zwei Stunden nach Abpfiff des Endspiels zwei Tweets, in denen sie sich über die Reaktionen der Zuschauer beschwerte. Inzwischen wurden die Tweets gelöscht.

"Ich habe meine Performance nochmals angeschaut und kann es nicht glauben, dass Leute ihre Vereinslieder so laut während meines Auftritts gesungen haben", schrieb Cabello: "Mein Team und ich haben unermüdlich lange Zeit daran gearbeitet, um die richtigen Vibes zu bringen und eine gute Show abzuliefern." Wenige Augenblicke später legte sie nach: "Sehr unhöflich, aber wie auch immer. ICH BIN FROH, DASS IHR FREUDE DARAN HATTET!"

Die Anhänger hatten wohl keine Geduld mehr, nachdem die Partie wegen Problemen beim Einlass erst 37 Minuten zu spät angepfiffen werden konnte. Derartige Shows bei Fußballspielen kamen in der Vergangenheit schon häufiger schlecht an. So zum Beispiel beim DFB-Pokal-Finale in Berlin, als Helene Fischer 2017 aufgetreten war.