Am 28. Mai findet das größte Spiel im europäischen Fußball statt. Das Champions-League-Finale! Aktuell kämpfen noch vier Mannschaften um den Einzug in dieses. Ihr wollt live im Pariser Stade de France das Spiel sehen? Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie viel ein Ticket für das Champions League Finale kostet.

Aktuell kämpfen noch vier Mannschaften um den Einzug ins Champions League Finale in dieser Saison. Der FC Villarreal, der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid.

Zunächst sollte das Finale in Sankt Petersburg stattfinden. Doch nach den aktuellen Vorkommnissen wurde Russland das Finale entzogen. Der neue Austragungsort ist Paris. Genauer gesagt das Stade de France.

Das Nationalstadion Frankreichs ist mit einer Kapazität von 81.338 Zuschauern das größte Stadion des Landes. Ihr wollt am 28. Mai live vor Ort sein? SPOX verrät Euch, wie viel Ihr für Tickets bezahlen müsst.

Champions League: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale?

Je nach Sitzplatz können die Preise variieren. Die Unterteilung folgt in vier Kategorien. Die UEFA kündigte an, dass insgesamt 52.000 von 75.000 Tickets Fans und der breiten Öffentlichkeit zum Kauf zur Verfügung stehen. Die beiden Finalteams erhalten jeweils 20.000 Tickets. Die restlichen 12.000 Tickets werden über UEFA.com zum Verkauf angeboten. Wie immer gilt Vorsicht bei Ticketseiten. Dort können die Preise bis zu 7.000 Euro pro Karte gehen.

© getty Die begehrteste Trophäe im Vereinsfußball: Der Champions-League-Pokal.

Champions League: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale? - Kategorie 4

Die vierte Kategorie bewegt sich im günstigsten Raum. Rund 70 Euro werden hier fällig. Dafür bekommt Ihr Plätze im Oberrang hinter den Toren der Mannschaften.

Champions League: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale? - Kategorie 3

In der dritten Kategorie fängt man preislich bei ca. 180 Euro an. Wenn Ihr diese Tickets erwerbt, dann sitz Ihr in den Reihen hinter den Toren. Entweder im Oberrang oder direkten dahinter.

Champions League: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale? - Kategorie 2

In der nächsthöheren Kategorie 2 muss man dann schon mehr auf den Tisch legen. Rund 490 Euro werden da schon mal fällig. Von den Sitzplätzen geht's dann in die vier "Ecken" des Stade de France.

Champions League: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale? - Kategorie 1

Die höchste Kategorie 1 fängt preislich ab ca. 690 Euro an. Man kann sich dann die besten Plätze im Champions League Finale sichern. Haupt- und Gegentribüne werden hier angeboten.

Hier geht's zum Ticket-Portal der UEFA.

Champions League: Wie viel kostet ein Ticket für das Finale? - Die Preise im Überblick

Kategorie Preis 4 €70 3 €180 2 €490 1 €690

Champions League: Die Sieger seit der Jahrtausendwende