Die Champions League startet in die K.o.-Phase, an deren Ende das Finale steht. Aber wann und wo findet das Endspiel eigentlich statt? Hier gibt's die Antworten.

16 Vereine sind noch vertreten und dürfen hoffen, es in der Champions League noch weit zu schaffen. Der FC Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Atletico Madrid, der FC Liverpool, der FC Chelsea, Inter Mailand, Manchester City, Manchester United, Benfica, Sporting, Ajax Amsterdam, der OSC Lille, der FC Villarreal und RB Salzburg haben die Gruppenphase überstanden und treten nun im Achtelfinale gegeneinander an.

Wer schafft es in das Viertelfinale, wer anschließend in das Halbfinale und zu guter Letzt in das Endspiel?

Doch wann und wo findet das Finale der Champions League 2022 eigentlich statt? SPOX klärt Euch darüber auf.

Champions League Finale 2022: Wann und wo findet das Endspiel statt?

Eigentlich hätte der finale Kampf um den europäischen Thron diese Saison nach exakt zehn Jahren mal wieder in der Münchner Allianz Arena steigen sollen. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist dieser Plan aber um ein Jahr auf 2023 verschoben worden.

Zur Sache geht es in der laufenden Spielzeit in der Gazprom-Arena zu St. Petersburg - was eigentlich schon 2021 der Fall hätte sein sollen, aber ebenso wegen COVID-19 nicht wie ursprünglich vorgenommen realisiert wurde.

© getty Die Gazprom-Arena ist Schauplatz des nächsten Champions-League-Finals.

2020 gab es ja das Blitzturnier in Lissabon, was die Pläne mit allen bereits vergebenen Final-Spielorten der darauffolgenden Jahre verändert hat.

In St. Petersburg steigt das Endspiel am 28. Mai 2022. Dort bestreitet Zenit St. Petersburg seine Heimspiele. Bei internationalen Spielen bietet die Arena Platz für 68.134 Zuschauer. Gebaut wurde sie für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2018 in Russland, die Eröffnung fand im April 2017 statt. Nach der WM fanden im vergangenen Sommer dort auch sieben Partien im Rahmen der Europameisterschaft statt.

Champions League Finale 2022: Wann und wo findet das Endspiel statt? - Termine