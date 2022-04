Heute werden in der Königsklasse Entscheidungen gefällt! Welche Teams im Viertelfinale gegeneinander antreten und wo Ihr die Rückspiele im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Viertelfinale der Champions League stehen am heutigen Dienstag Rückspiele an. Welche das sind und wer sie im TV, Livestream und Liveticker zeigt, verrät dieser Artikel.

Champions League, Übertragung heute: Spielplan, Infos, Überblick

Zwei Rückspiele stehen heute auf dem Programm, zum einen zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea und zum anderen zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal. Beide Duelle starten um 21 Uhr. Hier seht Ihr, wie die aktuelle Lage in der Königsklasse ist:

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Hinspiel 12. April 2022 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 3:1 12. April 2022 21 Uhr FC Bayern München FC Villarreal 0:1 13. April 2022 21 Uhr Atletico Madrid Manchester City 0:1 13. April 2022 21 Uhr FC Liverpool Benfica Lissabon 3:1

© getty Manuel Neuer und der FC Bayern müssen im Rückspiel gegen Villarreal eine 0:1-Niederlage aufholen.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Die heutigen Viertelfinal-Rückspiele werden bei verschiedenen Anbietern gezeigt. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen, angefangen mit dem Spiel der Bayern.

Champions League, Übertragung: FC Bayern München vs. Villarreal heute live im TV und Livestream

Im Free-TV werdet Ihr den Münchnern nicht bei Ihrer Aufholjagd zusehen können, stattdessen müsst Ihr für das Rückspiel der Bayern gegen den FC Villarreal zum Livestream von Amazon Prime Video greifen. Hier startet die Übertragung eine Stunde vor dem Anpfiff mit der Vorberichterstattung.

Champions League, Übertragung: Real Madrid vs. FC Chelsea heute live im TV und Livestream

Da Amazon Prime Video in jeder Woche nur ein Spiel wählen darf, liegen die Rechte an allen weiteren Partien, also auch der zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea, woanders: nämlich bei DAZN. Hier beginnen die Vorberichte eine halbe Stunde später als beim anderen Spiel (20.30 Uhr), dieses Team ist im Einsatz:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Max Siebald

Das gesamte DAZN-Programm inklusive der Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1 und Events aus vielen weiteren Sportarten

Champions League, Übertragung: Das Viertelfinale heute im Liveticker

Wenn Ihr eines der beiden Spiele lieber in Schriftform verfolgen möchtet statt den Stream einzuschalten, könnt Ihr in unserem Liveticker-Kalender nachschauen. Da findet Ihr sämtliche Spiele der Königsklasse.

Hier geht's zu Real Madrid vs. FC Chelsea.

Hier geht's zu FC Bayern München vs. FC Villarreal.

Champions League, Viertelfinale: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Aufstellungen bei den beiden Duellen heute aussehen:

Champions League, Viertelfinale: Real Madrid vs. FC Chelsea - Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior FC Chelsea: E. Mendy - T. Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso - Mount, Havertz, Ziyech

Champions League, Viertelfinale: FC Bayern vs. FC Villarreal - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, T. Müller, Coman - Lewandowski FC Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin - Gerard, Danjuma

© getty Karim Benzema hat Real Madrid im Hinspiel zu einem 3:1-Sieg über den FC Chelsea geschossen.

Champions League: Die Sieger der vergangenen Jahre