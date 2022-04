In der Champions League stehen heute die ersten zwei Viertelfinal-Hinspiele an. Ihr wollt wissen, wie Ihr die Spiele live im TV und Livestream sehen könnt? SPOX sagt es Euch.

Am heutigen Dienstag, den 5. April, ertönt der Startschuss für die Viertelfinale-Hinrunde in der Champions League. Zwei Hinspiele finden heute statt, die anderen zwei steigen dann morgen. Alle vier Spiele, zudem auch die vier Rückspiele in einer Woche, werden um 21 Uhr angepfiffen.

Den Auftakt heute machen folgende zwei Partien: Manchester City vs. Atletico Madrid und Benfica Lissabon vs. FC Liverpool.

Pep Guardiola und seine Citizens wagen den nächsten Versuch, die Champions League zu gewinnen. Erst in der vergangenen Saison mussten sie sich dem Rivalen aus der Premier League FC Chelsea mit 0:1 geschlagen geben. Mit Atletico Madrid steht ihnen der Tabellendritte der spanischen Primera Division gegenüber. Es ist das erste Mal, dass sich diese beiden europäischen Giganten in der Königsklasse gegenüberstehen.

Auch Jürgen Klopp und seine Reds wollen den Erfolg von 2018/19 wiederholen, als sie nach dem Triumph über Tottenham den Henkelpott in die Höhe stemmten. Ihr Gegner in der Runde der letzten Acht heißt Benfica Lissabon.

© getty Der FC Liverpool sicherte sich sein Viertelfinalticket mit dem Erfolg über Inter Mailand.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Zwei Viertelfinal-Hinspiele stehen heute also auf dem Plan. Diese werden von zwei Anbietern übertragen. Die Übertragungsrechte für die Königsklasse liegen nämlich bei DAZN und Amazon Prime. DAZN bietet zwar den Großteil an, Amazon Prime übernimmt dienstags jedoch stets ein Spiel: heute Benfica vs. Liverpool.

Für Benfica vs. Liverpool braucht Ihr demnach ein Amazon-Prime-Abonnement. Die Kosten für dieses betragen nach einem kostenlosen Probemonat entweder 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr.

Manchester City gegen Atletico Madrid läuft heute somit bei DAZN. Mit der Übertragung geht es eine halbe Stunde vor Anpfiff los. Dann meldet sich folgendes Team:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Max Siebald

Morgen hat das "Netflix des Sports" dann FC Chelsea vs. Real Madrid und Villarreal vs. FC Bayern im Angebot, beide Spiele also.

Aber auch Sportarten wie Handball, Darts, Tennis, Basketball, American Football und noch mehr stehen auf der Plattform abrufbereit. In Österreich überträgt DAZN übrigens sogar die komplette Königsklasse, in der Schweiz wird sie jedoch nicht mehr gezeigt.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Deutsche bei Liverpool: CL-Sieger, Torkrokodil und gescheitertes Talent © getty 1/17 Beim FC Liverpool spielten bisher acht Deutsche. Unter anderem das Torkrokodil, ein gescheitertes Talent und drei Champions-League-Sieger. Ein Überblick. © getty 2/17 Karl-Heinz Riedle (1997 bis 1999 - 76 Spiele, 15 Tore): Nachdem der Weltmeister von 1990 mit Borussia Dortmund die Champions League gewonnen hatte, wechselte er für 2,5 Millionen Euro nach Liverpool. © imago images 3/17 In seinen knapp zwei Jahren bei den Reds zählte der Stürmer meist zum Stammpersonal. Anschließend ließ Riedle seine Karriere beim damaligen Zweitligisten FC Fulham ausklingen. © imago images 4/17 Sean Dundee (1998 bis 1999 - 5 Spiele, 0 Tore): Zeitgleich mit Riedle kickte auch Dundee für die Reds. Geboren in Südafrika nahm er später die deutsche Staatsbürgerschaft an. Beim KSC zählte er zu den gefährlichsten Bundesliga-Stürmern … © getty 5/17 … und bekam in Anspielung auf den Film "Crocodile Dundee" den Spitznamen "Dundee, das Torkrokodil". In Liverpool setzte er sich aber nicht durch. Nach einigen Jahren in Stuttgart kehrte er nach Karlsruhe zurück. Heute ist Dundee als Berater tätig. © imago images 6/17 Dietmar Hamann (1999 bis 2006 - 283 Spiele, 11 Tore): Der Mittelfeldspieler avancierte zum erfolgreichsten Deutschen bei Liverpool. Beim Champions-League-Finale 2005 wurde er zur Halbzeit beim Stand von 0:3 eingewechselt … © imago images 7/17 … und half dann beim Sensations-Comeback mit. Abgesehen von der Königsklasse gewann er mit Liverpool auch den UEFA Cup und je zweimal den FA Cup und den League Cup. Nach weiteren Stationen in England beendete Hamann 2011 seine Karriere. © imago images 8/17 Markus Babbel (2000 bis 2004 - 73 Spiele, 6 Tore): Wie Hamann machte auch der Verteidiger Babbel seine ersten Schritte als Profi beim FC Bayern. In seinen drei Jahren bei Liverpool durfte er dann gemeinsam mit seinem Landsmann einige Titel bejubeln. © imago images 9/17 Zwischenzeitlich musste er wegen der Nervenkrankheit Guillain-Barre-Syndrom passen. Anschließend spielte Babbel noch drei Jahre beim VfB Stuttgart, ehe er 2007 Schluss machte. Seitdem arbeitet er als Trainer, zuletzt bei Western Sydney. © imago images 10/17 Christian Ziege (2000 bis 2001 - 32 Spiele, 2 Tore): Neben Hamann und Babbel stand mit Ziege für ein Jahr ein dritter Deutscher bei Liverpool unter Vertrag. Länger hielt er es anschließend beim Premier-League-Rivalen Tottenham aus. © imago images 11/17 Seit seinem Karriereende bei Borussia Mönchengladbach 2007 ist Ziege als Trainer tätig. Zunächst lange beim DFB, ehe Stationen auf Mallorca und in Thailand folgten. Derzeit beim österreichischen Drittligisten FC Pinzgau Saalfelden. © imago images 12/17 Samed Yesil (2012 bis 2015 - 2 Spiele, 0 Tore): 2011 holte der Stürmer mit Deutschland den dritten Platz bei der U17-WM, ein Jahr später wechselte er für 1,3 Millionen Euro von seinem Jugendklub Bayer Leverkusen nach Liverpool. © imago images 13/17 Auch aufgrund von Verletzungsproblemen erfüllte er die in ihn gesteckten Erwartungen aber nicht. Seit seinem Abschied war Yesil immer wieder vereinslos. Mittlerweile ist er 27 und spielt beim niederrheinischen Fünftligisten DJK Teutonia St. Tönis. © imago images 14/17 Emre Can (2014 bis 2018 - 167 Spiele, 14 Tore): Beim Champions-League-Sieg 2013 stand Can im Kader des FC Bayern. Nach einem Jahr in Leverkusen ging es 2014 für zwölf Millionen Euro nach Liverpool. © imago images 15/17 Titel holte er mit den Reds zwar keinen, dafür wurde sein Tor gegen Watford 2017 in England zum Tor des Jahres gewählt. Nach eineinhalb Jahren bei Juventus Turin zog Can im Januar 2020 zu Borussia Dortmund weiter. © imago images 16/17 Loris Karius (2016 bis heute - 49 Spiele, 0 Tore): Der einzige aktuelle deutsche Liverpool-Legionär erlangte wegen seiner zwei Fehler beim mit 1:3 verlorenen Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid traurige Berühmtheit. © imago images 17/17 Seinen Stammplatz musste er dann abgeben, zuletzt wurde er unerfolgreich an Besiktas und Union Berlin verliehen. Der 28-Jährige spielt keine Rolle mehr in der Mannschaft von Jürgen Klopp, im Sommer läuft sein Vertrag aus.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele im Viertelfinale heute im Liveticker

Solltet Ihr keinen Zugang zu DAZN oder Amazon Prime haben, könnt Ihr beide Spiele auch im Liveticker verfolgen. Diese bietet heute SPOX auf der Website an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester City und Atletico Madrid.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool.

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal FC Bayern München

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick