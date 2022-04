Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Rückspiel im Viertelfinale der Königsklasse, Real Madrid empfängt den FC Chelsea. Die wichtigsten Infos zur Partie sowie ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker bekommt Ihr hier.

Real Madrid geht mit einem dicken Polster in das heutige Duell gegen den FC Chelsea, die Königlichen gewannen das Hinspiel in der vergangenen Woche dank eines Dreierpacks von Karim Benzema auswärts mit 3:1. Am heutigen Dienstag wird Schiedsrichter Szymon Marciniak die Partie gegen 21 Uhr anpfeifen, gespielt wird im Santiago Bernabeu in Madrid.

Wo Ihr die Begegnung im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea nicht ausgestrahlt, stattdessen zeichnet sich DAZN für die Übertragung verantwortlich. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.30 Uhr, könnt Ihr Euch dort mit den Vorberichten auf die Partie einstimmen, folgendes Team berichtet für Euch:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Max Siebald

© getty Karim Benzema schoss Real Madrid mit seinem Dreierpack zum 3:1-Sieg über den FC Chelsea.

Real Madrid vs. Chelsea, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

Kein Streaming-Abo? Kein Problem! Natürlich halten wir Euch auch bei SPOX wieder über alle Geschehnisse auf dem Laufenden, zwar nicht durch Bewegtbild, dafür aber im Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. FC Chelsea.

Champions League, Real Madrid vs. Chelsea: Die Rückspiele im Überblick

Drei weitere Entscheidungen über den Einzug ins Halbfinale werden in dieser Woche gefällt, unter anderem muss sich der FC Bayern München gegen den FC Villarreal zurückkämpfen. Hier seht Ihr, wie der aktuelle Stand im Viertelfinale ist:

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Hinspiel 12. April 2022 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 3:1 12. April 2022 21 Uhr FC Bayern München FC Villarreal 0:1 13. April 2022 21 Uhr Atletico Madrid Manchester City 0:1 13. April 2022 21 Uhr FC Liverpool Benfica Lissabon 3:1

Real Madrid vs. Chelsea, Viertelfinale der Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior FC Chelsea: E. Mendy - T. Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso - Mount, Havertz, Ziyech

