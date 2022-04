Am kommenden Dienstag empfängt der FC Bayern München den FC Villarreal zum Viertelfinal-Rückspiel. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Champions-League-Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

FC Bayern, Rückspiel in der Champions League live sehen: Jetzt ein Amazon-Prime-Abo abschließen

Am kommenden Dienstag, 12. April, geht es für den FC Bayern München um den Einzug ins Halbfinale der Champions League! Nach dem Hinspiel am Mittwoch, 6. April, empfängt der deutsche Rekordmeister nur sechs Tage später den FC Villarreal zum Rückspiel in der Allianz Arena. Spielbeginn ist um 21 Uhr.

In München wird auf alle ein Entscheidung darüber fallen, ob der FC Bayern oder Villarreal ins Halbfinale einzieht - auch wenn es etwas länger dauen kann. In der Champions League gilt seit dieser Saison in der K.o.-Runde die Auswärtstorregel nicht mehr.

Steht es also nach dem Hinspiel in Villarreal und den 90 Minuten in München in der Addition beider Spiele unentschieden, geht es in eine Verlängerung. Ist auch dann auch noch keine Entscheidung gefallen, geht es ins Elfmeterschießen.

FC Bayern, Rückspiel in der Champions League live: Übertragung des Viertelfinales gegen Villarreal im TV und Livestream

Für die Live-Übertragung des Hinspiels im TV und im Livestream war exklusiv DAZN verantwortlich. Der Streamingdienst hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Mehrheit aller Champions-League-Spiele, unter anderem an allem Mittwochsspielen.

Für das Rückspiel stellt sich die Übertragungssituation anders dar, es wird nämlich exklusiv von Amazon Prime Video übertragen. Der seit dieser Saison in die Live-Übertragungen der Champions League involvierte Anbieter zeigt gemäß den vergebenen Übertragungsrechten an dem CL-Dienstag eine Partie per Vorauswahlrecht live. Am kommenden Dienstag hat sich Amazon Prime Video für die Übertragung von FC Bayern München vs. FC Villarreal entschieden. Diese beginnt um 20 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Wie für DAZN benötigt Ihr auch für Amazon Prime Video ein kostenpflichtiges Abo. Wer bereits Prime-Mitglied bei Amazon ist, bei dem ist das Video-Angebot - und damit auch die Live-Übertragung der Champions-League-Spiele - bereits im Paket enthalten. Der Preis für ein Abo beträgt entweder 7,99 Euro im Monatsabo oder 69 Euro im Jahresabo. Ein Tipp: Amazon Prime Video kann 30 tage lang kostenlos getestet werden.

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal könnt Ihr auch live im TV verfolgen - sofern Ihr über einen internetfähigen Smart-TV verfügt und dort die entsprechende App installiert habt.

© getty Der FC Bayern hat am Dienstag den FC Villarreal zum Viertelfinal-Rückspiel zu Gast.

Champions League: Rückspiele im Achtelfinale

Zusammen mit dem Parallelspiel zwischen Real Madrid und Titelverteidiger FC Chelsea eröffnen der FC Bayern und Villarreal am kommenden Dienstag die Rückspiele des Viertelfinales. Einen Tag später kommt es dann noch zu den Rückspielduellen Atletico Madrid vs. Manchester City und FC Liverpool vs. Benfica Lissabon.