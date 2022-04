FC Bayern München vs. Villarreal, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute in der Champions League den FC Villarreal zum Viertelfinal-Rückspiel. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, FC Bayern München vs. Villarreal: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das heutige Rückspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Villarreal wird in der Allianz-Arena in München ausgetragen. Losgehen soll es dort um 21 Uhr, Slavko Vincic wird die Begegnung als Schiedsrichter leiten.

Der deutsche Rekordmeister steht beim heutigen Duell unter Druck, das Hinspiel verloren die Münchner in der Ferne mit 0:1. Auch am vergangenen Wochenende zeigte der FC Bayern nicht seine beste Vorstellung, gegen den FC Augsburg brachte erst zehn Minuten vor Schluss ein Elfmeter durch Robert Lewandowski den Sieg.

© getty Im Hinspiel kassierte der FC Bayern gegen den FC Villarreal eine 0:1-Niederlage.

FC Bayern München vs. Villarreal, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Das Viertelfinal-Rückspiel der Bayern wird heute nicht im Free-TV übertragen, Amazon Prime Video besitzt nämlich die Übertragungsrechte an der Partie. Eine Stunde vor dem Anpfiff geht es dort mit den Vorberichten los.

Amazon Prime Video besitzt in dieser Woche nur die Rechte am Bayern-Spiel, alle weiteren Begegnungen werden bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt nämlich fast alle Spiele der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge. Neben der Champions League hat DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, sowie viele weitere Sport-Events im Programm.

Das gesamte DAZN-Angebot könnt Ihr Euch hier für 29,99 Euro im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo sichern.

FC Bayern München vs. Villarreal, Übertragung: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker

Falls Ihr das Spiel der Bayern lieber in Schriftform verfolgen wollt, könnt Ihr das wie gewohnt bei SPOX tun - wir tickern alle Partien der Königsklasse live.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München vs. FC Villarreal.

Champions League, FC Bayern München vs. Villarreal: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, T. Müller, Coman - Lewandowski FC Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin - Gerard, Danjuma

