FC Bayern München: So kommt der FCB gegen Villarreal heute weiter ins Halbfinale der Champions League

Für den FC Bayern München steht heute die gesamte Saison auf dem Spiel. Nach der enttäuschenden Vorstellung vergangene Woche muss sich der FCB heute deutlich steigern. Doch wie genau kommt der Rekordmeister eigentlich in die nächste Runde? SPOX klärt auf.

Nach der 0:1-Pleite im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen den FC Villarreal stehen die Bayern mit dem Rücken zur Wand. Ein Lichtblick: Man liegt nur mit einem Tor zurück. Dabei hätte die Niederlage angesichts der vielen Großchancen der Ostspanier auch wesentlich höher ausfallen können.

Diesen Umstand wolle man "nutzen", sagte Kapitän Manuel Neuer auf der Pressekonferenz am Montag. "Wir waren unzufrieden mit der eigenen Leistung. Es war aber sozusagen die beste Niederlage, die wir hätten bekommen können, weil es nur ein 0:1 ist".

FC Bayern München: So kommt der FCB heute gegen Villarreal heute weiter ins Halbfinale der Champions League

Dabei spielt den Münchnern auch die Abschaffung der Auswärtstorregel in die Karten. War eine Auswärtsniederlage ohne eigenes Tor in der vergangenen Saison noch beinahe ein vernichtendes Urteil, so kann man jetzt mit Optimismus nach vorne schauen.

Denn: Hätte die Regel nach wie vor Bestand und die Bayern bekämen im Rückspiel ein Gegentor im eigenen Stadion, so müssten sie gleich drei Tore schießen, um nicht eliminiert zu werden. Seit der Änderung genügen bereits zwei Tore für die Verlängerung.

Um also am heutigen Abend den Einzug ins Halbfinale der Champions League zu besiegeln, benötigen die Bayern einen Vorsprung von mindestens zwei Toren. Dabei spielt die Anzahl der Gegentore keine Rolle; sowohl ein 2:0 als auch ein 4:2 würde das Team von Trainer Julian Nagelsmann erlösen. Ein Sieg nach 90 Minuten mit nur einem Tor Vorsprung würde die Begegnung in die erweiterte Spielzeit befördern. Hat sich nach weiteren 30 Minuten keine Mannschaft einen zusätzlichen Vorteil erspielen können, so geht es ins Elfmeterschießen.

FC Bayern München: So kommt der FCB heute gegen Villarreal heute weiter ins Halbfinale der Champions League - Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr nichts vom Spiel verpassen wollt, könnt Ihr gern bei unserem hauseigenen Liveticker vorbeischauen. Updates im Minutentakt versorgen Euch stets mit allen relevanten Informationen rund um das Spielgeschehen in der Münchner Allianz Arena.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Bayern vs. FC Villarreal

FC Bayern München: So kommt der FCB heute gegen Villarreal heute weiter ins Halbfinale der Champions League - Die Champions League-Bilanz der Bayern