FC Bayern München: Schiedsrichter im Rückspiel des Viertelfinales in der Champions League gegen Villarreal

Häufigstes Schimpfwort ist "schlecht" (32,1 Prozent), gefolgt von "Fehler" (11,4 Prozent) oder "Pfeife" (5,9 Prozent). Anhand des Anteils an Beleidigungen in den Tweets über die Schiris ergibt sich eine Top-20 der am meisten beschimpften Schiedsrichter.