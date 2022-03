Die Rückrunde des Champions League Achtelfinals geht heute in den zweiten Tag. In diesem Artikel erklären wir Euch, welche Anbieter die beiden Spiele am Mittwoch live im TV und Livestream zeigen / übertragen.

Die heißen Tage in der Champions League gehen weiter. Nach den beiden Topspielen am gestrigen Tage, stehen heute die nächsten beiden Entscheidungen an. Die meiste Aufmerksamkeit liegt dabei natürlich auf der Paarung Real Madrid vs. Paris Saint-Germain. Letztere hatten das Hinspiel vor gut drei Wochen nur knapp mit 1:0 für sich entschieden. Mehr Klarheit herrscht dagegen schon im Falle von Manchester City und Sporting Lissabon. So hatten die Citizens das Hinspiel eindeutig mit 0:5 für sich entschieden.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Beide Matches am Mittwoch werden live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Alle Informationen zu den Ausstrahlungszeiten sowie den notwendigen Grundvoraussetzungen bezüglich des Zugriffs der Übertragung haben wir im Folgenden für Euch zusammengefasst.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Um auf die Livestreams von DAZN zu den beiden Partien zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Abonnement vorausgesetzt. Seit der Preiserhöhung im Januar beläuft sich der Preis für ein solches auf 29,99€ pro Monat. Geld sparen können hier aber all diejenigen, die sich direkt für ein längerfristiges Abo entscheiden. Der Jahrestarif ist nämlich bereits zu den Konditionen von 24,99€ pro Monat oder einer einmaligen Zahlung in Höhe von 274,99€ verfügbar.

Neben einer Vielzahl an Spielen der UEFA Champions League, kommen mit den Programm von DAZN auch Fans der Bundesliga sowie der amerikanischen Sportligen NFL, NBA, UFC und sogar WWE auf Ihre Kosten. All das und noch viel mehr macht DAZN zu Deutschlands größtem Livesportanbieter. Wenn Euch das nun überzeugt hat, dann könnt Ihr hier direkt die Mitgliedschaft abschließen, die am besten zu Euch passt.

© getty Schlägt er heute wieder zu? Kylian Mbappé hat im Hinspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain das einzige Tor geschossen.

Wenn Ihr nun aber schon ein solches DAZN-Abo besitzt, dann erübrigt sich all das oben genannte natürlich. In Eurem Fall müsst Ihr nur noch den jeweiligen Stream aufrufen. Unterhalb haben wir Euch die drei zur Verfügung stehenden Streams inklusive Link und Übertragungsstart einmal übersichtlich aufgelistet. Viel Spaß!

Hier geht's zum Livestream der Partie Real Madrid vs. PSG (ab 20.30 Uhr)

Hier geht's zum Livestream der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon (ab 21.00 Uhr)

Hier geht's zum Livestream der Konferenz (ab 20.45 Uhr)

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im TV

Da es sich bei DAZN um einen Anbieter handelt, der sich hauptsächlich auf die Übertragung im Livestream fokussiert hat, ist es nur unter bestimmten Bedingungen möglich, die Spiele des Tages im linearen Fernsehen zu verfolgen. Notwendig ist ein Receiver, entweder der Marke Sky Q oder GigaTV. In beiden Fällen lassen sich die beiden linearen Sender, DAZN1 und DAZN2, als Add-On zum regulären Programm hinzubuchen. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.

Wenn Ihr schon Inhaber all dieser Grundvoraussetzungen seid, dann könnt Ihr das Match zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain ab 20.30 Uhr auf dem Kanal DAZN1 verfolgen. Auf DAZN2 gibt es alternativ dazu die Konferenz zu sehen (ab 20.45 Uhr).

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Liveticker bei SPOX

Wer kein DAZN-Abo besitzt oder aus anderen Gründen nicht die Möglichkeit hat, die Spiele live zu sehen, kann gerne bei unserem SPOX-Liveticker vorbeischauen. Wie gewohnt bieten wir einen Ticker zu den beiden Einzelspielen an. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. Paris Saint-Germain

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Der Achtelfinal-Spielplan