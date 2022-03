FC Bayern München - RB Salzburg, Stimmen und Reaktionen: Positiver Corona-Test bei Oliver Kahn

Der FC Bayern München tritt in der Champions League zum Rückspiel gegen RB Salzburg an. Julian Nagelsmann gab vor der Partie bekannt, dass Oliver Kahn einen positiven Corona-Schnelltest hatte.

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München) über...

...die Aufstellung (vor dem Spiel): "Am Ende geht es darum, die formstärksten Spieler, die wir haben, auf den Platz zu bringen. Natürlich ist es eine offensive Aufstellung, wir haben ein Heimspiel, wir wollen gewinnen. Natürlich hätten wir auch einen defensiven Spieler im Mittelfeld mehr bringen können, aber Sabi (Marcel Sabitzer, Anm. d. Red.), das habe ich schon vor drei Tagen gesagt, war zuletzt etwas angeschlagen."

...Robert Lewandowski (vor dem Spiel): "Bei den Gesprächen bin ich nicht beteiligt, da müssen Sie dann Hasan Fragen oder Oliver Kahn. Ich schreibe jetzt auch nicht vor, wann die Gespräche stattfinden. Lewy weiß von mir und vom Klub, dass wir ihn unbedingt behalten wollen. Ich habe viele Gespräche mit ihm über inhaltliche Dinge geführt. Ich nehme ihn total mit in meinen Überlegungen, weil ich will, dass er immer in der Lage ist, seine beste Leistung zu bringen und dass er auch mit den nötigen Bällen gefüttert wird und zufrieden ist."

...Oliver Kahns Fehlen (vor dem Spiel): "Er hatte einen positiven Schnelltest. Er hat nicht abgesagt, weil er keine Lust hatte."