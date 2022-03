FC Bayern - Erkenntnisse zum Sieg gegen Salzburg: Lewandowski wieder mehr als nur ein Rädchen im System

17/23

Weitere Bundesliga-Rekorde: An acht 1. Spieltagen traf er mindestens einmal. Am 3. Spieltag der Saison 2021/2022 traf er für die Bayern im 16. Spiel in Folge - und zwei Spieltage später im 13. Heimspiel in Serie. Dabei brach er jeweils Müller-Rekorde.