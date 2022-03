Auch am zweiten Tag der Rückspiele des Champions League Achtelfinales stellt sich natürlich wieder die Frage: Wer zeigt / überträgt die Partien eigentlich heute im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Am heutigen Mittwoch stehen die Spiele drei und vier des aktuellen Champions-League-Spieltages an. Neben der Partie Manchester City gegen Sporting Lissabon kommt es auch zum Topspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain. Während ersteres Duell nach dem Hinspiel (0:5 für ManCity) bereits entschieden scheint, ist in letzterem noch alles möglich.

So hatten die Franzosen das Heimspiel vor gut drei Wochen dank eines späten Treffers durch Kylian Mbappé für sich entscheiden können. Angesichts des dominanten Auftritts von PSG, konnten sich die Königlichen mit dem Ausgang jedoch glücklich schätzen. Das wusste auch Reals Abwehrchef David Alaba: "Paris hat in unserem Drittel hinten sehr gut Druck gemacht und wir haben sehr schwer Lösungen gefunden, uns zu befreien. Dann ist es natürlich schwierig hier in Paris", gab der 29-Jährige zu bedenken. Heute haben die Blancos die Gelegenheit, den 0:1-Rückstand auszubessern.

Wo Ihr die Spiele des Tages live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Die Antwort auf die oben stehende Frage ist DAZN. Der Streamingdienst verfügt über die exklusiven Übertragungsrechte beider Achtelfinal-Partien am Mittwoch. Im Folgenden liefern wir Euch alle weiteren wichtigen Informationen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute im Livestream

Um entweder eines der Spiele, beide oder auch die Konferenz heute live zu sehen, benötigt Ihr das DAZN-Abo. Der Kostenpunkt hierfür liegt aktuell bei 29,99€ pro Monat. Günstiger wird es, wenn Ihr Euch direkt für den Jahrestarif entscheidet. In diesem Fall sinkt der Preis auf 24,99€ pro Monat oder den einmaligen Betrag von 274,99€.

© getty Im Hinspiel gegen Real Madrid gewann PSG mit 1:0.

Ihr seid bereits DAZN-Kunde? Dann könnt Ihr zur gegebenen Zeit ganz bequem den Stream Eurer Wahl aufrufen. Unterhalb haben wir Euch einmal alle drei Streams inklusive dem jeweiligen Übertragungsstart aufgelistet.

Hier geht's zum Livestream der Partie Real Madrid vs. PSG (ab 20.30 Uhr)

Hier geht's zum Livestream der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon (ab 21.00 Uhr)

Hier geht's zum Livestream der Konferenz (ab 20.45 Uhr)

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute im TV

Wer sich die Spiele lieber im linearen Fernsehen zu Gemüte führen will, der benötigt einen Receiver der Marke Sky Q oder GigaTV. Über einen solchen kann man nun die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2 zubuchen. Alle weiteren Informationen dazu, erhaltet Ihr hier.

Wer bereits im Besitz der genannten Voraussetzungen ist, hat nun die Wahl: Auf dem Sender DAZN1 ist ab 20.30 Uhr das Spiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain zu sehen, DAZN2 zeigt hingegen die Konferenz ab 20.45 Uhr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Wem sich heute nicht die Möglichkeit bieten sollte, die Spiele live zu sehen, hat noch eine weitere Alternative: Den SPOX-Liveticker. Dank unserer Updates im Minutentakt bleibt Ihr stets auf dem neuesten Stand! Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Real Madrid vs. Paris Saint-Germain

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Sporting Lissabon

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die letzten Begegnungen von Real Madrid und PSG