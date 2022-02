RB Salzburg empfängt heute im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League den FC Bayern München. Wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

RB Salzburg konnte hinter dem OSC Lille als Gruppenzweiter in das Achtelfinale der Champions League einziehen. In Gruppe G ließen die Salzburger dabei den FC Sevilla und den VfL Wolfsburg hinter sich. Im ersten Champions League-Achtelfinale der Vereinsgeschichte nimmt es der österreichische Serienmeister am heutigen Mittwoch, 16. Februar, mit dem deutschen Rekordmeister aus München auf.

Ihr wollt RB Salzburg vs. FC Bayern München heute live verfolgen? Dann sichert Euch JETZT ein DAZN-Abo!

Der einzige deutsche Vertreter, der in der Königsklasse überwintern durfte, ist der FC Bayern München. Mit sechs Siegen blieben die Münchner in der Gruppenphase unbesiegt und zogen somit souverän in das Achtelfinale der Champions League ein. Nach dem enttäuschenden Ausscheiden im Viertelfinale der letzten Saison will der FCB dieses Jahr wieder bis in das Finale vordringen.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? Datum, Ort, Zeit, Infos

Das Hinspiel des Champions League-Achtelfinales zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München findet heute (16. Februar) in der Red Bull Arena in Salzburg statt. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr. Das Rückspiel steigt dann am Dienstag, den 08. März, in der Münchner Allianz Arena.

FC Bayern: Achtelfinale der Champions League gegen Red Bull Salzburg im Überblick

Datum Anpfiff Heim Gast Mittwoch, 16. Februar 21:00 Uhr RB Salzburg FC Bayern München Dienstag, 8. März 21:00 Uhr FC Bayern München RB Salzburg

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN und Amazon teilen sich die Champions League Rechte in dieser Saison. Die heutige Partie zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München könnt Ihr auf DAZN live verfolgen.

DAZN-Mitglieder dürfen sich besonders freuen - der Sender konnte sich die Rechte an insgesamt 121 von 137 möglichen CL-Partien sichern. Amazon zeigt ausgewählte Spiele, die am Dienstag stattfinden.

Der Streamingdienst bietet seit einigen Monaten die Highlights seines vielfältigen Programms auf den beiden linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 an. Empfangen könnt Ihr diese aber nur in Verbindung mit einem Vertrag anderer Anbieter wie Sky oder Vodafone. RB Salzburg vs. FC Bayern München ist auf DAZN 1 zu sehen, die Konferenz auf DAZN 2.

Um ein kostenpflichtiges Abo kommt Ihr auch nicht herum, wenn Ihr das Hinspiel live verfolgen wollt. DAZN verlangt seit dem 1. Februar von Neukunden für ein jederzeit kündbares Monatsabo 29,99 Euro und für ein Jahresabo 274,99 Euro.

Des Weiteren könnt Ihr das Spiel mit einem kostenpflichtigen Abonnement auf blueSport verfolgen. Alle Champions League interessierten aus Österreich können die Partie noch dazu auf Sky Sport Austria und ServusTV sehen.

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre