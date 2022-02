Der FC Bayern München ist im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League zu Gast bei RB Salzburg. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.

Nachdem die restlichen drei deutschen Teilnehmer schon in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden sind, ruhen jetzt schon die Hoffnungen auf dem FC Bayern. Hier könnt Ihr das Duell gegen RB Salzburg im Achtelfinale-Hinspiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

RB Salzburg vs. FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern hat am vergangenen Wochenende beim 2:4 gegen den VfL Bochum eine seiner schlechtesten Leistungen der Saison gezeigt, dafür gab es Kritik von vielen Seiten. "Ich spreche mit meinen Spielern, was verbessert werden kann", erwiderte Nagelsmann bei der gestrigen Pressekonferenz und betonte: "Ich kann aber nicht anfangen, jede Experten-Meinung, die ohne Druck aus dem Ledersessel geäußert wird, zu kommentieren."

Vor Beginn: Das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League wird heute um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Wals bei Salzburg angepfiffen. Der Schiedsrichter Michael Oliver aus England will mit seiner Crew für ein faires Spiel sorgen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zu RB Salzburg vs. FC Bayern München im Liveticker!

RB Salzburg vs. FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Okafor

Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Okafor FCB: Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

RB Salzburg vs. FC Bayern München: Champions League heute im TV und Livestream

RB Salzburg vs. FC Bayern München ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv in voller Länge, beginnend mit den Vorberichten ab 20.30 Uhr mit folgender Crew:

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sandro Wagner

Reporter vor Ort: Max Siebald

DAZN kostet 29,99 Euro im Monatsabo und 274,99 Euro im Jahresabo für neue und wiederkehrende Kunden.

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Die Hinspiele