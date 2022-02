Juventus Turin tritt zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Villarreal an. Wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

In Gruppe F traf Villarreal auf Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Manchester United. Der Einzug in das Achtelfinale gelang den Spaniern am Ende mit zehn Punkten auf dem zweiten Platz. Für den amtierenden Europa League-Sieger ist es die erste Champions League-Teilnahme seit der Saison 2011/12. Damals schied der Klub in der Gruppenphase aus.

Seitdem letzten Champions League-Sieg im Jahr 1996 läuft Juventus Turin den eigenen Ansprüchen hinterher. In der Zwischenzeit stand der Klub noch ganze fünf Mal im Finale, von denen alle verloren wurden. In den vergangenen beiden Jahren war sogar jeweils schon im Achtelfinale Schluss. Zu wenig für die hohen Ansprüche des entthronten Serienmeisters.

Villarreal vs. Juventus Turin, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Villarreal vs. Juventus Turin, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Um die heutige Begegnung LIVE im TV sehen zu können, hat sich DAZN etwas ausgedacht: Seit letztem Sommer gehören zwei lineare TV-Sender zum Portfolio des Ismaninger Streamingdienstes. DAZN 1 und DAZN 2 können via Sky und Vodafone empfangen werden und zeigen ausgewählte Inhalte LIVE im TV. Auf Ersterem könnt Ihr die Partie Villarreal vs. Juventus Turin heute live verfolgen.

Ihr könnt die Begegnung auch wie gewohnt im Livestream von DAZN verfolgen. Dazu benötigt Ihr lediglich einen Zugang zum Angebot von DAZN.

Bei DAZN handelt es sich um einen kostenpflichtigen Dienst. Fällig werden für diesen im Monatsabo 29,99 Euro. Es ist auch möglich, sich gleich für ein Jahr zu binden, dann zahlt man 274,99 Euro. Diese Mitgliedschaft lässt sich wiederum auch in Raten bezahlen, monatlich überweist Ihr dann 24,99 Euro. Jetzt anmelden und die Champions League live sehen!

Über den prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb hinaus bekommt Ihr in Sachen Fußball auch noch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 angeboten. Und wiederum über den Fußball hinaus seht Ihr die NBA, die NFL, Motorsport, Wintersport, Tennis, Boxen, Darts und noch mehr.

© getty Juventus Turin trifft im Achtelfinale der Champions League auf Villarreal.

Villarreal vs. Juventus Turin, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute im Liveticker

Ihr müsst nicht unbedingt bei DAZN einschalten, damit Euch nichts von Villarreal gegen Juventus Turin entgeht. SPOX tickert die 90 Minuten nämlich live mit und berichtet ausführlich über alles Nennenswerte aus dem Estadio de la Ceramica.

Hier geht es zum Liveticker: Villarreal vs. Juventus Turin.

