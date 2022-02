PSG vs. Real Madrid, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Hammer-Duell im Achtelfinale der Champions League: Paris Saint-Germain empfängt Real Madrid am heutigen Dienstag zum Hinspiel. SPOX teilt Euch mit, wie sich das Kräftemessen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Das ist mal ein Leckerbissen für ein Achtelfinale der UEFA Champions League: Das Starensemble von Paris Saint-Germain fordert Rekordsieger Real Madrid zu Beginn der K.o.-Phase heraus. Ein potentieller Finalist wird damit schon früh ausscheiden.

PSG und Real eröffnen die Königsklasse in diesem Kalenderjahr am heutigen Dienstag, den 15. Februar, ebenso wie Sporting und Manchester City mit ihrem parallelen Aufeinandertreffen in Lissabon. Anstoß im Parc des Princes ist um 21 Uhr. Die Runde der letzten 16 geht dann mit den Hinspielen am Mittwoch sowie nächste Woche weiter.

PSG vs. Real Madrid, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Achtung: Wer davon ausgeht, dass das Kräftemessen zwischen den Parisern und den Königlichen wie gewohnt live bei DAZN ausgestrahlt wird, der täuscht sich. Der Streamingdienst zeigt zwar sämtliche Partien beider Mannschaften in ihren nationalen Ligen und hat obendrein fast die komplette Königsklasse im Programm, dieses Top-Spiel gehört allerdings ausnahmsweise nicht dazu.

© getty Real Madrid und PSG standen sich zuletzt im November 2019 gegenüber - Ausgang: 2:2.

Grund: Mit Amazon Prime Video hält noch ein weiteres Streamingangebot Rechte an der Champions League. Amazon überträgt immer dienstags eine Begegnung. Diesmal ist das also PSG gegen Real. Jonas Friedrich kommentiert mit Experte Benedikt Höwedes, Moderator ist Sebastian Hellmann.

Zusätzliche Kosten kommen damit aber nicht zwangsläufig auf Euch zu. Nicht wenige haben schließlich bei Amazon eine Prime-Mitgliedschaft, wenn sie dort beispielsweise Produkte kaufen. Die Champions League ist in diesem Abo mit enthalten.

Wer aber noch kein Mitglied ist: Ein Prime-Abo gibt es für 7,99 Euro pro Monat, es lässt sich jederzeit kündigen. Für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.

Alle anderen Achtelfinal-Hinspiele in dieser Woche bekommt Ihr live und exklusiv auf DAZN zu sehen, darunter auch die Aufgabe des FC Bayern München am Mittwoch bei RB Salzburg.

PSG vs. Real Madrid, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute im Liveticker

Wer heute zu PSG gegen Real Madrid nicht im Livestream einschalten kann, darf sich gerne bei SPOX in den Liveticker reinklicken. Dort wird schriftlich umgehend alles Wichtige notiert und übermittelt.

Begegnung: Paris Saint-Germain - Real Madrid

Paris Saint-Germain - Real Madrid Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Runde: Achtelfinale, Hinspiel

Achtelfinale, Hinspiel Datum: 15. Februar 2022

15. Februar 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Parc des Princes, Paris

Parc des Princes, Paris TV: -

- Livestream: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Liveticker: SPOX

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele