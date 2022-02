Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League treffen heute Paris Saint-Germain und Real Madrid aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

In der Champions League stehen sich heute die Starensembles von Paris Saint-Germain und Real Madrid gegenüber. Beide Mannschaften führen ihre nationale Liga an. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen in der Königsklasse. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

PSG vs. Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: PSG dominiert die französische Liga, die bislang letzte und einzige Niederlage liegt bereits mehr als vier Monate zurück. So ist es auch klar, dass die Pariser die Liga mit großem Vorsprung anführen. Real Madrid ist ebenfalls Tabellenführer in der spanischen Primera Division. Die Liga ist jedoch an der Spitze ein wenig spannender, der FC Sevilla hat nur vier Punkte weniger. Die Madrilenen schwächelten außerdem zuletzt. Von den vergangenen fünf Ligaspielen verlor man eines und spielte zudem zweimal unentschieden.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen, gespielt wird im Parc des Princes in Paris.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid.

PSG vs. Real Madrid: Champions League heute im TV und Livestream

Das Spektakel heute überträgt Amazon Prime Video im kostenpflichtigen Livestream. Jonas Friedrich kommentiert mit dem Experten Benedikt Höwedes das Duell. Als Moderator wird Sebastian Hellmann eingesetzt.

Die, die noch kein Amazon-Prime-Abo haben, können eines für 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro anschaffen.

PSG vs. Real Madrid: Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - I. Gueye - Danilo Pereira, Verratti - di Maria, Mbappé - Messi

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba, F. Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Vinicius Junior - Benzema

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Die Hinspiele

Termin Begegnung 15.02.2021, 21.00 Paris Saint-Germain - Real Madrid 15.02.2021, 21.00 Sporting - Manchester City 16.02.2021, 21.00 RB Salzburg - FC Bayern München 16.02.2021, 21.00 Inter Mailand - FC Liverpool 22.02.2021, 21.00 FC Chelsea - OSC Lille 22.02.2021, 21.00 FC Villarreal - Juventus 23.02.2021, 21.00 Benfica - Ajax Amsterdam 23.02.2021, 21.00 Atlético Madrid - Manchester United