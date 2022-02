FC Bayern - Erkenntnisse zum FCB-Unentschieden in Salzburg: Kingsley Coman ist längst unverzichtbar

Durch das Last-Minute-Unentschieden (1:1) bei Red Bull Salzburg hat sich Bayern München im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League eine ordentliche Ausgangsposition erarbeitet. Ein Spieler ist nach seiner Vertragsverlängerung schon jetzt unverzichtbar. Trainer Julian Nagelsmann muss sich zunehmend mit Dingen außerhalb des Platzes beschäftigen. Die Erkenntnisse zum Spiel.

1. Kingsley Coman ist längst unverzichtbar

Rasmus Kristensen konnte einem am Ende leidtun. Der Rechtsverteidiger vom FC Salzburg wehrte sich tapfer gegen Kingsley Coman. Er kämpfte und biss, zog kurz vor Schluss aber dann doch den Kürzeren. Nach einer Kopfball-Verlängerung von Thomas Müller entwischte Coman seinem Gegenspieler entscheidend, jagte die Kugel zum Ausgleich ins Netz. Die Klasse des Franzosen hatte sich durchgesetzt. Wie so oft.

Coman war in einer oft statischen Bayern-Offensive mit Abstand der Gefährlichste. Fast alle Angriffe in der insgesamt stärkeren 2. Halbzeit liefen über ihn. Coman drehte Kristensen regelrecht ein, feuerte achtmal selbst auf den Kasten, gab dazu vier Torschussvorlagen und gewann starke 63 Prozent seiner Zweikämpfe.

"Man sieht ja, wie wichtig er ist. Nicht nur aufgrund seiner Tores, sondern auch an den Situationen vorher. Er gewinnt grundsätzlich jedes Eins-gegen-eins", sagte Nagelsmann nach dem Spiel. "Wichtig ist an solchem Momenten wie in den ersten 25 Minuten, wo er nicht so im Spiel war, dass er sich mehr Aktionen holt und in einen Rhythmus kommt. In der 2. Halbzeit hat er für sehr viel Betrieb gesorgt, ein wichtiges Tor und ein gutes Spiel gemacht."

Mit diesen Qualitäten ist Coman für Bayern unverzichtbar. Der Flügelspieler hat sich in eine kaum zu stoppende Offensiv-Waffe entwickelt. Vorbei gehen und flanken, vorbei gehen und selbst abschließen, zur Not in den Sechzehner schießen und wie im Champions League Finale 2020 in Lissabon auch mal mit dem Kopf zur Stelle sein. Sein Werkzeugkasten ist mittlerweile deutlich besser ausgestattet als noch vor ein paar Jahren, als er sich noch zu oft auf sein irres Tempo alleine verließ.

Im Januar verlängerte der 25-Jährige seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2027. Laut L'Equipe verdoppelte sich sein jährliches Salär fast, auf nun 17 Millionen Euro brutto pro Jahr. Viel Geld, das angesichts der einzigartigen Klasse Comans aber gut angelegt scheint.

Noten: BVB-Flirt nicht aufzuhalten - Lewandowski vollkommen unsichtbar © getty 1/28 Kingsley Coman hat den FC Bayern München beim FC Salzburg vor einer Niederlage in der Champions League bewahrt. Beim 1:1 traf der Franzose erst spät. Die Einzelkritiken zum Achtelfinal-Hinspiel. © getty 2/28 SALZBURG – PHILIPP KÖHN: Hatte anfangs nicht so viel zu tun, wie man vielleicht erwartet hätte. Wenn, war er aber immer zur Stelle wie gegen Gnabry (10.). Zweite Halbzeit dann mehrmals stark gerettet - besonders in der 76. Beim Tor machtlos. Note: 2,5. © getty 3/28 RASMUS KRISTENSEN: Nicht so forsch im Offensivspiel wie sonst und anfangs stark gegen Coman, dessen Laufwege er immer wieder blockierte. Nach der Pause aber dann deutlich mehr Problemen wie in der 51. und 73. Beim 1:1 beteiligt. Note: 4. © getty 4/28 OUMAR SOLET: Nicht ganz so statisch wie Nebenmann Wöber, aber dennoch mit weniger Ausflügen nach vorne als sonst, um die Nähe von Lewandowski nicht zu verlieren. Heroisch gegen Coman (51.). Beim Gegentor fliegt er vorbei. Note: 3. © getty 5/28 MAXIMILIAN WÖBER: König der Lüfte, rigoros im Zweikampf (75 Prozent gewonnen). Der Anführer der jüngsten CL-Mannschaft dieser Saison. Sagte im Vorfeld, dass es für Bayern "grauslich" wird. Er hielt Wort. Note: 2. © imago images 6/28 ANDREAS ULMER: 36 und fit wie ein Teenager! Klar, hatte so seine Probleme mit Gnabry, weil er auch oft auffällig allein gelassen wurde. Aber nach der Pause mehrmals stark den Ball gewonnen und Angriffe eingeleitet. Note: 2. © imago images 7/28 NICOLAS CAPALDO: Mit die meisten Ballkontakte auf dem Platz, war der Aufbauspieler im Zentrum, aber wenig Zug nach vorne und nach der Pause dann auch nachlassend, was die Passqualität anging. Beim Gegentor halbherzig in der Luft. Note: 4. © getty 8/28 MOHAMED CAMARA: Wird mit N'Golo Kante verglichen. Er zeigte oft, warum. Ballgewinnmaschine im Mittelfeld. Initiierte auch so die Führung für Salzburg. Ein Bewerbungsspiel für einen teuren Sommerwechsel. Note: 2. © imago images 9/28 NICOLAS SEIWALD: Nach Meniskus-Verletzung und Wunderheilung zurück in der Startelf. Übernahm den defensiven Part des Mittelfeldtrios, fand aber auch gute Schusschancen (49.). Raus nach 80 Minuten. Note: 3. © imago images 10/28 BRENDEN AARONSON: Klassischer Spielmacher mit viel Übersicht und Zug zum Tor, aber auch mit dem Auge für die Arbeit gegen den Ball. Stark bei seiner Chance in der 25. Nicht der Schnellste, aber mit viel Übersicht. Note: 2,5. © getty 11/28 NOAH OKAFOR: Musste schon nach zwölf Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung runter. Keine Bewertung. © imago images 12/28 KARIM ADEYEMI: Hatte extrem viel Bock auf dieses Spiel, ständiger Störenfried, bereitete das 1:0 vor und war anfangs kaum zu fassen. Zweite Halbzeit etwas abgebaut, aber dennoch: Der BVB, wenn es denn so kommt, bekommt eine Granate. Note: 2. © getty 13/28 CHUKWUBUIKE ADAMU: Kam nach zwölf Minuten für den verletzten Okafor und traf neun Minuten später zur Führung mit seinem ersten CL-Tor. Ließ sich danach oft fallen, um im Mittelfeld zu helfen. Hätte das 2:0 machen müssen (80.). Note: 2,5. © getty 14/28 LUKA SUSIC: Der junge Kroate kam für Seiwald in der 80. Minute. Keine Bewertung. © imago images 15/28 MAURITS KJAERGAARD: Kam in der 87. Minute für Adeyemi. Keine Bewertung. © imago images 16/28 FC BAYERN - SVEN ULREICH: Seine starke Parade gegen Aaronson (24.) verhinderte ein schnelles 0:2. Auch gegen Adeyemi mit toller Reaktion (80.). Beim 0:1 ohne Chance. Souverän und tadellos. Note: 2,5. © getty 17/28 BENJAMIN PAVARD: Gleich zu Beginn mit einem wichtigen Block gegen Aaronson, gegen den er dann vor dem 0:1 zu spät kam. Teils sehr fahrig. In der 81. rettete er in letzter Not gegen Adamu. Seine Flanke führte aber zum späten Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 18/28 NIKLAS SÜLE: Anfangs mit leichtem Stockfehler, der Salzburg eine frühe Chance ermöglichte. Auch er konnte beim 0:1 nicht mehr gegen Adamu retten. Ansonsten aber der stabilste der drei Abwehrspieler. Note: 3,5. © imago images 19/28 LUCAS HERNANDEZ: Hatte einen schweren Stand gegen den flinken Adeyemi, von dem er sich vor dem 0:1 auch austanzen ließ. Es war nicht das einzige Mal, wo der Franzose zu zögerlich agierte. Auch im Passspiel mehrfach unsauber. Note: 5. © getty 20/28 JOSHUA KIMMICH: Kam auf die sehr viele Ballaktionen und zahlreiche -eroberungen. Bewies auch unter Druck eine gute Übersicht und machte am Ball kaum Fehler. Note: 2,5. © imago images 21/28 CORENTIN TOLISSO: Hatte vor allem den Auftrag, die Salzburger Konter abzusichern. Das klappte teils nur bedingt, nach der Pause aber mit mehr Kontrolle und einigen frühen Balleroberungen. Note: 3,5. © getty 22/28 SERGE GNABRY: War lange Bayerns bester Offensivspieler. Gute Chance nach toller Finte (10.), legte Sanes Chance auf (30.) und wurde selbst zweimal geblockt (40.). In Halbzeit zwei mit guten Dribblings, die letzte Präzision fehlte aber oft. Note: 2,5. © imago images 23/28 THOMAS MÜLLER: Mit vielen Positionswechseln, um die Seiten zu überladen, was vor allem half, den linken Salzburger Flügel zu öffnen. Wirklich effizient war er nicht, bereitete aber das 1:1 vor. Sein Ballverlust gegen Camara leitete das 0:1 ein. Note: 4. © getty 24/28 LEROY SANE: Auch er rochierte viel, war allerdings an wenigen guten Aktionen beteiligt - bis auf seine Chancen in der 30. und vor allem in der 75., die Köhn stark vereitelte. Es fehlte wie der gesamten Offensivabteilung die Durchschlagskraft. Note: 4,5. © imago images 25/28 KINGSLEY COMAN: Kristensen machte ihm das Leben zunächst schwer. Sein Kopfball in der 40. war zu unplatziert. Nach der Pause deutlich stärker im Eins-gegen-eins, initiierte sehr viel, blieb aber glücklos - bis zu seinem späten Ausgleichstor. Note: 2,5. © getty 26/28 ROBERT LEWANDOWSKI: War kaum eingebunden, kam zur Pause auf nur 15 Ballaktionen und spielte 4 seiner 8 Pässe zum Gegner. Auch anschließend wurde es nicht viel besser. Blieb ohne Torschuss und Torschussvorlage. Note: 5. © imago images 27/28 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: In der 77. Minute für Gnabry eingewechselt, verdaddelte direkt im Anschluss eine gute Möglichkeit. Keine Bewertung. © imago images 28/28 MARCEL SABITZER: Tolisso machte für ihn in Minute 80 Platz. Keine Bewertung.

2. Julian Nagelsmann macht Druck auf Brazzo

Als Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf die Bemerkung Uli Hoeneß angesprochen wurde, dass es dem Kader - ausgehend vom 2:4 in Bochum - womöglich auch an Reibung fehle, überraschte er mit seinen Aussagen. Nagelsmann teilte die Auffassung und machte nebenbei ein anderes Thema auf: fehlende Neuzugänge.

"Reibung im Team können wir am Ende selbst herstellen, indem man auf dem Transfermarkt aktiv ist. Natürlich kann man auch intern Reibung herstellen, aber dafür musst du immer ein einheitliches Niveau über die gesamte Kaderstruktur haben." Nach dem Spiel legte er dann erneut den Finger in Wunde. Wie es ihm gefallen würde, wenn Karim Adeyemi zum BVB wechsle, wurde Nagelsmann gefragt. "Ich mache mir keine Gedanken um potentielle Neuzugänge anderer Vereine, sondern um Neuzugänge, die wir haben möchten. Das ist wertvoller", legte er nach.

Wieder ein Wink mit dem Zaunpfahl an Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Laut Bild soll der Transfer-Frust bei Nagelsmann gestiegen sein. Grund: Mit Davies, Musiala, und Goretzka fehlen ihm teilweise seit Wochen wichtige Alternativen. Die Mannschaft stellt sich deshalb fast von alleine auf. Nagelsmann wünscht sich eine größere Kadertiefe, um bei Ausfällen besser reagieren zu können. Und macht jetzt Druck.

© imago images Hernandez und Co. waren auch in Salzburg nicht immer auf der Höhe.

3. Bayerns Defensive hat ein Kommunikationsproblem

Was Kingsley Coman auf der einen Seite war, war Karim Adeyemi auf der anderen. Vor allem Lucas Hernandez hatte mit der Geschwindigkeit des Salzburgers extreme Probleme. Nagelsmann machte dafür aber nicht den Speed der eigenen Mannschaft verantwortlich, sondern die Kommunikation untereinander:

"Es geht um das Verantwortungsbewusstsein, kein Gegentor bekommen zu wollen. Wir sind beim 0:1 in der Überzahl, verteidigen aber nicht giftig genug. Luci attackiert in der Szene in Richtung Außenlinie, weil er nicht weiß, ob hinter ihm noch einer steht. Das ist ein Kommunikations-Thema, dass man sich da hilft."

Immer deutlicher zu sehen, dass der Abgang von David Alaba zu Real Madrid zumindest in dieser Hinsicht nicht aufgefangen werden konnte. Der Österreicher war in der Defensive des Rekordmeisters der klare Abwehrchef, gab Kommandos und verschob seine Nebenspieler wie Schachfiguren.

Weder Süle, Pavard, Upamecano noch eben Hernandez konnten bislang in diese Rolle hineinwachsen. Nagelsmann über die Boss-Baustelle: "Wir müssen im Coaching zulegen, um die Situationen besser zu lösen".

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Die Hinspiele