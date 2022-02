RB Salzburg - FC Bayern München, Stimmen und Reaktionen - Nagelsmann: "eine unfassbar schlechte Entscheidung"

Der FC Bayern entgeht beim 1:1 in Salzburg der zweiten Niederlage in Folge. Kingsley Coman traf erst kurz vor Schluss zum verdienten Ausgleich des Rekordmeisters. Die Bayern waren hinterher nicht zufrieden und sauer auf den Schiedsrichter. Die Stimmen zum Spiel.

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München) über...

...das Spiel: "In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Bälle verloren. Da war auch unsere Restverteidigung nicht gut. Es war ein vermeidbares Gegentor. Der Ausgleich war mehr als verdient. Wir haben sie brutal eingeschnürt."

...das Foul Müllers in der Nachspielzeit: "Der Schiedsrichter sagte, es war ein falscher Pfiff. Aber es gibt doch den viel zitierten Video Assistant Referee und dann lass ich die Situation zu Ende laufen und gucke, ob Leroy den Ball ins nur noch von Feldspielern besetzte Tor schiebt. Und dann wird kontrolliert und wenn es ein Foul ist, pfeif ich ab. Aber sie können mir nicht immer erzählen, wenn es sieben Meter Abseits ist, dass sie die Situation 28 Minuten weiterlaufen lassen und hinterher winken, weil ja sowieso alles überprüft wird. Und diese Situation im Fünfer ohne Körperkontakt wird dann vorher abgepfiffen. Das ist eine hundertprozentige Torchance und eine unfassbar schlechte Entscheidung.

Joshua Kimmich über...

...das Spiel: "Es ist schwierig einzuordnen. Wir hatten uns deutlich mehr vorgenommen. In der ersten Halbzeit war es zu wenig. Vor allem in der Restverteidigung. Wir wussten, dass Salzburg schnelle Spieler hat und zu Chancen kommt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und waren drückend. Und trotzdem hatten wir nicht die großen Chancen. Die Mannschaft hat gemerkt, dass wir das Spiel gewinnen können. Aufgrund der Tatsache, dass es auch hätte 0:2 stehen können, ist das 1:1 okay."

...die Leidensfähigkeit: "Dass wir das können, ist nicht die Frage. Wir müssen das aber in jedem Spiel auf den Rasen bekommen. Nicht nur in der Champions League, nicht nur 45 Minuten, sondern immer. Wir sind gerade nicht im Flow, dass es von allein geht. Wir müssen am Wochenende in der Bundesliga so weitermachen und nicht erwarten, dass es auch so geht."

...Rückspiel: "Wir müssen besser verteidigen, die Leute besser aufnehmen. Deren Hauptidee ist es, aggressiv zu sein und schnell in die Spitze zu spielen. Wir brauchen mehr Spielkontrolle und müssen es besser ausspielen. Wir haben habe vielversprechende Räume gehabt und es nicht gut ausgespielt."

Noten: BVB-Flirt nicht aufzuhalten - Lewandowski vollkommen unsichtbar © getty 1/28 Kingsley Coman hat den FC Bayern München beim FC Salzburg vor einer Niederlage in der Champions League bewahrt. Beim 1:1 traf der Franzose erst spät. Die Einzelkritiken zum Achtelfinal-Hinspiel. © getty 2/28 SALZBURG – PHILIPP KÖHN: Hatte anfangs nicht so viel zu tun, wie man vielleicht erwartet hätte. Wenn, war er aber immer zur Stelle wie gegen Gnabry (10.). Zweite Halbzeit dann mehrmals stark gerettet - besonders in der 76. Beim Tor machtlos. Note: 2,5. © getty 3/28 RASMUS KRISTENSEN: Nicht so forsch im Offensivspiel wie sonst und anfangs stark gegen Coman, dessen Laufwege er immer wieder blockierte. Nach der Pause aber dann deutlich mehr Problemen wie in der 51. und 73. Beim 1:1 beteiligt. Note: 4. © getty 4/28 OUMAR SOLET: Nicht ganz so statisch wie Nebenmann Wöber, aber dennoch mit weniger Ausflügen nach vorne als sonst, um die Nähe von Lewandowski nicht zu verlieren. Heroisch gegen Coman (51.). Beim Gegentor fliegt er vorbei. Note: 3. © getty 5/28 MAXIMILIAN WÖBER: König der Lüfte, rigoros im Zweikampf (75 Prozent gewonnen). Der Anführer der jüngsten CL-Mannschaft dieser Saison. Sagte im Vorfeld, dass es für Bayern "grauslich" wird. Er hielt Wort. Note: 2. © imago images 6/28 ANDREAS ULMER: 36 und fit wie ein Teenager! Klar, hatte so seine Probleme mit Gnabry, weil er auch oft auffällig allein gelassen wurde. Aber nach der Pause mehrmals stark den Ball gewonnen und Angriffe eingeleitet. Note: 2. © imago images 7/28 NICOLAS CAPALDO: Mit die meisten Ballkontakte auf dem Platz, war der Aufbauspieler im Zentrum, aber wenig Zug nach vorne und nach der Pause dann auch nachlassend, was die Passqualität anging. Beim Gegentor halbherzig in der Luft. Note: 4. © getty 8/28 MOHAMED CAMARA: Wird mit N'Golo Kante verglichen. Er zeigte oft, warum. Ballgewinnmaschine im Mittelfeld. Initiierte auch so die Führung für Salzburg. Ein Bewerbungsspiel für einen teuren Sommerwechsel. Note: 2. © imago images 9/28 NICOLAS SEIWALD: Nach Meniskus-Verletzung und Wunderheilung zurück in der Startelf. Übernahm den defensiven Part des Mittelfeldtrios, fand aber auch gute Schusschancen (49.). Raus nach 80 Minuten. Note: 3. © imago images 10/28 BRENDEN AARONSON: Klassischer Spielmacher mit viel Übersicht und Zug zum Tor, aber auch mit dem Auge für die Arbeit gegen den Ball. Stark bei seiner Chance in der 25. Nicht der Schnellste, aber mit viel Übersicht. Note: 2,5. © getty 11/28 NOAH OKAFOR: Musste schon nach zwölf Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung runter. Keine Bewertung. © imago images 12/28 KARIM ADEYEMI: Hatte extrem viel Bock auf dieses Spiel, ständiger Störenfried, bereitete das 1:0 vor und war anfangs kaum zu fassen. Zweite Halbzeit etwas abgebaut, aber dennoch: Der BVB, wenn es denn so kommt, bekommt eine Granate. Note: 2. © getty 13/28 CHUKWUBUIKE ADAMU: Kam nach zwölf Minuten für den verletzten Okafor und traf neun Minuten später zur Führung mit seinem ersten CL-Tor. Ließ sich danach oft fallen, um im Mittelfeld zu helfen. Hätte das 2:0 machen müssen (80.). Note: 2,5. © getty 14/28 LUKA SUSIC: Der junge Kroate kam für Seiwald in der 80. Minute. Keine Bewertung. © imago images 15/28 MAURITS KJAERGAARD: Kam in der 87. Minute für Adeyemi. Keine Bewertung. © imago images 16/28 FC BAYERN - SVEN ULREICH: Seine starke Parade gegen Aaronson (24.) verhinderte ein schnelles 0:2. Auch gegen Adeyemi mit toller Reaktion (80.). Beim 0:1 ohne Chance. Souverän und tadellos. Note: 2,5. © getty 17/28 BENJAMIN PAVARD: Gleich zu Beginn mit einem wichtigen Block gegen Aaronson, gegen den er dann vor dem 0:1 zu spät kam. Teils sehr fahrig. In der 81. rettete er in letzter Not gegen Adamu. Seine Flanke führte aber zum späten Ausgleich. Note: 3,5. © imago images 18/28 NIKLAS SÜLE: Anfangs mit leichtem Stockfehler, der Salzburg eine frühe Chance ermöglichte. Auch er konnte beim 0:1 nicht mehr gegen Adamu retten. Ansonsten aber der stabilste der drei Abwehrspieler. Note: 3,5. © imago images 19/28 LUCAS HERNANDEZ: Hatte einen schweren Stand gegen den flinken Adeyemi, von dem er sich vor dem 0:1 auch austanzen ließ. Es war nicht das einzige Mal, wo der Franzose zu zögerlich agierte. Auch im Passspiel mehrfach unsauber. Note: 5. © getty 20/28 JOSHUA KIMMICH: Kam auf die sehr viele Ballaktionen und zahlreiche -eroberungen. Bewies auch unter Druck eine gute Übersicht und machte am Ball kaum Fehler. Note: 2,5. © imago images 21/28 CORENTIN TOLISSO: Hatte vor allem den Auftrag, die Salzburger Konter abzusichern. Das klappte teils nur bedingt, nach der Pause aber mit mehr Kontrolle und einigen frühen Balleroberungen. Note: 3,5. © getty 22/28 SERGE GNABRY: War lange Bayerns bester Offensivspieler. Gute Chance nach toller Finte (10.), legte Sanes Chance auf (30.) und wurde selbst zweimal geblockt (40.). In Halbzeit zwei mit guten Dribblings, die letzte Präzision fehlte aber oft. Note: 2,5. © imago images 23/28 THOMAS MÜLLER: Mit vielen Positionswechseln, um die Seiten zu überladen, was vor allem half, den linken Salzburger Flügel zu öffnen. Wirklich effizient war er nicht, bereitete aber das 1:1 vor. Sein Ballverlust gegen Camara leitete das 0:1 ein. Note: 4. © getty 24/28 LEROY SANE: Auch er rochierte viel, war allerdings an wenigen guten Aktionen beteiligt - bis auf seine Chancen in der 30. und vor allem in der 75., die Köhn stark vereitelte. Es fehlte wie der gesamten Offensivabteilung die Durchschlagskraft. Note: 4,5. © imago images 25/28 KINGSLEY COMAN: Kristensen machte ihm das Leben zunächst schwer. Sein Kopfball in der 40. war zu unplatziert. Nach der Pause deutlich stärker im Eins-gegen-eins, initiierte sehr viel, blieb aber glücklos - bis zu seinem späten Ausgleichstor. Note: 2,5. © getty 26/28 ROBERT LEWANDOWSKI: War kaum eingebunden, kam zur Pause auf nur 15 Ballaktionen und spielte 4 seiner 8 Pässe zum Gegner. Auch anschließend wurde es nicht viel besser. Blieb ohne Torschuss und Torschussvorlage. Note: 5. © imago images 27/28 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: In der 77. Minute für Gnabry eingewechselt, verdaddelte direkt im Anschluss eine gute Möglichkeit. Keine Bewertung. © imago images 28/28 MARCEL SABITZER: Tolisso machte für ihn in Minute 80 Platz. Keine Bewertung.

Thomas Müller...

...das Spiel: "Wir haben gemischte Gefühle. Salzburg ist eine gute Mannschaft. Die Stimmung war super. Kompliment an das Publikum. So stellt man sich Fußball vor. Es hat Spaß gemacht, auch wenn wir leiden mussten. Wir haben uns mehr gewünscht, aber dass es nicht so kam, lag auch an Salzburg. Sie haben es gut gemacht. Wir sind in den Details zu ungenau gewesen. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt, waren drückend überlegen. Es war ein guter Schritt, aber es war nicht das Wunschspiel und nicht das Wunschergebnis."

...die Einstellung: "Es war alles in Ordnung, was die Leidensfähigkeit anbelangt. Manchmal fehlt uns der Mut für die richtige Positionierung, die sich beim Spiel ohne Ball vielleicht unwohler anfühlt, aber richtig ist. Wir haben die Räume, die da waren, nicht genutzt und falsche Entscheidungen getroffen Die Details entscheiden."

...das Ergebnis: "Wer nicht Bayern-Fan ist, sagt, dass Salzburg den Sieg verdient hätte. Aber das Ergebnis ist okay."

...das Tor: "So muss man es manchmal machen und den Ball in die gefährliche Zone spielen. Salzburg macht es nicht anders. Manchmal versuchen wir, die schöne Lösung zu finden. Aber wenn man Lewandowski, Choupo-Moting und mit mir Spieler hat, die den Kopfball können, musst du auch mal einen hohen Ball spielen."

...sein Foul in der Nachspielzeit: "Aha, interessantes Foul von mir. Hut ab! Der Leroy steht dann noch frei im Fünf-Meter-Raum."

Hasan Salihamidzic über...

...die Kritik von Lothar Matthäus: "Lothar muss natürlich was sagen, er ist Experte. Es ist interessiert mich nicht, was Lothar sagt. Das geht an mir vorbei. Wir wissen, dass wir Fehler gemacht haben. Wir wissen, dass wir nicht gut gespielt haben, aber wir stehen natürlich zu unseren Spielern. Wir reden mit ihnen, arbeiten mit ihnen. Was Lothar sagt, ist mir wurscht."

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg) über...

...das Spiel: "Ich bin stolz und zufrieden, wie die Jungs gerackert und den Bayern Paroli geboten haben. Ein Stück weit ärgert es mich aber, dass wir so spät den Ausgleich bekommen haben. Trotzdem gibt es ein Lob für unsere Truppe. Es war ein richtiger Fight."

Andreas Ulmer (RB Salzburg) über...

...das Spiel: "Natürlich fühlt es sich am Ende mit dem späten Ausgleich nicht so gut an. Aber mit Abstand werden wir über die Leistung über 90 Minuten sehr stolz sein. Es gab viel zu tun für die ganze Mannschaft in der Rückwärtsbewegung. Wir haben die Räume im Umschaltspiel gut bespielt. Man hätte vielleicht in gewissen Phasen ruhiger spielen können. Die Bayern haben uns mehr Ballbesitz im Mittelfeld erlaubt, als wir gedacht hatten."

...das Rückspiel: "Da müssen wir im Ballbesitz etwas mutiger sein und schauen, ob dann eine Überraschung möglich ist. Da muss aber viel zusammenpassen über 90 Minuten und länger, um in München zu bestehen. Unmöglich ist nichts. Es wird aber nicht leichter als heute."

Karim Adeyemi (RB Salzburg) über...

...das Spiel: "Wir haben die Prinzipien unseres Trainers erfüllt. Es fühlt sich mit dem Gegentor in der 90. Minute wie eine Niederlage an. Aber das 1:1 kann sich sehen lassen. Wir sind zufrieden und sind absolut bereit für das Rückspiel."

...das Tor: "Es war super Ball von Mo. Der Trainer hat gesagt, wir sollen mutig sein und das haben wir umgesetzt. Ein super Tor."

...das Rückspiel: "Wir sind bereit zum Spiel. Wir sind gierig, jung und spritzig. Wie ich schon vorher sagte: Wir sind den Bayern ein Klotz am Bein."