FC Bayern München: "Es ist seine Meinung, meine ist es nicht" - Hoeneß kontert Kahns Playoffs-Gedanken

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, war am Montagabend zu Gast beim österreichischen TV-Sender ServusTV in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7". Hoeneß sprach dabei unter anderem über die FCB-Pleite gegen Bochum, die Idee von Playoffs in der Bundesliga und Max Eberl.

Uli Hoeneß über ...

... David Alaba: "Wir haben mit David Alaba einen der besten österreichischen Spieler, die es je gegeben hat, beim FC Bayern haben dürfen. Ich bin ein großer Fan von ihm und sehr eng mit ihm befreundet. Der David ist der einzige Spieler, der seit zehn Jahren bei der Familie Hoeneß immer am heiligen Abend anruft und uns frohe Weihnachten wünscht. In der Sache war das natürlich schwierig, als er weggegangen ist, weil wir uns wirklich gewünscht hätten, dass er bleibt. Aber so ist es halt im Fußball und mit ihm persönlich habe ich da gar keine Probleme."

... die Niederlage gegen Bochum: "Niederlagen wurmen mich immer, aber solange wir in der Meisterschaft sechs Punkte Vorsprung haben, geht das noch. Unsere Spieler scheinen gegen schwächere Gegner immer etwas nachlässiger zu sein, aber gegen Salzburg wird das ganz sicher nicht passieren."

... Nagelsmanns veränderten Plan gegen Bochum: "Wenn man mit fünf offensiven Spielern spielt, ist die Gefahr, dass man hinten in Schwierigkeiten kommt, da. Aber die Defensive fängt vorne an. In den guten Spielen, wo wir auch so gespielt haben, haben sie vorne hoch angegriffen und haben den Gegner gar nicht so ins Spiel kommen lassen und dann war hinten auch nicht viel los. Wenn man aber vorne nachlässig deckt, kommt man hinten in Probleme."

... die Einstellung der Mannschaft: "Ich glaube, das Problem ist im Moment, dass wenn unsere Spieler die Zeitung lesen, dann hören sie immer, sie sind total überlegen und keiner kann ihnen das Wasser reichen. Die Stimmung ist in der Mannschaft sehr gut, habe ich gehört, vielleicht zu gut und es gibt zu wenig Reibung und das führt dazu, dass man gegen vermeintlich schwächere Gegner dann vielleicht nur 50 Prozent oder 70 Prozent spielt und das reicht heute nicht mehr. Bis jetzt war es immer so, wenn es darauf ankam, haben sie sich unglaublich zusammengerissen und haben sehr gut gespielt. Die Saison war eigentlich sehr gut. Deshalb hoffe ich, dass sie Salzburg ernst nehmen und dann denke ich, dass wir auch gut spielen."

"Scheißdreck" und "Katastrophe": Wenn die Bayern nachtreten © getty 1/24 Wenn die Granden des FC Bayern erstmal loslegen, müssen sich selbst die eigenen (Ex-)Spieler ganz warm anziehen. Ein Potpourri des gepflegten Nachtretens... © getty 2/24 Er hier ist das jüngste "Opfer" bajuwarischer Kritik. Niklas Süle musste in den letzten Tagen die eine oder andere unschöne Einschätzung über sich selbst lesen. © getty 3/24 Karl-Heinz Rummenigge meldete sich aus dem Off und befand: "Er war immer ein brauchbarer Spieler. Das Problem ist, er hat sich nie wirklich auf seiner Position durchgesetzt." © getty 4/24 El Clasico: Uli Hoeneß gegen Jürgen Klinsmann. Schon als Klinsi noch Spieler war, krachte es immer mal wieder. Das Engagement als Trainer endete dann in einem mittleren Fiasko. © getty 5/24 Grund genug für Hoeneß, einen etwa schrägen Vergleich für sich zu nutzen: "Wenn der als Obama des deutschen Fußballs gesehen wird, dann bin ich Mutter Teresa." © imago images 6/24 Und auch diese Beziehung ein steter Quell bester Unterhaltung. Hoeneß und Lothar Matthäus fochten so manch Gefecht, mit dem Höhepunkt eines sensationellen Bonmots Hoeneß'... © imago images 7/24 "Der will ja, der wollte beim FC Bayern was werden. Aber so lange ich und der Kalle Rummenigge etwas zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion." © getty 8/24 Herbst 2005, Michael Ballack ist Deutschlands bester Fußballer - will aber partout nicht beim FC Bayern seinen Vertrag verlängern. Die Bosse machen Ballacks Spielchen lange mit. © getty 9/24 Bis "Killer-Kalle" dann auf der JHV unter tosendem Applaus erklärt: "Wir haben vor vier Wochen vereinbart, dass sich Michael heute erklärt oder wir unser gutes und gesichertes Angebot zurückziehen. Das ist heute passiert." © getty 10/24 Uli Hoeneß legte ein paar Monate später nach: "Es war immer klar, dass es Michael nicht darum ging, eine neue Sprache oder eine neue Kultur kennenzulernen, sondern eine neue Währung. Es ging eindeutig nur ums Geld" © getty 11/24 Auch der Härteste der Harten verscherzte es sich mit Hoeneß. "Wenn du es mit zwei Titeln in Folge schaffst, 80 Prozent der Spieler gegen dich aufzubringen, stimmt etwas nicht", rief Hoeneß Felix Magath hinterher. © getty 12/24 Magath arbeite mit Methoden, "die nicht mehr zeitgemäß sind." Er presse seine Spieler aus "wie eine Zitrone. Er muss sich schon fragen, warum die Spieler eine Party feiern, wenn er geht..." © getty 13/24 Toni Kroos im Real-Trikot - das war erst möglich, nachdem sich die Bayern zumindest intern heftig gegen dessen Gehaltsvorstellungen gewehrt hatten und Kroos dann veräußerten. © imago images 14/24 Später kam heraus, dass Rummenigge Kroos geradezu brüskiert habe. "Wir werden dir nicht mehr als zehn Millionen Euro bezahlen, weil du kein Weltklasse-Spieler bist", soll Rummenigge gesagt haben. © getty 15/24 Nach der Em 2021 feuerte dann plötzlich auch Hoeneß gegen seinen Ex-Spieler - wenngleich auch im Nationalmannschafts-Kontext. "Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren!" © getty 16/24 Als Louis van Gaal noch im Amt war, ritt Hoeneß eine Frontalattacke gegen seinen Coach. Hoeneß sprach von Spielern, die "permanent falsch eingeschätzt werden. Das hat ein Geschmäckle." © getty 17/24 "Es ist schwierig, mit ihm zu reden, weil er die Meinungen anderer Leute nicht akzeptiert. Ein Fußball-Verein ist heutzutage keine One Man Show!" © getty 18/24 Hoeneß legte dann Jahre später nochmal nach. "Mit van Gaal haben wir das Double geholt und standen im Champions-League-Finale. Dass der menschlich eine Katastrophe war, steht auf einem anderen Blatt. Fachlich war er top." © imago images 19/24 Auch vor anderen Weltmeistern machte Rummenigge nicht Halt. Jerome Boatengs Kurz-Trips durch Europa oder sogar in die USA waren dem Vorstandsboss ein Dorn im Auge. © getty 20/24 Nach einer CL-Pleite in Rostov platzte es aus KHR heraus. "Jerome muss wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Es wäre im Sinne von ihm und auch des ganzen Klubs, wenn er wieder 'back to earth' kommt." © getty 21/24 Und auch er kam nicht ungeschoren davon: Mario Götze musste sich immer mal wieder ein paar Sprüche anhören. Und dann kam der Kaiser höchstselbst um die Ecke... © getty 22/24 "Manchmal kommt er mir in seinen Bewegungen wie ein Jugendspieler vor, der Zweikämpfe verliert und stehen bleibt. Das ist teilweise ein jugendliches Verhalten", zürnte Beckenbauer 2015. © getty 23/24 Die Mutter aller Pressekonferenzen - und eine Unter-der-Gürtellinie-Attacke gegen Juan Bernat. "Als wir in Sevilla gespielt haben, war er allein dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden wären..." © imago images 24/24 "An dem Tag haben wir beschlossen, dass wir ihn verkaufen. Er hat einen Scheißdreck gespielt und hätte uns fast die Champions-League-Saison gekostet!"

... seinen Umgang mit Beratern: "Mit den Spielern bin ich immer fair umgegangen, mit den Beratern nicht immer."

... Marcel Sabitzer: "Er kennt ja den Trainer gut und der Trainer hat ihn unbedingt haben wollen. Da muss man etwas Geduld haben und das ist etwas, was viele Leute in München nicht haben."

... Manuel Neuer: "Manuel ist der beste Torhüter der Welt. Wenn er auch nicht so viel zu halten hat, ist er als Kapitän und Persönlichkeit sehr, sehr wichtig. Und die Abwehrspieler wissen natürlich, dass wir da hinten einen Fußballspieler haben, dem du jeden Ball in der größten Not zurückspielen kannst und das ist ein Vorteil, den fast kein Torwart auf der Welt hat und deswegen fehlt er uns natürlich. Das hat nix damit zu tun, dass Ulreich ein sehr guter Torwart ist, aber Manuel ist eben Manuel."

... Karim Adeyemi: "Grundsätzlich ist das ein sehr guter Spieler. Das Problem ist nur, wenn du so einen Spieler holst, musst du ihm Perspektiven aufzeigen und da haben es die Dortmunder leichter. Sonst wäre das sicher ein Spieler, mit dem man sich intensiver beschäftigen müsste."

... Play-offs in der Bundesliga und Kahns Diskussionsbereitschaft: "Es ist seine Meinung, meine ist es nicht, weil ich das lächerlich finde. In der Bundesliga soll nach 34 Spieltagen der Meister werden, der durch Dick und Dünn gegangen ist mit seinem Team. Und diese Idee wäre doch nur ein Gesetz gegen Bayern München. Das hat doch nichts mit Spannung zu tun. Sie versuchen im Moment und die neue Geschäftsführerin der DFL denkt jetzt Tag und Nacht darüber nach, wie können wir die Dominanz des FC Bayern brechen und jetzt kommen sie auf diese Idee. In keiner großen Liga der Welt gibt es Play-offs. K.-o.-System gibt es im DFB-Pokal, das gibt es in der Champions League und die Meisterschaft muss derjenige gewinnen, der über das ganze Jahr die beste Mannschaft war. Am Ende der Saison, wenn alle kaputt sind, dann noch Halbfinale oder Finale, das halte ich für eine Witz-Idee."

Bochum und Co.: Die brutalsten Bayern-Klatschen der letzten zehn Jahre © getty 1/25 Viele krachende Niederlagen musste der FC Bayern in der jüngeren Vergangenheit nicht verkraften. Gegen den VfL Bochum war es aber wieder so weit: Mit 2:4 gingen die Münchner baden. SPOX blickt auf die brutalsten Bayern-Klatschen der letzten zehn Jahre. © getty 2/25 02.10.2012: BATE Borisov - FC Bayern 3:1 – Im eiskalten Osteuropa sind schon viele europäische Giganten ins Straucheln geraten. Die Bayern aber haben 2012 gleich ein Eisbad genommen. © getty 3/25 Selbst ein später Ribery-Treffer zum 1:2-Anschluss wurde nochmal gekontert und so kamen die Münchner mit 1:3 unter die Räder. Immerhin: Champions-League-Sieger wurden sie in dieser Saison trotzdem. Ein Eisbad zur rechten Zeit. © getty 4/25 29.04.2014: FC Bayern - Real Madrid 0:4 – Diese Klatsche konnten die Bayern hingegen nicht mehr korrigieren. Zwei wuchtige Ramos-Kopfbälle brachten Guardiolas Elf in den Tiefschlaf, CR7 nutzte die Kollektivhypnose aus. Vier Backpfeifen für die Bayern. © getty 5/25 Monate danach wurde noch viel darüber diskutiert. Pep Guardiola nahm die Schuld auf sich, sein Biograf enthüllte später den Aufstand einzelner Spieler. Man wolle so spielen wie unter Heynckes. Guardiola stellte um, Bayern kassierte die Klatsche. © getty 6/25 12.04.2014: FC Bayern - Borussia Dortmund 0:3 – Dass Guardiola damals angezählt war, lag sicher auch daran, dass sie sich ein paar Wochen zuvor diese Packung gegen den BVB abholten. Mkhitaryan, Reus und Hofmann sorgten für einen deutlichen Sieg. © getty 7/25 Heute kaum vorstellbar, dass der BVB schon mal in München gewonnen hat. Allerdings spielte damals Bayern-Schreck Hofmann noch in den Reihen der Schwarz-Gelben. In 16 Duellen mit dem Rekordmeister kommt er auf neun direkte Torbeteiligungen. © getty 8/25 06.05.2015: FC Barcelona - FC Bayern 3:0 – Auch bei seinem zweiten Anlauf geht Guardiola im Halbfinale der CL baden. Lionel Messi eröffnet in der 77. Minute den Torreigen, dann bricht der FCB ein. Nochmal Messi und Neymar vollenden das 3:0 für Barca. © getty 9/25 Zur Verteidigung Guardiolas: Die Bayern gingen mehr als angeschlagen in die Partie. Ohne Ribery und Robben sowie mit einigen müden oder sichtbar unfitten Spielern im Mittelfeld konnten sie sogar lange mithalten. Dann ging es dahin. © getty 10/25 30.01.2015: VfL Wolfsburg - FC Bayern 4:1 – Zum Auftakt in die Rückrunde der Bundesliga haben die Wölfe den Bayern damals ordentlich einen mitgegeben. Kevin de Bruyne traf ebenso doppelt wie Bas Dost. © getty 11/25 Wolfsburg spielte die Münchner vor allem in Kontersituationen schwindelig. Und wie es in München eben ist, gab es abermals saftige Kritik an Guardiola. Juan Bernat traf übrigens zum zwischenzeitlichen 1:3 aus Bayern-Sicht. © getty 12/25 12.05.2018: FC Bayern - VfB Stuttgart 1:4 – Aus jüngster Erfahrung heraus: Mit Klubs, die ein V im Kürzel haben, kann der FCB eher nicht so gut. Auch der VfB Stuttgart durfte mal ran, gewann nach Ginczek-Doppelpack und Toren von Donis und Akolo deutlich. © getty 13/25 Tolisso erzielte zwischenzeitlich sogar den Ausgleich, aber rund um die Pause traf Stuttgart dreifach. Zu viel für die Bayern, die als Meister ohnehin schon feststanden. Weniger cool: Damit verabschiedete sich Jupp Heynckes aus der Bundesliga. © getty 14/25 27.09.2017: Paris Saint-Germain - FC Bayern 3:0 – Klatschen gab es wohl für jeden Bayern-Trainer schon mal. Auch Carlo Ancelotti blieb nicht verschont, musste nach dieser sogar seine Koffer packen. Alves, Cavani und Neymar stießen ihn vom Stuhl. © getty 15/25 Ancelotti hatte damals einige Stars gegen sich aufgebracht und rotierte kräftig in der Startelf. Robben, Ribery und Coman saßen allesamt auf der Bank, dafür starteten fünf zentrale Mittelfeldspieler. © getty 16/25 06.10.2018: FC Bayern - Gladbach 0:3 – Das "B" in Gladbach, es steht ganz offensichtlich für Bayern-Nervensäge. Plea, Stindl und Herrmann schraubten im Oktober 2018 kräftig an diesem Ruf. Eine 0:3-Niederlage kassieren die Bayern daheim nur selten. © getty 17/25 Kein Klub hat den Münchnern in den letzten Jahren so viele Punkte abgenommen wie die Borussia: 25 seit der Saison 2014/15. Auf Platz zwei steht in dieser sagenhaften Tabelle übrigens die TSG Hoffenheim mit 13. © getty 18/25 02.11.2019: Frankfurt - FC Bayern 5:1 – Niko Kovac hat den einen oder anderen Rückschlag als Bayern-Trainer erlebt, dieser aber war einer zu viel. Jerome Boateng sah nach 10 Minuten die Rote Karte und dann rollte die Eintracht los. © getty 19/25 Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger, Paciencia – die Hälfte aller Frankfurter Feldspieler durfte mal ran. Lewandowskis zwischenzeitlicher Anschlusstreffer entpuppte sich als Luftnummer. Danach übernahm Flick den Cheftrainerposten: Der Rest ist Geschichte. © getty 20/25 27.09.2020: Hoffenheim - FC Bayern 4:1 – Die Liste wächst und wächst und sollte Nagelsmann vielleicht trösten: Auch Tripletrainer Hansi Flick verlor mal deutlich. Die Tore von Bicakcic, Dabbur und Kramaric (2) konnten die Münchner nicht mehr kontern. © getty 21/25 Das lag auch daran, dass sie wenige Stunden zuvor erst im UEFA Supercup gegen den FC Sevilla ranmussten. Erst in der Verlängerung entschieden sie dieses Duell für sich, in Sinsheim wirkte das Team aber kraftlos. Eine Packung mit Ansage also. © getty 22/25 27.10.2021: Gladbach - FC Bayern 5:0 – Willkommen in der Gegenwart. An diesen Totalausfall der Bayern im Pokal dürften sich noch alle erinnern. Drei schnelle Ohrfeigen von Kone und Doppelpacker Bensebaini paralysierten den Rekordmeister. © getty 23/25 Nach der Pause beendete Embolo die Comeback-Träume. Bayern verlor viele einfache Bälle und schaffte es nicht, irgendeinen Fuß in die Partie zu bekommen. Spannend: Trainer Adi Hütter saß auch beim 5:1 der Frankfurter schon auf der Bank. © getty 24/25 12.02.2022: Bochum - FC Bayern 4:2 – Und dann gab es da noch dieses Schmuckstück, mit dem niemand gerechnet hatte. Trotz FCB-Führung kam Bochum schnell zurück und ging gegen Ende der ersten Halbzeit sogar in Führung. © getty 25/25 Zwei absolute Traumtore von Gamboa und Holtmann besiegelten die Bayern-Niederlage früh. Der deutsche Rekordmeister lief im zweiten Durchgang nochmal an, kam aber nicht mehr entscheidend ran.

... eine WM alle zwei Jahre: "Blödsinn. Die WM ist für alle Spieler auf der Welt das Höchste und wenn ich das alle zwei Jahre spiele, dann verwässere ich das. Es gibt auch noch Olympia und die Europameisterschaft, wann willst du denn die spielen? Infantino muss sich langsam im Klaren sein, dass das Jahr nur 365 Tage hat."

... Max Eberl: "Ich bin mit Max Eberl sehr eng befreundet und es ist eine spezielle Situation. Da kamen viele Dinge zusammen. Der Job ist nervenaufreibend und kostet viel Kraft. Aber jetzt zu sagen, weil das so zusammengekommen ist, dass das unmenschlich ist, dass man das nicht aushalten kann, das sehe ich nicht so. Das ist jetzt eine Situation, die war dramatisch. Gladbach hat immer davon gelebt, dass sie Spieler geholt haben und dann gegen Ablöse verkauft haben. Jetzt haben sie festgestellt, dass drei wichtige Verträge auslaufen und sie bekommen nichts. Da ist plötzlich ein Druck entstanden, den es vorher nicht gab. Dann standen sie plötzlich unten, obwohl sie immer um die Champions League gespielt haben. All das kam im Fall Max zusammen und ich bin überzeugt, er macht jetzt Urlaub und er wird irgendwann zurückkommen und einen guten Job machen."