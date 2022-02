Die Achtelfinal-Hinrunde der Champions League wird heute mit zwei Partien fortgesetzt. Unter anderem im Einsatz ist auch der amtierende Champions-League-Sieger FC Chelsea. Wer die Champions League heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

FC Chelsea vs. OSC Lille und FC Villarreal vs. Juventus - diese beiden Achtelfinalspiele werden am heutigen Dienstag, den 22. Februar, im Rahmen der Champions-League-Hinrunde ausgetragen. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Den Großteil der Champions League überträgt DAZN, aber auch Amazon Prime Video ist für die Übertragung europäischer Topspiele zuständig: Vom Achtelfinale bis zum Finale laufen insgesamt acht Duelle, die allesamt am Dienstag stattfinden, bei Amazon Prime. Dies gilt heute für die Begegnung FC Chelsea vs. OSC Lille. Das zweite Achtelfinal-Hinspiel, das heute der FC Villarreal und Juventus Turin bestreiten, bietet dagegen der Streamingdienst DAZN an. Um 20.30 Uhr geht die Übertragung mit Daniel Herzog als Moderator, Marco Hagemann als Kommentator und Ralph Gunesch als Kommentator los.

Für beide Anbieter müsst Ihr ein gültiges Abonnement besitzen, um die Spiele der Champions League freischalten zu können. Amazon Prime verlangt für sein Abo entweder Zahlungen in Höhe von 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. Davor könnt Ihr das Abo erstmal 30 Tage lang kostenlos testen.

Für das DAZN-Abo fallen hingegen noch mehr an - nämlich 29,99 Euro je Monat und 274,99 Euro jährlich. Dafür laufen jedoch auch viel mehr Champions-League-Spiele bei DAZN. Auch in Sachen Fußball-Turniere und andere Sportarten bietet das "Netflix des Sports" eine breite Palette an. Neben der Champions League könnt Ihr mit Hilfe des Abos auch Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Nations League, Serie A und zahlreiche nationale Pokale im Livestream sehen. Sportarten wie Tennis, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Rugby, Kampfsport und noch viele mehr komplettieren das Angebot.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Antonio Rüdiger und der FC Chelsea treffen heute in der Champions League auf den französischen Meister OSC Lille.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Die Partien im Liveticker

Bei SPOX werden beide Spiele im Liveticker angeboten. Damit haben auch all jene die Chance, die Champions League live zu verfolgen, die kein Amazon-Prime- oder DAZN-Abo besitzen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Chelsea vs. OSC Lille.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Villarreal vs. Juventus.

