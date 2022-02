Der FC Chelsea empfängt den OSC Lille um Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale. SPOX begleitet die Partie im Liveticker.

Weiter geht es mit den Hinspielen im Achtelfinale der Champions League. Unter anderem duellieren sich der FC Chelsea und der OSC Lille. Hier gibt's die Begegnung im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Chelsea vs. OSC Lille: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Chelsea genießt heute zudem wie erwähnt einen Heimvorteil, kann also mit dem eigenen Anhang im Rücken schon einmal vorlegen. Das Rückspiel steigt dann am 16. März. Das Parallelspiel ist heute übrigens FC Villarreal gegen Juventus Turin.

Vor Beginn: Chelsea geht als klarer Favorit in diese K.o.-Runde gegen Lille. Die Blues sind bekanntermaßen amtierender Triumphator der Königsklasse, haben letzte Woche nun auch die FIFA Klub-WM gewonnen. In der Premier League sind sie Tabellendritter, während Lille in der Ligue 1 gerade mal auf Rang elf positioniert ist.

Vor Beginn: Nach dem Start des Achtelfinals der Champions League in der vergangenen Woche mit den ersten vier Hinspielen geht es am heutigen Dienstag mit den nächsten beiden weiter. Eines davon: der FC Chelsea wird an der Stamford Bridge vom OSC Lille herausgefordert. Anstoß ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Chelsea vs. OSC Lille: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: Mendy - Sarr, Rüdiger, Thiago Silva, Christensen - Kante, Jorginho - Havertz, Pulisic, Ziyech - Lukaku

Mendy - Sarr, Rüdiger, Thiago Silva, Christensen - Kante, Jorginho - Havertz, Pulisic, Ziyech - Lukaku OSC Lille: Jardim - Gudmundsson, Botman, Fonte, Dialo - Renato Sanches, Xeka, Bamba, Gomes - Yilmaz, David

Chelsea vs. OSC Lille: Champions League heute live im TV und Livestream

In Deutschland hat DAZN die überwiegende Mehrheit der Königsklasse live in seinem Programm. Das Duell zwischen Chelsea und Lille gehört ausnahmsweise aber nicht dazu.

Mit Amazon Prime Video hält nämlich noch ein zweiter Streamingdienst Rechte an der Übertragung der Champions League. Dort läuft immer dienstags eine Partie exklusiv. Letzte Woche war das Paris Saint-Germain gegen Real Madrid, diese Woche ist es das Chelsea-Spiel.

Wer schon eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, muss keine zusätzlichen Kosten befürchten. Die Champions League ist in diesem Abo mitenthalten. Wer aber noch kein Mitglied ist: Ein Prime-Abo gibt es für 7,99 Euro pro Monat, es lässt sich jederzeit kündigen. Für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.

Champions League: Hinspiele im Achtelfinale