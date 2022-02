Im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel empfängt Chelsea den OSC Lille. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der frischgebackene Klub-WM-Sieger konnte sich in Gruppe H als Zweiter für das Champions-League-Achtelfinale qualifizieren. Am letzten Spieltag der Gruppenphase hatte es Chelsea selbst in der Hand, doch ein Gegentor in der Nachspielzeit kostete den Londonern den Gruppensieg.

Durch die unglückliche Punkteteilung rutschte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel noch auf Platz zwei hinter Juventus Turin.

Durch einen Sieg gegen Wolfsburg sicherte sich der OSC Lille Platz eins in Gruppe G. Der Überraschungsmeister der französischen Ligue 1 setzte sich dabei unter anderem noch gegen RB Salzburg und den FC Sevilla durch. Trotz des Gruppensiegs geht die Mannschaft um Ex-Münchner Renato Sanches nicht als Favorit in das Champions League-Achtelfinale.

Chelsea vs. OSC Lille, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Wettbewerb: Champions League-Achtelfinale, Hinspiel

Champions League-Achtelfinale, Hinspiel Datum & Uhrzeit: 22. Februar, 21:00 Uhr

22. Februar, 21:00 Uhr Austragungsort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London TV-Übertragung: Amazon Prime Video

© getty Hakim Ziyech trifft mit Chelsea im Achtelfinale der Champions League auf OSC Lille.

Chelsea vs. OSC Lille, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Aufgepasst: Das Kräftemessen zwischen Chelsea und dem OSC Lille wird nicht wie gewohnt live bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt zwar sämtliche Partien beider Mannschaften in ihren nationalen Ligen und hat obendrein fast die komplette Königsklasse im Programm, dieses Spiel gehört allerdings ausnahmsweise nicht dazu.

Mit Amazon Prime Video hält noch ein weiteres Streamingangebot Rechte an der Champions League. Amazon überträgt immer dienstags eine Begegnung. Diesmal ist das Chelsea gegen OSC Lille. Jonas Friedrich begleitet euch als Kommentator der Partie.

Die Champions League ist bei eurer Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten. Wer noch kein Mitglied ist: Ein Prime-Abo gibt es für 7,99 Euro pro Monat, es lässt sich jederzeit kündigen. Für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.

Alle anderen Achtelfinal-Hinspiele in dieser Woche bekommt Ihr live und exklusiv auf DAZN zu sehen.

Chelsea vs. OSC Lille, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute im Liveticker

Wer heute zu Chelsea gegen OSC Lille nicht im Livestream einschalten kann, darf sich gerne bei SPOX in den Liveticker reinklicken. Dort wird schriftlich umgehend alles Wichtige notiert und übermittelt.

Hier geht es zum Liveticker: Chelsea vs. OSC Lille.

Chelsea vs. OSC Lille, Übertragung: Achtelfinale der Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele