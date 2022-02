In der Champions League finden am heutigen Dienstag die ersten Partien im Achtelfinale statt. Paris Saint-Germain empfängt Real Madrid, Sporting fordert Manchester City heraus. So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream.

Rund zwei Monate nach dem Abschluss der Gruppenphase und der Pannen-Auslosung zum Auftakt der K.o.-Phase ist es jetzt so weit: Das Achtelfinale der Champions League wird ausgetragen. In insgesamt vier Wochen wird es mit all seinen Hin- und Rückspielen über die Bühne gebracht, mit dem FC Bayern ist nur noch ein deutscher Klub vertreten.

Die Münchner bekommen es am morgigen Mittwoch, den 16. Februar, auswärts mit RB Salzburg zu tun. Bereits am heutigen Dienstag, den 15. Februar, stehen die ersten beiden Hinspiele an.

Zum einen hält die Königsklasse mit Paris Saint-Germain gegen Real Madrid gleich mal einen echten Kracher bereit. Außerdem treten Sporting Lissabon und Manchester City gegeneinander an. Beide Begegnungen beginnen um 21 Uhr.

© getty Mbappe und Messi treten mit PSG gegen Real Madrid an.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die Champions League bekommt Ihr heute einerseits natürlich bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt die überwiegende Mehrheit des Wettbewerbs live. Nur: Der Kracher zwischen PSG und Real fällt heute nicht darunter.

Exklusiv gezeigt wird das Aufeinandertreffen der beiden Starensembles von Amazon Prime Video, einem weiteren kostenpflichtigen Streamingdienst. Dieser darf immer dienstags eine Partie zeigen. Jonas Friedrich kommentiert mit Experte Benedikt Höwedes, als Moderator ist Sebastian Hellmann im Einsatz.

Falls Ihr schon eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon besitzt, dann müsst Ihr nichts weiter tun, kein zusätzliches Abo abschließen. Die Königsklasse ist darin enthalten. Wer aber noch kein Mitglied ist: Ein Prime-Abo gibt es für 7,99 Euro pro Monat, es lässt sich jederzeit kündigen. Für das Jahresabo werden 69 Euro fällig. Auf einen Monat heruntergerechnet sind das im Schnitt 5,75 Euro.

Während Paris gegen Madrid also live bei Amazon läuft, seht Ihr Sporting gegen ManCity wie gewohnt bei DAZN, wo Ihr dann abgesehen von der Königsklasse auch noch die Bundesliga, die Primera Division, die Serie A oder die Ligue 1 Wochenende für Wochenende live erleben könnt. Marco Hagemann kommentiert, Experte ist Sebastian Kneißl. Die Moderation übernimmt Daniel Herzog.

Ein Monatsabo bei DAZN kostet Euch 29,99 Euro, Ihr könnt Euch aber auch gleich für ein Jahr binden. Dann überweist Ihr 247,99 Euro. Dieses Abo könnt Ihr wiederum auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro zahlen. Jetzt anmelden!

Champions League: Duelle im Achtelfinale - Hinspiele