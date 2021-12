VfL Wolfsburg vs. OSC Lille, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg spielt in der Champions League gegen OSC Lille heute um den Einzug ins Achtelfinale. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Ihr wollt VfL Wolfsburg vs. OSC Lille heute live verfolgen? Dann sichert Euch JETZT ein DAZN-Abo!

Champions League, VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Endspiel für den VfL Wolfsburg in der Champions League! Der Bundesligist empfängt am heutigen Mittwoch, 8. Dezember, OSC Lille. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr in der Volkswagen Arena.

Alles oder nichts - das steht für den VfL Wolfsburg heute auf dem Spiel. Alles bedeutet das Erreichen des Achtelfinales, nichts bedeutet das vorzeitige Aus aus allen europäischen Wettbewerben in dieser Saison. Nur mit drei Punkten gegen kann Wolfsburg in der Champions League doch noch überwintern. Die extrem enge Tabellensituation macht es möglich, dass die Niedersachsen trotz nur eines Sieges aus bislang fünf Gruppenspielen vom vierten und letzten auf den zweiten oder sogar ersten Tabellenplatz vorrücken können. Spielen die Wölfe dagegen Unentschieden, war es das für diese Saison mit dem internationalen Fußball.

Gewinnt Wolfsburg heute, stünde das Team von Trainer Florian Kohfeldt im Achtelfinale - ganz egal wie das Parallelspiel der Gruppe G zwischen RB Salzburg endet. "Wir haben da noch eine Riesenchance", sagt Kohfeldt vor der Partie, für ihn "wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele in der Vereinsgeschichte".

Mit viel Selbstvertrauen kann der VfL heute aber nicht in die Partie gehen. Wettbewerbsübergreifend gab es seit vier Spielen in Serie keinen Sieg mehr.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 8.12.2021 18.45 Uhr Juventus Turin Malmö FF 8.12.2021 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg Chelsea 8.12.2021 21 Uhr FC Bayern München FC Barcelona 8.12.2021 21 Uhr SL Benfica Dynamo Kiev 8.12.2021 21 Uhr Manchester United Young Boys Bern 8.12.2021 21 Uhr Atalanta Bergamo FC Villarreal 8.12.2021 21 Uhr Red Bull Salzburg FC Sevilla 8.12.2021 21 Uhr VfL Wolfsburg OSC Lille

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Da wir heute Mittwoch und nicht Dienstag haben, steht von vorne herein fest, dass alle Spiele des heutigen Tages exklusiv bei DAZN zu sehen sind. Wollt Ihr also Wolfsburg gegen Lille live verfolgen, ist der Streamingdienst Eure einzige Anlaufstelle. DAZN zeigte in der Gruppenphase an jedem Spieltag 15 der 16 Partien exklusiv, lediglich ein Dienstagsspiel konnte immer via Amazon Prime Video live verfolgt werden.

Wie immer bei Spielen mit deutscher Beteiligung beginnt die DAZN-Übertragung bereits weit vor dem Anpfiff - bei Wolfsburg gegen Lille heute um 20.30 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist für Euch im Einsatz.

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Andres Veredas

Ihr wollt heute nicht nur Wolfsburg vs. Lille, sondern alle CL-Spiele des Abends live verfolgen? Für diesen Fall lohnt sich die Konferenz von DAZN auf jeden Fall. Übertragungsbeginn der Konferenz ist um 18.30 Uhr, ab 21 Uhr wird dann zwischen sechs zeitgleich beginnenden Spielen hin und her geschaltet.

DAZN zeigt das Spiel vornehmlich im Livestream auf dazn.com sowie in der DAZN-App. Die App ist mit allen Android- und Apple-Geräten kompatibel, ihr könnt den Livestream bei einer stabilen Internetverbindung also auch von unterwegs auf verschiedenen Endgeräten abrufen - und auch zuhause auf Eurem Smart-TV.

Wie bereits bekannt sein dürfte, benötigt man für DAZN ein Abo. Dafür werden entweder monatlich 14,99 Euro oder einmal im Jahr 149,99 Euro fällig. Habt Ihr die Abo-Gebühr bezahlt, seht Ihr auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A aber auch Highlights aus vielen weiteren Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Darts, Wintersport oder Boxen.

Ihr könnt nach einer Zuzahlung zu einem entsprechenden Vodafone- oder Sky-Vertrag den linearen TV-Sender empfangen? Dann könnt Ihr Euch die Konferenz auch auf dem großen TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer ansehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr DAZN 2 empfangen könnt.

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel heute nicht live bei DAZN verfolgen könnt, empfehlen wir Euch den ausführlichen Liveticker von SPOX. Wir informieren Euch in diesem im Minutentakt über das Geschehen in Wolfsburg - und in einem Konferenz-Liveticker über alle Spiele.

Hier geht's zum Liveticker VfL Wolfsburg - OSC Lille.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League, VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst

Casteels - Lacroix, Guilavogui, Bornauw - R. Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otavio - Lukebakio, Waldschmidt - Weghorst OSC Lille: Grbic - Celik, Botman, José Fonte, Reinildo - André, Onana - Renato Sanches, Ikoné - David, Yilmaz

Champions League: Die Tabelle der Gruppe G vor dem 6. Spieltag