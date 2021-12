Zum Auftakt des 6. Spieltags der Gruppenphase stehen in der Champions League heute acht Spiele auf dem Programm. Wie Ihr diese live im TV und im Livestream verfolgen könnt, zeigen wir Euch hier.

Abonniert DAZN und schaut fast alle Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge!

Champions League, 6. Spieltag: Die wichtigsten Infos

Am heutigen Dienstag, 7. Dezember, startet die Champions League in den 6. und zugleich letzten Spieltag der Gruppenphase. Wie bereits an den vergangenen fünf Spieltagen ist auch der 6. Spieltag zweigeteilt. Heute finden acht Partien aus den Gruppen A bis D statt. Weitere acht Spiele werden dann morgen absolviert.

Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund sind heute zwei Bundesligisten im Einsatz. Beide haben aber keine Chance mehr, einen der beiden ersten Plätze in ihrer Gruppe und somit das Achtelfinale zu erreichen. Während der BVB Platz drei in der Gruppe C bereits vor der Partie gegen Besiktas Istanbul sicher hat, kämpft RB Leipzig im Fernduell mit Club Brügge um den dritten Platz in der Gruppe A. Dieser ist so begehrt, da er zumindest das Weiterspielen in der Europa League im kommenden Jahr garantiert.

Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 7.12.2021 18.45 Uhr Paris Saint-Germain Club Brügge 7.12.2021 18.45 Uhr RB Leipzig Manchester City 7.12.2021 21 Uhr FC Porto Atletico Madrid 7.12.2021 21 Uhr AC Mailand FC Liverpool 7.12.2021 21 Uhr Borussia Dortmund Besiktas JK 7.12.2021 21 Uhr Ajax Amsterdam Sporting Lissabon 7.12.2021 21 Uhr Real Madrid Inter Mailand 7.12.2021 21 Uhr Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Mit Ausnahme des Finales im Mai kommenden Jahres wird in dieser Saison kein CL-Spiel live im Free-TV übertragen. Deshalb gibt es auch heute keine der acht Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen bei DAZN und Amazon Prime. Während DAZN 121 der 137 Spiele in dieser CL-Saison exklusiv zeigt, werden die anderen 16 Spiele exklusiv via Amazon Prime Video ausgestrahlt.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Sieben der acht heutigen Dienstagsspiele könnt Ihr heute live bei DAZN verfolgen. Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Besiktas Istanbul läuft dagegen exklusiv auf Amazon Prime Video. Wer diese Partie sehen will, muss Mitglied bei Amazon Prime sein. Das Abo kostet 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro im Jahr.

BVB vs. Besiktas ist heute nicht Teil der CL-Konferenz auf DAZN. Diese beginnt heute um 18.30 Uhr und wird von Tobi Wahnschaffe moderiert. Die DAZN-Übertragung von RB Leipzig vs. Manchester City beginnt bereits um 18.15 Uhr, die Übertragung der weiteren sechs Einzelspiele dagegen erst kurz vor dem Anpfiff der jeweiligen Spiele.

Auch für DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Neben der Champions League zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenweise Spiele aus den drei europäischen Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Doch auch Liebhaber anderer Sportarten kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. US-Sport (NBA, NFL), Handball, Tennis, Darts, Wintersport, Boxen und vieles mehr gehört zum reichhaltigen Programmangebot des Streamingdienstes.

Wer all das im Livestream sehen will, kann entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) oder ein Jahresabo (149,99 Euro) abschließen.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im TV

Alle acht Spiele könnt Ihr heute auch im TV verfolgen. DAZN bietet seit einigen Monaten die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 an. Diese können aber nur als als Add-On zu einem bereits bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag hinzugebucht werden. Auf DAZN 1 läuft heute zuerst RB Leipzig gegen Manchester City, dann ab 20.55 Uhr Real Madrid gegen Inter Mailand. Auf DAZN 2 läuft ab 18.30 Uhr die CL-Konferenz.

Zudem könnt Ihr Euch die Livestreams von DAZN und Amazon Prime auch über die jeweiligen Apps auf Euren Smart-TV holen. Nachdem Ihr die Apps auf dem Smart-TV installiert habt, steht dem Empfang nichts mehr im Wege.

Champions League, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Die Übersicht

Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 18.45 Uhr Paris Saint-Germain Club Brügge DAZN 18.45 Uhr RB Leipzig Manchester City DAZN 21 Uhr FC Porto Atletico Madrid DAZN 21 Uhr AC Mailand FC Liverpool DAZN 21 Uhr Borussia Dortmund Besiktas JK Amazon Prime 21 Uhr Ajax Amsterdam Sporting Lissabon DAZN 21 Uhr Real Madrid Inter Mailand DAZN 21 Uhr Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol DAZN

Champions League: 6. Spieltag heute im Liveticker

Zu allen acht heutigen CL-Spielen bietet SPOX einen Liveticker an. Zusätzlich gibt es einen Konferenz-Liveticker in dem er über die fünf späten Spiele parallel informiert werdet.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick