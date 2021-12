Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Datum, Termin, Ort, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Ende der Gruppenphase der Champions League wird das Achtelfinale ausgelost. Wann und wo die Ziehung der Duelle der ersten K.o.-Runde stattfindet und wie Ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ihr wollt die Auslosung des Achtelfinals der Champions League live sehen? Dann sichert Euch JETZT ein Abo von DAZN.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Datum, Ort

Nur fünf Tage nach dem Abschluss der Gruppenphase findet am Montag, 13. Dezember, die Auslosung der Achtelfinalspiele der Champions League 2021/22 statt.

Austragungsort ist wie von Champions-League-Auslosungen in den vergangenen Jahren bereits gewohnt der Hauptsitz der UEFA im schweizerischen Nyon. Dort beginnt die Zeremonie um 12 Uhr.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Modus

Für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren sich die jeweiligen Gruppenersten und Gruppenzweiten der acht Vorrundengruppen - insgesamt also 16 Mannschaften.

Diese werden gemäß ihrer Platzierung in der Gruppenphase in zwei Lostöpfe verteilt. Lostopf 1 enthält die acht Gruppensieger, Lostopf 2 die acht Gruppenzweiten.

Jedem Team aus Lostopf 1 wird ein Team aus Lostopf 2 zugelost. Dabei ist zu beachten, dass zwei Mannschaften aus einem Verband im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen können, ebenso wie zwei Mannschaften, die in der Vorrunde in einer Gruppe spielten. Die acht Gruppensieger haben als gesetzte Teams im Rückspiel Heimrecht.

Im Achtelfinale selbst gilt eine neue Regel! Die Auswärtstorregel wurde abgeschafft, steht es in einem Duell also nach Hin- und Rückspiel Unentschieden gibt es eine Verlängerung, unabhängig davon welche Mannschaft in den zwei Achtelfinalspielen mehr Auswärtstore geschossen hat. Steht es auch nach der Verlängerung noch Unentschieden, erfolgt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Übertragung im TV und Livestream

Die Achtelfinal-Auslosung der Champions League wird von mehreren Anbietern live übertragen, ist aber nicht live im Free-TV zu sehen.

Verfolgen könnt Ihr die Auslosung unter anderem ab 12 Uhr bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison 121 der 137 CL-Spiele exklusiv - in diesem Paket sind selbstverständlich auch viele Achtelfinalspiele enthalten.

Neben der Champions League seht Ihr bei DAZN jede Menge weitere Fußballspiele live, beispielswiese alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A aber auch alle Spiele der Champions League der Frauen.

Um Zugriff auf DAZN zu haben benötigt Ihr ein Abo. Ein solches könnt Ihr zum Preis von 14,99 Euro im Monat (Jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) erwerben.

Obwohl Sky in dieser Saison in Deutschland keine Übertragungsrechte mehr an der Champions League hält, überträgt der Pay-TV-Sender die Achtelfinal-Auslosung am Montag live - und zwar ab 11.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport News.

Last but not least bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream der Auslosung an. Kommentator ist Bela Rethy.

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Termine

Das komplette Achtelfinale der Champions League 2021/22 erstreckt sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen.

Die ersten Hinspiele finden am 15. Februar 2022 statt, die letzten Rückspiele am 16. März.

Champions League 2021/22: Alle weiteren Termine im Überblick

Runde Termine Achtelfinale, Hinspiele 15./16./22./23. Februar 2022 Achtelfinale, Rückspiele 8./9./15./16. März 2022 Viertelfinale, Hinspiele 5./6. April 2022 Viertelfinale, Rückspiele 12./13. April 2022 Halbfinale, Hinspiele 26./27. April 2022 Halbfinale, Rückspiele 3./4. Mai 2022 Finale 28. Mai 2022

Champions League, Auslosung für das Achtelfinale: Teilnehmer

Aus deutscher Sicht ist bisher nur Bayern München im Achtelfinale vertreten. Borussia Dortmund und RB Leipzig verpassten dagegen den Einzug in die K.o.-Phase. Der VfL Wolfsburg hat am letzten Spieltag der Gruppenphase noch die Chance, diese zu erreichen.

Champions League, Achtelfinale: Bisherige Teilnehmer im Überblick