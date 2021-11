Nach einer tadellosen Champions-League-Hinrunde ohne Gegentor und Punktverlust können die Bayern heute den Achtelfinal-Einzug perfekt machen. SPOX erklärt Euch, wer die Partie im TV und Livestream zeigt / überträgt.

FC Bayern München vs. Benfica heute live sehen - jetzt Probe-Mitgliedschaft bei Amazon Prime sichern!

Nach vier Spielen ohne seinen Cheftrainer Julian Nagelsmann wird der FC Bayern heute aller Voraussicht nach wieder vollzählig sein. Der 34-Jährige hatte sich vor dem Hinspiel in Lissabon mit dem Coronavirus infiziert und seitdem nur per Videoschalte agieren können. Co-Trainer Dino Topmüller hatte Nagelsmann in der Zwischenzeit am Seitenrand vertreten.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe E

Gruppe E Datum: Dienstag, 2. November

Dienstag, 2. November Anpfiff: 21.00 Uhr

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream?

Die Saison hat begonnen und wieder einmal hat es wesentliche Änderung in der Übertragungslage gegeben. In der europäischen Königsklasse hat sich der langjährige Partner Sky aus dem Geschäft verabschiedet. Dessen Platz nahm zu großen Teilen der Streaminganbieter DAZN ein, und auch Amazon Prime Video hat sich eine Dienstagspartie pro Spielrunde gesichert.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute im Livestream?

Das Match FC Bayern München vs. Benfica Lissabon fällt diesmal in eben jene Kategorie. Als exklusiver Übertragungspartner wird Amazon Prime Video also das Rückspiel der Münchner gegen die Portugiesen ausstrahlen. Übertragungsbeginn des Spiels ist heute um 19.30 Uhr.

Um die Begegnung sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Amazon Prime-Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf 7,99€ pro Monat, wenn Ihr Euch das monatliche Kündigungsrecht vorbehalten wollt. Neben dem Angebot an allerhand Filme und Serien, ist auch der Premium-Versand für Amazon-Bestellungen darin inbegriffen.

Momentan ist es aber auch wieder möglich einen kostenlosen Probemonat für Amazon Prime abzuschließen. 30 Tage lang habt Ihr so die Möglichkeit das gesamte Angebot, inklusive der Champions League-Partien gratis zu testen. Studierenden bietet der Konzern sogar einen sechsmonatigen Gratiszeitraum an; und auch im Anschluss bezahlen all diejenigen, die aktuell an einer Hochschule oder Universität eingeschrieben sind, mit 3,99€ nur die Hälfte des regulären Preises.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Fernsehen?

Da Amazon Prime Video ausschließlich über das Internet zugänglich ist, gibt es in Deutschland keine Möglichkeit den Rückrundenauftakt der Bayern im TV und Fernsehen zu verfolgen.

Eine andere Lage bietet sich derweil in Österreich. Hier ist nach wie vor der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung des Topspiels in der Gruppe E verantwortlich. Die Kanäle Sky Sport austria 1 und 2 wenden zwar das Geoblocking an, dennoch kann das Programm in Deutschland empfangen werden. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream? Der Liveticker zum Topspiel in Gruppe E

Nicht immer hat man die Möglichkeit die Liveübertragung zu verfolgen. Genau aus diesem Grund gibt es auch den SPOX-Liveticker. Egal, ob Tore, Karten, Großchancen oder strittige Szenen - hier bleibt Ihr immer Up-to-Date.

Bei uns könnt Ihr außerdem selbst entscheiden, was Euch lieber ist: Das Bayern-Spiel im Einzelticker oder doch die gesamte Action der Champions League gebündelt im Konferenzticker. Klickt Euch gleich rein!

Hier geht's zum Einzelticker der Partie Bayern München vs. Benfica Lissabon

Hier geht's zum Konferenzticker aller acht CL-Partien am Dienstag

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream?

- Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Davies, Upamecano, Süle, Pavard - Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski

Neuer - Davies, Upamecano, Süle, Pavard - Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski Benfica Lissabon: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Diogo Goncalves, Joao Mario, Weigl, Grimaldo, Rafa, Darwin - Yaremchuk

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream? Die Tabelle in Gruppe E vor dem 4. Spieltag

Um sich direkt für die K.o.-Runde in der diesjährigen Champions League-Saison zu qualifizieren, benötigen die Münchner einen Sieg gegen Lissabon. Gesetzt den Fall, dass der FC Barcelona außerdem nicht gegen Kiew gewinnen sollte, würde der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit einem Sieg sogar der erste Tabellenplatz garantiert sein.

Platz Team Tore Punkte 1. FC Bayern 12:0 9 2. SL Benfica 3:4 4 3. FC Barcelona 1:6 3 4. Dynamo Kiew 0:6 1

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream? Das sind die weiteren Champions League-Partien am heutigen Dienstag

Anpfiff Heimteam Auswärtsteam 18.45 Uhr VfL Wolfsburg RB Salzburg Malmö FF FC Chelsea 21.00 Uhr Bayern München Benfica Lissabon Dynamo Kiew FC Barcelona FC Villareal Young Boys Bern Atalanta Bergamo Manchester United FC Sevilla Lille OSC Juventus Turin Zenit St. Petersburg

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica heute live im TV und Livestream? Das ist der weitere Spielplan für die Bayern