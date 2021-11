Am 5. Spieltag der aktuellen Champions League-Saison trifft der FC Villareal auf Manchester United. Hier könnt Ihr die Begegnung der Gruppe F im Liveticker verfolgen.

DAZN-Abo sichern und Villareal vs. Manchester United live erleben!

In der Gruppe F kommt es in der Champions League heute zum Duell zwischen dem FC Villareal und Manchester United. Wie Manchester United im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer reagiert, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Villarreal vs. Manchester United: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für Manchester United ist das heutige Spiel die erste Begegnung nach der Entlassung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Nach schwierigen Wochen und einem 1:4 am letzten Spieltag in der Liga gegen Watford, zogen die Verantwortlichen bei United letztendlich die Reißleine. In der Gruppe F sind die beiden Teams aktuell punktgleich auf den ersten beiden Rängen. Kann der Impuls der Trainerentlassung Manchester United an die Spitze der Tabelle führen, oder verteidigt Villareal diese am heutigen Tag?

Vor Beginn: Am 5. Spieltag der Champions League wird die Partie in der Gruppe F heute um 18.45 Uhr im Estadio de la Ceramica in Villareal angestoßen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem FC Villareal und Manchester United.

Villarreal vs. Manchester United: Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Parejo, Capoue, Coquelin - Pino, Dia, Danjuma

Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Parejo, Capoue, Coquelin - Pino, Dia, Danjuma Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Dalot - Van de Beek, Fred - Sancho, Fernandes, Rashford - Ronaldo

Villarreal vs. Manchester United: Champions League heute live im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Villareal und Manchester United wird exklusiv auf DAZN gezeigt. DAZN besitzt nämlich den Großteil der Übertragungsrechte für die Champions League. Ab 18.45 Uhr seht Ihr die Partie heute bei DAZN live und in voller Länge. Das Spiel kommentiert Oliver Forster.

Alternativ seht Ihr die Begegnung auch in der Konferenz, mit dem Parallelspiel am frühen Abend, auf DAZN 2. Das Parallelspiel ist die Begegnung zwischen Dynamo Kiew und dem FC Bayern München.

Ihr benötigt ein DAZN-Abo, um die heutige Partie live zu verfolgen. Das kostet monatlich 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahres-Abo.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F vor dem 5. Spieltag