Sporting vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund ist heute in der Champions League bei Sporting Lissabon gefordert. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie des 5. Spieltags der Gruppenphase live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, Sporting vs. BVB: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wichtiges Spiel für Borussia Dortmund in der Champions League! Am 5. Spieltag der Gruppenphase ist der BVB am heutigen Mittwoch, 24. November, bei Sporting Lissabon gefordert. Spielbeginn im Estadio José Alvalade in Lissabon ist um 21 Uhr.

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Champions-League-Saison 2021/22 kassierte der BVB an den beiden vergangenen Spieltagen zwei Niederlagen gegen Ajax Amsterdam. Diese haben zur Folge, dass Dortmund um den Einzug ins Achtelfinale bangen muss. Den ersten Tabellenplatz haben die in vier Partien noch ungeschlagenen Amsterdamer schon so gut wie sicher. Um Platz zwei streiten sich mit Sporting und dem BVB die beiden heutigen Kontrahenten - beide haben bisher sechs Punkte geholt.

Eines sollte der BVB heute tunlichst vermeiden - eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied. Tritt dies ein, wäre Dortmund nach dem 1:0-Sieg gegen Sporting am 2. Spieltag bereits vorzeitig raus aus dem Rennen um den Einzug in die K.o.-Phase. Andererseits stünde der BVB bei einem Sieg in Lissabon schon nach dem 5. Spieltag sicher im Achtelfinale. Für Spannung ist also reichlich gesorgt.

In Lissabon muss BVB-Trainer Marco Rose unter anderem auf Thorgan Hazard verzichten. Der 28 Jahre alte Offensivspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gaben die Schwarz-Gelben am vergangenen Montag offiziell bekannt.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul Ajax Amsterdam Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Inter Mailand Schachtjor Donezk Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Club Brügge RB Leipzig Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Atletico Madrid AC Mailand Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr FC Liverpool FC Porto Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sporting Lissabon Borussia Dortmund Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sheriff Tiraspol Real Madrid

Sporting vs. BVB, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Das Champions-League-Spiel des BVB in der Gruppe C bei Sporting Lissabon ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Die exklusiven Übertragungsrechte an der Partie liegen bei DAZN - und das nicht nur an diesem Spiel. Der Streamingdienst zeigt heute alle acht Champions-League-Spiele im Livestream und bietet zudem ab 18.30 Uhr eine Konferenz an. In dieser seht Ihr ab 21 Uhr auch Einblendungen von der Partie Sporting vs. BVB.

Die Übertragung des Einzelspiels beginnt bei DAZN mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte, Experte Sandro Wagner und Reporter vor Ort Daniel Herzog bereits um 20.30 Uhr. Nach der Partie werden Ihr noch mit ausführlichen Analysen und Interviews versorgt.

Um die Livestreams von DAZN generell abrufen zu können, benötigt Ihr ein gültiges Abo. Der Streamingdienst stellt zwei Alternativen zur Auswahl: Ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro). Mit dem Abo seht Ihr nicht nur fast alle Spiele der Champions League, sondern unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenweise aus anderen Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis, Darts, Handball, Wintersport und Boxen.

Eine weitere Möglichkeit, sich Sporting vs. BVB heute live anzusehen, stellt der lineare Fernsehsender DAZN 2 dar. Dort ist das Spiel ab 20.55 Uhr zu verfolgen, aber nur für diejenigen, die den Sender in Verbindung mit einem bestehenden Vodafone- oder Sky-Vertrag empfangen zu können.

Den Livestream zum Einzelspiel und zur Konferenz könnt Ihr mit der DAZN-App auch auf verschiedenen Endgeräten und den meisten Smart-TVs abrufen.

Sporting vs. BVB, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Sporting Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia

Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, St. Tigges, Malen

Sporting vs. BVB, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Als perfekte Alternative zur Live-Übertragung bei DAZN könnt Ihr Sporting vs. BVB heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Zudem bieten wir einen Konferenz-Liveticker mit allen Mittwochsspielen der Champions League an.

Hier findet Ihr den Liveticker zum Spiel.

Hier findet Ihr den Konferenz-Liveticker.

Champions League: Die Gruppe C in der Übersicht