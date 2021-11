Zwei Spieltage müssen in der Champions League noch absolviert werden, ehe das Achtelfinale losgeht. Doch wann genau ist das Achtelfinale der Champions League? Wir geben Euch die Antwort und liefern Infos zum Datum, den Terminen und zur Auslosung.

Wann ist das Achtelfinale der Champions League? Datum, Termine, Auslosung

Die Champions-League-Gruppenphase ist voll im Gange. Vier der sechs zu absolvierenden Spieltage sind um. Man nähert sich also langsam der K.o.-Phase, die wie üblich mit dem Achtelfinale beginnt. Doch wann genau geht die heiße Phase in der Königsklasse los?

Wann ist das Achtelfinale der Champions League? Datum

Das letzte Vorrundenspiel der Champions League wird am 8. Dezember bestritten. Nach einer mehrwöchigen Pause geht das Achtelfinale schließlich im Februar los. Genauer gesagt finden die ersten zwei K.o.-Hinspiele am 15. Februar statt. Zwei weitere folgen am nächsten Tag. Eine Woche darauf, am 22. bzw. am 23. Februar, steigt dann der Rest der Hinrunde.

Die vier Achtelfinal-Rückspiele werden dann am 8., 9. 15. und 16. März bestritten.

Wann ist das Achtelfinale der Champions League? Termine

Runde Datum Achtelfinale Hinspiele: 15./16./22./23. Februar 2022 | Rückspiele: 8./9./15./16. März 2022 Viertelfinale Hinspiele: 5./6. April 2022 | Rückspiele: 12./13. April 2022 Halbfinale Hinspiele: 26./27. April 2022| Rückspiele: 3./4. Mai 2022 Finale 28. Mai 2022

Wann ist das Achtelfinale der Champions League? Auslosung

Doch bevor die Runde der letzten 16 überhaupt losgehen kann, müssen davor noch die Paarungen gebildet werden. Dies erfolgt in der Achtelfinal-Auslosung, die am 13. Dezember in Nyon (Schweiz) über die Bühne geht.

Champions League: Das Achtelfinale im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in dieser Saison bei DAZN und Amazon Prime (Das ZDF überträgt einzig das Finale.) Deswegen sind auch die beiden Anbieter für die Übertragung der Achtelfinalrunde verantwortlich.

Während Amazon Prime vier Partien aus dem Achtelfinale live zeigt, seht Ihr bei DAZN jedes einzelne. Darüber hinaus ist der Streamingdienst später auch für das Viertel-, Halbfinale und für das Endspiel im Einsatz.

Für die beiden noch übrigen zwei Vorrundenspieltage teilen sich die beiden Rechteinhaber die Spiele wie bisher üblich auf - Amazon Prime übernimmt ein Dienstagsspiel, DAZN überträgt hingegen den Rest und bietet zudem an jedem Spieltag eine Konferenz an. In Österreich laufen sogar alle Spiele der Königsklasse bei DAZN, die Schweiz hingegen hat keine Übertragungsrechte für den prestigereichsten Wettbewerb Europas.

© getty Der FC Bayern München steht bereits fix im Achtelfinale der Champions League.

Champions League: Die Gruppe C im Überblick

Borussia Dortmund musste nach einem guten Start zwei Niederlagen in Folge gegen den niederländischen Meister Ajax Amsterdam einstecken. Aktuell sind die Schwarz-Gelben Gruppenzweiter, weswegen noch alles möglich ist.

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Ajax Amsterdam 4 4 0 0 14:2 12 12 2 Borussia Dortmund 4 2 0 2 4:8 -4 6 3 Sporting CP 4 2 0 2 9:7 2 6 4 Besiktas 4 0 0 4 2:12 -10 0

Champions League: Die Gruppe E im Überblick

Deutscher Meister Bayern München hingegen steht nach vier Spieltagen bereits fix im Achtelfinale. Die Münchner besiegten bislang jeden, der sich ihnen in den Weg stellte.