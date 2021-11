Manchester City vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Kracher in der Champions League! Manchester City empfängt heute am 5. Spieltag der Gruppenphase Paris Saint-Germain. Wie Ihr das Spitzenspiel der Gruppe A heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt wir Euch in diesem Artikel.

Du willst Manchester City vs. PSG heute live und in voller Länge verfolgen? Dann sichere Dir jetzt ein Abo von DAZN!

Champions League: Manchester City vs. PSG - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das ist der Kracher des 5. Champions-League-Spieltages! Manchester City empfängt am heutigen Mittwoch, 24. November, in der Gruppe A Paris Saint-Germain zum Duell zweier europäischer Topteams. Das Spektakel im Etihad Stadium in Manchester beginnt um 21 Uhr.

Wieviel Brisanz in der Partie steckt, verdeutlicht ein Blick auf die Tabelle nach vier Spieltagen. In dieser liegt Manchester City mit neun Punkten einen Zähler vor PSG an der Tabellenspitze. Mit etwas Abstand folgt der FC Brügge auf Platz drei (4 Punkte). RB Leipzig (1 Punkt) kann in den Kampf um den Einzug ins Achtelfinale nicht mehr eingreifen.

Sowohl Manchester City als auch PSG können heute aus eigener Kraft vorzeitig das Achtelfinale erreichen. City reicht dazu bereits ein Unentschieden, bei einem Sieg ist dem Team von Trainer Pep Guardiola der Gruppensieg sicher. PSG stünde bei einem Sieg vorzeitig in der K.o.-Phase. Auch ein Unentschieden und sogar eine Niederlage würden dazu reichen, wenn Brügge heute nicht gegen Leipzig gewinnt.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Starteams in dieser CL-Saison gewann PSG in Paris mit 2:0.

Bei PSG steht heute erstmals Sergio Ramos im Kader. Der ehemalige Kapitän von Real Madrid war im Juli vom spanischen Rekordmeister nach Paris gewechselt und hat seitdem wegen wiederkehrender Wadenprobleme noch kein Spiel bestritten.

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Gruppenspieltags

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Besiktas Istanbul Ajax Amsterdam Mittwoch, 24. November 2021 18.45 Uhr Inter Mailand Schachtjor Donezk Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Manchester City Paris Saint-Germain Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Club Brügge RB Leipzig Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Atletico Madrid AC Mailand Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr FC Liverpool FC Porto Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sporting Lissabon Borussia Dortmund Mittwoch, 24. November 2021 21 Uhr Sheriff Tiraspol Real Madrid

Manchester City vs. PSG, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Die Champions-League-Partie zwischen Manchester City und PSG wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, live mit von der Partie zu sein - und zwar DAZN. Der Streamingdienst zeigt Euch die 90 Minuten ab 21 Uhr via Livestream (Kommentator Uli Hebel, Experte Sebastian Kneißl). Des Weiteren ist die Partie Teil der sechs Spiele umfassenden Konferenz ab 21 Uhr.

Beide Livestreams können über den Browser oder die DAZN-App auf verschiedenen Endgeräten abgerufen werden. Die App gibt es auch für die gängigsten Smart-TVs.

Ab dieser Saison strahlt DAZN den Großteil der Spiele in der Königsklasse aus - 121 Begegnungen. Sky gehört nicht mehr zu den übertragenden Sendern, dafür mischt Amazon Prime Video nun mit. Dort wiederum läuft während der Vorrunde aber immer nur ein Dienstagsspiel, 15 der 16 Partien der Woche lassen sich dementsprechend bei DAZN verfolgen.

Der Streamingdienst zeigt ab dieser Saison nicht nur mehr von der Champions League live, sondern auch von der Bundesliga. Alle Freitags- und Sonntagsspiele werden von DAZN live übertragen.

DAZN hat seine Preise daher etwas erhöht: Das Monatsabo gibt es für 14,99 Euro pro Monat, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Im ausführlichen Programm-Angebot sind auch einige Top-Ligen enthalten: die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1. Zu sehen gibt es dazu noch alle Spiel der Champions League der Frauen sowie über den Fußball hinaus die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Motorsport und vieles mehr.

Manchester City vs. PSG, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX bietet zu allen Champions-League-Spielen des heutigen Abends einen Liveticker an - also auch zum Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain. Auch der ein oder andere Klick in unseren Konferenz-Liveticker lohnt sich!

Hier geht's zum Liveticker Manchester City - Paris Saint-Germain.

Hier findet Ihr den Konferenz-Liveticker.

Champions League: Manchester City vs. PSG - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, Gundogan - Mahrez, Jesus, Foden

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, Gundogan - Mahrez, Jesus, Foden Paris Saint-Germain: Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Gueye, Wijnaldum - Messi, Mbappe, Neymar

Champions League: Die Gruppe A in der Übersicht