Mit fünf Toren fertigte die Elf von Pep Guardiola den belgischen Club Brügge im Hinspiel ab. Wo Ihr das Rückspiel der Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch jetzt.

Zweite Auflage des Duells Platz zwei gegen Platz drei in Gruppe A. Vor dem ersten Aufeinandertreffen war der amtierende belgische Meister tabellarisch noch vor den Citizen anzufinden, nach dem Spiel vor gut zwei Wochen würde niemand mehr das Kräfteverhältnis anzweifeln. Mit 5:1 fegten die Engländer die Gastgeber damals aus dem eigenen Stadion, nun müssen sie sich erneut beweisen - die drei Punkte brauchen sie.

Manchester City vs. Club Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos im Überblick

Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 4. Spieltag (Gruppenphase)

4. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe A

Gruppe A Datum: Mittwoch, 3. November

Mittwoch, 3. November Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (Spanien)

Antonio Mateu Lahoz (Spanien) Ort: Etihad Stadium in Manchester

Manchester City vs. Club Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Mit der Abkehr des Pay-TV-Senders Sky vom Übertragungsgeschäft der Champions League hat der Streamingdienst DAZN zu Beginn der Saison dessen Platz eingenommen. Bis auf ein Dienstagsspiel pro Spieltag (Amazon Prime Video) hat die Plattform sämtliche Partien unter dem eigenen Haus versammelt.

Manchester City vs. Club Brügge, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Demzufolge wird diese Partie, so wie auch alle anderen am heutigen Tag, exklusiv auf DAZN verfügbar sein. Der Übertragungsbeginn ist nur wenige Minuten vor Spielbeginn um 21.00 Uhr angesetzt. Kommentator Benni Zander wird das Topspiel begleiten.

Neben dem einzelnen Stream gibt es außerdem die Möglichkeit, das Match zusammen mit den fünf weiteren an diesem Abend in der Konferenz zu verfolgen. Darunter RB Leipzig vs. PSG, Borussia Dortmund vs. Ajax Amsterdam und Liverpool vs. Atletico Madrid.

Um auf die verschiedenen Streams zugreifen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement. Dieses beläuft sich derzeit auf 14,99€ pro Monat. Geld sparen könnt Ihr, wenn Ihr direkt das Jahresabo abschließt. Eine einmalige Zahlung von 149,99€ ermöglichen Euch zwölf Monate des besten Livesport-Angebots.

Manchester City vs. Club Brügge, Übertragung: Champions League heute im TV und Fernsehen

Manchester City vs. Club Brügge läuft zwar nicht im Free-TV. Komplett verzichten auf die Champions League im linearen Fernsehen müssen nur Kunden von Vodafone GigaTV nicht. Dank einer Kooperation der beiden Unternehmen können für monatlich nur 9,99€ die beiden Kanäle DAZN1 und DAZN2 dem regulären Sendeangebot hinzugefügt werden. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Manchester City vs. Club Brügge, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo hat, kann als Alternative bei SPOX das Spiel live verfolgen. Wir tickern die Begegnung nämlich live und detailliert mit. Zudem findet Ihr auch die Mittwochskonferenz im Liveticker vor.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Manchester City vs. Club Brügge

Hier geht's zum Liveticker der Mittwochskonferenz

Manchester City vs. Club Brügge, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe A vor dem 4. Spieltag

Platz Team Tore Punkte 1. Paris Saint-Germain 6:3 7 2. Manchester City 11:6 6 3. Club Brügge 4:7 4 4. RB Leipzig 6:11 0

