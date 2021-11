Juventus Turin vs. Zenit St. Petersburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Juventus Turin empfängt in der Champions-League-Gruppenphase Zenit St. Petersburg im Allianz Stadium. So könnt Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Juventus Turin: national pfui, international hui. Während die Alte Dame in der Serie A nach elf Spieltagen einen für sie katastrophalen neunten Platz belegt, ist sie in der Champions League bis dato frei von Makeln. Mit drei Zu-Null-Siegen liegt Juventus in Gruppe H an der Spitze - noch vor dem aktuellen Titelträger FC Chelsea.

Weiter geht es für die Bianconeri am heutigen Dienstag, den 2. November gegen Zenit St. Petersburg. Anpfiff im Turiner Allianz Stadium ist um 21 Uhr.

Ihr wollt diese Begegnung auf keinen Fall verpassen? Kein Problem: SPOX klärt Euch auf, wie Ihr die 90 Minuten heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Juventus Turin vs. Zenit St. Petersburg, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Ab dieser Saison werden in der Champions-League-Gruppenphase pro Spieltag 15 von 16 Begegnungen live und exklusiv von DAZN ausgestrahlt, eine Partie wiederum überträgt mit Amazon Prime Video ein anderer Streamingdienst.

Das ist stets ein Spiel mit deutscher Beteiligung, was im Umkehrschluss heißen soll: Das Aufeinandertreffen zwischen Juventus und Zenit gibt es bei DAZN zu sehen. Kommentiert wird es dort von Marcel Seufert.

© getty Juventus spielt bis dato eine astreine Champions League.

Eine Übertragung im Free-TV wird nirgendwo angeboten, ebenso wenig im Pay-TV. Streamingdienst DAZN kostet Euch im Monatsabo 14,99 Euro, es lässt sich theoretisch jederzeit zum Monatsende kündigen. Sofern Ihr es aber behalten möchtet, müsst Ihr nichts weiter tun. Das Abo läuft automatisch so lange, bis Ihr es beendet.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Ihr Euch gleich für ein Jahr an DAZN bindet. Die Mitgliedschaft kostet dann auf einen Schlag 149,99 Euro. Hier spart Ihr allerdings 12,50 Euro, wenn man die monatlichen Beiträge hochrechnet. Jetzt anmelden!

Ebenso wie die Königsklasse bekommt Ihr auf der Plattform live auch die Bundesliga, Primera Division oder Ligue 1 geboten - oder aber Juventus auch in der Serie A, an der DAZN die kompletten Rechte hält.

Juventus Turin vs. Zenit St. Petersburg, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Wer sich zum Spiel zwischen Juve und Zenit bei SPOX reinklickt, macht auch nichts falsch. Hier gibt es das Match zwar nicht im Livestream zu sehen, dafür bieten wir Euch aber einen Liveticker an, mit dem Euch ebenso nichts entgeht, was sich in Italien tut.

Juventus Turin vs. Zenit St. Petersburg, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos im Überblick

Begegnung: Juventus Turin - Zenit St. Petersburg

Juventus Turin - Zenit St. Petersburg Wettbewerb: UEFA Champions League

UEFA Champions League Rahmen: Gruppenphase

Gruppenphase Spieltag: 4

4 Datum: 2. November 2021

2. November 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Stadium, Turin

Allianz Stadium, Turin TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

Champions League: Gruppe H