Teil zwei des fünften Spieltags in der Champions League! Als eines der heutigen acht Spiele empfängt der FC Liverpool den FC Porto. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Während das Spiel für die einen keine große Bedeutung mehr hat, geht es für die anderen um alles. Mit zwölf Punkten aus vier Partien hat sich das Team von Jürgen Klopp am vergangenen Spieltag vorzeitig für die KO-Runde qualifiziert. Der FC Porto von Rang zwei ist hingegen noch voll im Rennen um das Achtelfinale. Nur ein Punkt trennt die Portugiesen derzeit von Atletico Madrid auf Platz vier.

Diesen Umständen zum Trotz hat sich an der Rollenverteilung nicht viel verändert. Selbst wenn "Kloppo" nicht seine beste Elf auf den Rasen schickt, so sollte man dennoch als Favorit ins Spiel gehen. Gesehen hat man das auch schon im Hinspiel; damals schossen die Reds den portugiesischen Vizemeister mit 5:1 aus der eigenen Arena. Bereits in der 66. Minute verließen die beiden Leistungsträger Mané und Salah den Platz. Der dafür eingewechselte Firmino konnte mit seinem Doppelpack binnen vier Minuten den Schlusspunkt zu einem ungefährdeten Sieg setzen.

Geleitet wird das Spiel übrigens von einem deutschen Schiedsrichtergespann um Felix Zwayer. Für den Berliner ist es die vierte Ansetzung in der laufenden Champions League-Saison.

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Ort, Infos

Wettbewerb: Champions League 21/22

Champions League 21/22 Spieltag: 5. Spieltag (Gruppenphase)

5. Spieltag (Gruppenphase) Gruppe: Gruppe B

Gruppe B Datum: Mittwoch, 24. November

Mittwoch, 24. November Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Anfield Stadium in Liverpool

Anfield Stadium in Liverpool Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Anstelle eines einzelnen Übertragungsanbieters gibt es, wie im Fußballgeschäft üblich, mehrere. Damit Ihr noch den Durchblick behalten könnt, verraten wir Euch jetzt, wer heute für die Ausstrahlung, sowohl im Livestream als auch in TV und Fernsehen verantwortlich ist.

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute im Livestream

Wie alle bisherigen Mittwochsspiele in der Königsklasse wird der Streamingdienst DAZN auch diesmal wieder der exklusive Ansprechpartner für die Übertragung sein. Das gilt für das Einzelspiel, aber auch für die Konferenz zusammen mit allen weiteren Partien an diesem Tag.

Die Übertragung zur Partie wird voraussichtlich nur wenige Minuten vor Spielbeginn um 21.00 Uhr stattfinden. Das Einzelspiel wird von Kommentator Benni Zander begleitet, in der Konferenz sitzt hingegen Jogi Hebel am Mikro.

Um auf die verschiedenen Streams des Livesport-Anbieters DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: entweder das monatliche Modell für 14,99€ oder das jährliche für einmalige 149,99€. Wer gut im Kopfrechnen ist, dem ist es wohl schon aufgefallen: Letzteres Abo-Modell erspart Euch tatsächlich 29,98€ über zwölf Monate - man könnte auch sagen, auf diese Weise könnt Ihr auf zwei Monatsraten verzichten. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

© getty Sadio Mané (l.) und Mohammed Salah (r.) sind derzeit unaufhaltsam: 19 Tore steuerten die beiden in den ersten zwölf Partien dieser Saison zu.

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV

Nicht so einfach im Vergleich zum Stream gestaltet es sich, wenn Ihr die Partie im TV verfolgen wollt. Voraussetzung dafür ist nämlich, dass Ihr Kunde entweder des Vodafone GigaTVs oder des Sky Sport Pakets mit Sky-Q seid. In beiden Fällen sind die zwei Kanäle DAZN1 und DAZN2 als Add-On zum regulären Programm erhältlich.

Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Überblick

Einzelspiel im Livestream: DAZN (Link zum Stream)

DAZN (Link zum Stream) Konferenz im Livestream: DAZN (Link zum Stream)

DAZN (Link zum Stream) Konferenz im TV: DAZN2

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute im Liveticker bei SPOX

Wer die Begegnung FC Liverpool vs. FC Porto heute nicht live sehen kann, dem können wir unseren hauseigenen Liveticker ans Herz legen. Minütliche Updates versorgen Euch stets mit allen wichtigen Infos zum Spiel. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Liverpool vs. FC Porto

FC Liverpool vs. FC Porto, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe B vor dem 5. Spieltag

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Liverpool 4 4 0 0 13:5 8 12 2 FC Porto 4 1 2 1 3:6 -3 5 3 Atletico Madrid 4 1 1 2 4:6 -2 4 4 AC Mailand 4 0 1 3 4:7 -3 0

