Der FC Bayern München spielt bis dato eine astreine Champions-League-Gruppenphase. Wie aber kann sich der FCB heute vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren? SPOX benennt die möglichen Szenarien.

3:0 gegen den FC Barcelona, 5:0 gegen Dynamo Kiew, 4:0 gegen Benfica Lissabon: Der FC Bayern München hat sich in der laufenden Gruppenphase der Champions League bis dato keinen einzigen Kratzer eingefangen, die Vorrunde verläuft schlicht perfekt.

Was muss passieren, damit die Mannschaft von Julian Nagelsmann schon am 4. Spieltag den Einzug in das Achtelfinale perfekt macht? Hier erfahrt Ihr es.

FC Bayern München: So qualifiziert sich der FCB heute vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League

Die Münchner empfangen am heutigen Dienstag, den 2. November Benfica zum Rückspiel in der Allianz Arena. Anstoß ist dort um 21 Uhr.

In der Champions-League-Gruppe E sind die Bayern momentan mit neun von neun möglichen Punkten Tabellenführer, dahinter wiederum befinden sich die Portugiesen mit vier Zählern, der FC Barcelona mit drei sowie Dynamo Kiew mit einem Punkt.

Den Weg in die K.o.-Phase der Königsklasse finden bekanntermaßen stets die beiden Erstplatzierten, der Drittplatzierte überwintert in der Europa League, der Gruppenletzte scheidet international komplett aus.

Sicher weiter sind Robert Lewandowski und Co. bereits nach dem vierten Spieltag natürlich allen voran dann, wenn sie Benfica ein zweites Mal bezwingen. Kann Barca parallel bei Dynamo Kiew nicht siegen, wäre Bayern dann selbst der erste Rang nicht mehr zu nehmen, nicht einmal im Falle zweier Niederlagen an den Spieltagen fünf und sechs.

Der Sieg ist nicht die einzige Option, mit der der FCB diese Woche schon das Achtelfinalticket lösen würde. Auch ein Unentschieden wäre dafür ausreichend, da sich Barca und Benfica am fünften Spieltag noch gegenseitig die Punkte wegnehmen werden.

Verlieren die Münchner dagegen diesmal gegen Benfica, müssten sie weiter kämpfen - erst recht, wenn Barca gegen Kiew erneut die Oberhand behält.

© getty Das Hinspiel gegen Benfica gewannen Lewandowski und Co. am Ende haushoch 4:0.

Champions League: Tabelle in Gruppe E

Platz Verein Tore Punkte 1 FC Bayern München 12:0 9 2 Benfica Lissabon 3:4 4 3 FC Barcelona 1:6 3 4 Dynamo Kiew 0:6 1

Champions League: FC Bayern vs. Benfica heute live im TV und Livestream

Schafft Bayern es, sich schon heute für das Achtelfinale zu qualifizieren? Live verfolgen könnt Ihr das bei Amazon Prime Video. DAZN überträgt zwar die überwiegende Mehrheit der Königsklasse live und in voller Länge, eine Begegnung pro Spieltag läuft aber stets bei Amazon Prime Video - immer dienstags und mit der Beteiligung eines Bundesligisten.

Diesmal ist das der FC Bayern. Die Vorberichte starten um 19.30 Uhr, also 90 Minuten vor dem Startschuss in München.

Bei Amazon ist die Champions League in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Solltet Ihr diese also schon längst besitzen, müsst Ihr nichts weiter tun, nichts zusätzlich abschließen, es fallen keine weiteren Kosten an. Die Mitgliedschaft gibt's für 7,99 Euro pro Monat. Anfangs sind 30 Tage zur Probe kostenlos.