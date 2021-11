Am heutigen Dienstagabend steht der 4. Spieltag der Champions League an. Welche Spiele zeigt / überträgt DAZN am heutigen Abend? Und welche Spiele Amazon Prime? In diesem Artikel liefern wir Euch die Antworten.

Der 4. Spieltag der Champions League beginnt am heutigen Dienstag, den 2. November. Damit stehen heute schon die ersten Rückspiele in der Gruppenphase der Champions League an. Es stehen einige spannende Duelle auf dem Programm. Und zwei deutsche Teams sind auch im Einsatz.

Zum einen spielt der FC Bayern München heute gegen Benfica Lissabon. Das Hinspiel war für die Bayern äußerst erfolgreich. 4:0 konnte der FC Bayern München im Estadio da Luz gewinnen. Auch danach schien bei den Bayern alles perfekt zu laufen.

Doch dann kam es zum 0:5 Debakel gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal. Hinzu kam auch noch die Diskussion um Joshua Kimmich, welcher im Interview bestätigte sich noch nicht gegen das Coronavirus geimpft zu haben. Das 5:2 gegen Union Berlin, am letzten Spieltag der Bundesliga, war ein erster Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus könnte Julian Nagelsmann nach überstandener Corona-Infektion wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Zudem kann der FC Bayern heute den Einzug in die K.O-Phase der Champions League sicherstellen.

Beim VfL Wolfsburg, dem zweiten deutschen Verein der heute spielt, läuft es hingegen nicht so gut. Mit nur zwei Punkten befinden sich die Wolfsburger auf dem letzten Rang in der Gruppe G. Erst letzte Woche hat der VfL seinen Trainer Mark van Bommel freigestellt, nach zuletzt eher mauen Ergebnissen. Nachfolger Florian Kohfeldt konnte gleich zeigen was in Ihm und seiner neuen Mannschaft steckt: Mit 2:0 gewann der VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Kann der VfL den kleinen Aufwärtstrend am heutigen Abend gegen RB Salzburg bestätigen?

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Die umfangreichsten Übertragungsrechte für die Champions League in dieser Saison besitzt DAZN. Insgesamt 121 der 137 Spiele zeigt der Streamingdienst in dieser Champions League-Saison live und exklusiv. Die restlichen 16 Spiele werden von Amazon Prime übertragen. Der Streamingdienst zeigt jeweils ein ausgewähltes Spiel am Dienstagabend.

© getty Kann der VfL Wolfsburg heute mit dem neuen Trainer Florian Kohfeldt den ersten Sieg in dieser Champions League-Saison einfahren?

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Die Übertragung bei DAZN

DAZN zeigt am heutigen Abend sieben der acht Spiele live und exklusiv! Die Spiele können dabei einzeln in voller Länge gesehen werden, oder in der Konferenz. Zwei Begegnungen werden am frühen Abend um 18.45 Uhr übertragen. Die restlichen fünf Partien zeigt DAZN dann live ab 21.00 Uhr. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon wird exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sein. Folgende Spiele zeigt DAZN am heutigen Abend:

VfL Wolfsburg vs. RB Salzburg

Malmö FF vs. FC Chelsea

Dynamo Kiev vs. FC Barcelona

Atalanta Bergamo vs. Mancheater United

Juventus Turin vs. Zenit St. Petersburg

FC Villareal vs. Young Boys Bern

FC Sevilla vs. Lille OSC

Neben der Champions League zeigt DAZN eine Vielzahl weiterer Sportarten. Dazu gehören unter anderem die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Primera Division, die Serie A, die großen US-Sportarten (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Um das alles sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges DAZN-Abo. Dieses könnt Ihr für 14,99 Euro im Monat erwerben. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches 149,99 Euro kostet, und Euch auf das Jahr gesehen 29,98 Euro spart.

DAZN bietet darüber hinaus eine kostenlose App an, auf welcher Ihr mit Eurem DAZN-Abo das komplette Programm von DAZN live auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Ein ausgewähltes Spiel zeigt Amazon Prime am Dienstagabend in der Champions League live und exklusiv. Heute ist das die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Hier könnt Ihr Euch das Amazon Prime-Abo sichern, damit Ihr die heutige Begegnung live und in voller Länge sehen könnt.

Ein Abo bei Amazon Prime kostet im Jahr 69 Euro. Alternativ könnt Ihr auch ein monatliches Abo abschließen, welches 7,99 Euro kostet. Amazon Prime bietet zudem einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr den Streamingdienst ausgiebig testen könnt.

4. Spieltag der Champions League: Die Spiele am Dienstag im Überblick