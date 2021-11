Nach den acht Spielen gestern werden heute die restlichen acht Spiele des fünften Spieltags ausgetragen. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Champions League-Match zwischen dem BVB und Lissabon heute live sehen könnt.

Die Gruppenphase der Champions League geht in die heiße Phase! Während sich einige Mannschaften bereits für das Achtelfinale qualifiziert haben und andere schon sicher ausgeschieden sind, befinden sich eine Vielzahl von Teams immer noch inmitten des Kampfes um die KO-Runde der Königklasse.

Dazu gehören auch die beiden Clubs, die am heutigen Abend aufeinandertreffen: Sporting Lissabon und Borussia Dortmund. In der Tabelle der Gruppenphase trennt die beiden nur die Tordifferenz; umso interessanter das heutige Aufeinandertreffen.

Richten wir unseren Blick zurück auf das Hinspiel: Am zweiten Spieltag der diesjährigen Champions League-Saison holten die Borussen ihren zweiten Sieg. Danach musste man sich jedoch zweimal dem zunächst punktgleichen Ajax Amsterdam geschlagen geben.

Um nicht vom zweiten Spiel am letzten Spieltag (Amsterdam vs. Lissabon, 03.12.) abhängig zu sein, sollte heute also ein Sieg her.

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live - Termin, Anstoß, Stadion, Infos

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live

Die erneuten Änderungen im Übertragungsgeschäft, die mit Beginn dieser Saison eingetreten sind, haben das Ganze nicht gerade unkomplizierter werden lassen. Doch welcher Anbieter ist heute für das Spiel Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund verantwortlich?

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute im Livestream

Wie schon im Falle der Mittwochsspiele vergangener Spieltage wird auch heute wieder der Streamingdienst DAZN für Euch im Einsatz sein. Der Livesport-Anbieter verfügt über die exklusiven Rechte, sowohl des Einzelspiels als auch der Konferenz.

Der Übertragungsbeginn des einzelnen Streams geht um 20.30 Uhr vonstatten. Durch die rund 30 Minuten bis zum Spielbeginn wird Moderator Jan Platte führen. Anschließend übernehmen Daniel Herzog und Experte Sandro Wagner live aus der Kommentatorenbox.

Die Konferenz aller Spiele am Mittwoch ist, wie gesagt, auch ausschließlich auf DAZN zu sehen. Hier beginnt die Übertragung um 18.30 Uhr, da zwei Begegnungen ja bereits um 18.45 Uhr ihren Anfang nehmen. Die Partie zwischen Lissabon und dem BVB wird hier vom Kommentator Michael Born begleitet. Alle Spiele des heutigen Tages findet Ihr unten in der Übersicht.

© getty Im Hinspiel schoss Donyell Malen (l.) den BVB zum Sieg. Kann er es wieder tun?

Um auf die verschiedenen Streams zugreifen zu können, wird ein entsprechendes Abonnement vorausgesetzt. Hier gibt es zwei Optionen: Für das monatlich kündbare Modell bezahlt Ihr derzeit 14,99€. Günstiger wird es mit der zweiten Option: Im Jahresabo werden einmalig 149,99€ für insgesamt zwölf Monate fällig. Das Ersparnis hier würde sich auf 29,98€ belaufen. Hier könnt Ihr direkt Euer Abo abschließen.

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute im TV und Fernsehen

Für all diejenigen, die sich die heutigen Spiele lieber im TV zu Gemüte führen wollen, ist die Wahl der Optionen stark begrenzt. Während es eine Free-TV-Übertragung überhaupt nicht geben wird, gestaltet sich auch das Anschauen via Pay-TV als schwierig.

Grund dafür ist die Verfügbarkeit. Zwar hat DAZN vor einigen Monaten die beiden linearen Sender DAZN1 und DAZN2 ins Leben gerufen, allerdings kann man nur auf diese zugreifen, wenn man ein entsprechendes Add-On über den Vodafone GigaTV oder das Sky Sport Paket zubucht. Hier findet Ihr mehr Infos dazu.

Eine Sache bleibt aber dennoch gleich: die Übertragungszeiten.

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live - Die Übertragung im Überblick

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live - Der Liveticker bei SPOX

Für alle, die die Partie zwischen dem BVB und Sporting Lissabon nicht live sehen können, haben wir die perfekte Alternative: den SPOX-Liveticker. Ständige Updates versorgen Euch stets mit allen wichtigen News zum Match. Klickt Euch gleich rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Sporting Lissabon vs. BVB

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sporting Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia

Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, St. Tigges, Malen

BVB vs. Sporting im TV? So seht Ihr das Champions-League-Spiel heute live - Die Tabelle von Gruppe C