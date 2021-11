Borussia Dortmund empfängt im Rahmen des 4. Spieltags in der Champions League Ajax Amsterdam. Die Partie könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Borussia Dortmund ist nach der 0:4-Klatsche im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam auf Wiedergutmachung aus. Wir tickern das gesamte Spielgeschehen für Euch mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

BVB vs. Ajax Amsterdam: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Gegen Ajax Amsterdam kassierten die Schwarz-Gelben am 3. Spieltag die höchste Champions-League-Niederlage in Vereinsgeschichte. 0:4 stand am Ende auf der Anzeigetafel. Nun will der BVB die Revanche. Diese muss das Team von Trainer Marco Rose jedoch ohne ihren Torjäger Erling Haaland schaffen. Der Norweger fehlt aufgrund einer Hüftbeugerverletzung.

Vor Beginn: Die Partie des 4. Spieltags geht um 21 Uhr im Signal-Iduna-Park (Dortmund) los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Champions-League-Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam.

BVB vs. Ajax Amsterdam: Champions League heute im TV und Livestream

Wie alle Champions-League-Mittwochsspiele läuft auch Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam live bei DAZN im Livestream. Vorberichte gibt es ab 20.30 Uhr zu sehen. DAZN schickt dafür folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner

BVB vs. Ajax ist außerdem auch in der Konferenz bei DAZN zu sehen.

Das dafür benötigte Abonnement kostet 14,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo könnt Ihr Euch für 149,99 Euro holen.

BVB vs. Ajax Amsterdam - Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf - Brandt - T. Hazard, Reus

Kobel - Akanji, Hummels, Pongracic - Meunier, Witsel, Bellingham, M. Wolf - Brandt - T. Hazard, Reus Ajax Amsterdam: Pasveer - Mazraoui, J. Timber, L. Martinez, Blind - Ed. Alvarez - Berghuis, Gravenberch - Antony, Tadic - Haller

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C im Überblick