BVB: So verpasst Borussia Dortmund heute das Achtelfinale der Champions League

Borussia Dortmund muss am heutigen Abend in der Champions League gegen Sporting Lissabon antreten. Aktuell ist der BVB nur Dritter in der Tabelle und könnte bei einem entsprechenden Ausgang des Spiels schon heute die K.O.-Phase der Champions League nicht mehr erreichen. Wie der BVB das Achtelfinale der Champions League verpasst, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Für Borussia Dortmund geht es am heutigen 5. Spieltag der Champions League schon um Alles oder Nichts. Gegen Sporting Lissabon darf sich der Tabellenzweite der Bundesliga keinen Ausrutscher erlauben, sonst ist das Achtelfinale der Champions League für den BVB nicht mehr zu erreichen.

Borussia Dortmund steht am heutigen Spieltag der Champions League gehörig unter Druck. Nur auf Platz drei befindet sich der BVB aktuell in der Gruppe C. Punktgleich ist der BVB mit dem heutigen Gegner aus Lissabon. Mit sechs Punkten Abstand ist der Tabellenführer der Gruppe C, Ajax Amsterdam, schon weit enteilt.

Falls der BVB heute mit einer Differenz von zwei Toren oder mehr verliert, ist das Aus in der Champions League schon heute Abend besiegelt. Und auch falls der BVB das Spiel nur mit einem Tor Abstand verlieren sollte, wäre das Weiterkommen nur noch von theoretischer Natur. Das liegt an dem Reglement, welches die UEFA erlassen hat. Mit einer heutigen Niederlage könnte der BVB am letzten Spieltag maximal gleichziehen mit Sporting Lissabon. Beide Teams hätten dann neun Punkte und durch den Sieg des BVB im Hinspiel der Gruppenphase gegen Sporting würden folgende Mechanismen ins Spiel kommen:

Es wird die Punktezahl aus dem Direktvergleich der beiden Mannschaften gewertet. Der Direktvergleich der beiden Teams würde 3:3 lauten.

Danach wird die Tordifferenz aus dem Direktvergleich bewertet. Bei einem 2:0 oder einem höheren Ergebnis für Sporting Lissabon hätte Sporting mehr Tore als der BVB im direkten Vergleich erzielt und der BVB würde ausscheiden.

Bei einer Niederlage des BVB mit nur einem Tor Abstand würde die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen bewertet werden. Der BVB hätte dann eine Tordifferenz von -5 und Sporting Lissabon von +3 Toren. Eine Differenz von acht Toren müsste der BVB am letzten Spieltag der Champions League dann aufholen. In der Champions League ein äußerst schwieriges Unterfangen.

Für den BVB bedeutet das, dass sie nur mit einem Sieg ihr Schicksal in der eigenen Hand hätten. Mit einem Unentschieden heute müsste der BVB auf Schützenhilfe am letzten Spieltag hoffen. Doch die Personallage ist für den BVB alles andere als einfach. Zu den Ausfällen gesellt sich jetzt auch noch Thorgan Hazard hinzu, welcher positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Ohne ihn muss der BVB heute versuchen seine Chancen auf das Achtelfinale zu wahren.

Sporting Lissabon vs. BVB, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

Sporting Lissabon: Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia

Adan - Goncalo Inacio, Coates, Feddal - Pedro Porro, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis - Pedro Goncalves, Paulinho, Sarabia BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Zagadou, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, St. Tigges, Malen

