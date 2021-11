Kommentar zu Witz-Rot für Hummels: UEFA muss Größe zeigen

Für Mats Hummels war die Rote Karte eine "absurde Fehlentscheidung". Die UEFA sollte nun Größe zeigen und seine Sperre aufheben oder zumindest auch Hummels' Gegenspieler nicht ungeschoren davonkommen lassen. Ein Kommentar.

Ehre, wem Ehre gebührt. Weil Antony alle drei Tore beim 3:1-Sieg von Ajax Amsterdam in Dortmund eingeleitet hat, wurde der Flügelstürmer von der UEFA zum Spieler des Spiels gekürt. Für seine Schauspieleinlage hätte der Brasilianer zudem noch einen Oscar verdient gehabt.

"Er fällt, dann guckt er hoch, nimmt noch mal Tempo auf und windet sich noch dreimal", sagte Hummels bei DAZN nach seinem fragwürdigen Platzverweis (29.) über seinen Gegenspieler. Zweifellos ging der BVB-Verteidiger bei seiner Grätsche ein hohes Risiko - aber er traf den hochspringenden Antony nicht. Vielmehr landete der 21-Jährige auf Hummels' Wade. Und machte eine Show daraus.

Für Hummels war es "eine Farce": "Das ist lächerlich. Er fällt viermal Richtung Auslinie und dann windet er sich noch mal in die andere Richtung." DAZN-Experte Sandro Wagner forderte: "Da sollte man im Nachgang eher noch schauen, dass Antony bestraft wird, weil so eine Aktion den Fußball kaputtmacht."

Es bleibt abzuwarten, ob die UEFA noch gegen den Brasilianer vorgehen wird. Zu rechnen ist damit eher weniger, auch wenn Antonys Verhalten nicht im Sinne des Fairplays ist, das sich die UEFA immer gerne auf die Fahnen schreibt. Wahre Größe würden die Damen und Herren von der Disziplinarkommission in Nyon aber zeigen, wenn sie Hummels' Rote Karte zurücknehmen würden. Warum dies nicht schon durch den VAR geschehen ist, wirft weitere Fragen auf.

Noten: BVB-Bank hilft nicht - Bellingham jetzt auch noch Spielmacher? © getty 1/16 Borussia Dortmund hat nach dem 0:4 vor zwei Wochen auch das zweite Spiel gegen Ajax Amsterdam verloren. Der BVB unterlag am 4. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zu Hause mit 1:3 (1:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter BVB-Spieler. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Riesenparade gegen Berghuis vor der Pause. Ewas im Glück, dass zwei Minuten davor ein Querschläger nur auf die Latte tropfte. Am Ende gegen den übermächtigen Ajax-Ansturm machtlos. Der BVB-Keeper konnte einem fast Leid tun. Note: 2,5. © getty 3/16 THOMAS MEUNIER: Von ihm kamen kaum Impulse nach vorne. Meunier wurde zu sehr von Tadic und Blind in die Defensive gezwungen. War am Ende wie alle Dortmunder mit der Ajax-Wucht überfordert. Note: 4. © getty 4/16 MANUEL AKANJI: Zu Beginn mit starkem Ball auf Hazard, auch danach immer wieder in den Spielaufbau eingebunden. Hielt die Abwehr lange Zeit zusammen. In der Schlussphase wusste der Schweizer dem Wirbel der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen. Note: 3,5. © imago images 5/16 MATS HUMMELS: Die erste Grätsche bewahrte den BVB vor einem brisanten Konter (26.), die zweite gegen Antony brachte Rot (29.) - viel zu hart, aber so tief im Mittelfeld muss der Abwehrchef auch nicht mit Risiko ins Duell gehen. Note: 3,5. © getty 6/16 MARIUS WOLF: Half als linker Außenverteidiger aus. Hatte mit Antony und Mazraoui alle Hände voll zu tun und konnte sich nur selten mit in die Offensive einschalten. Machte seine Sache recht gut. Vorzeitig verletzt ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 7/16 AXEL WITSEL: Bemühte sich um Ruhe und Struktur im Spiel. Das gelang anfangs super, später immer weniger gut. Aber gegen dieses Ajax mit einem Spieler mehr war das auch kaum zu schaffen. Note: 3,5. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Jetzt auch noch Spielmacher? Es gibt wohl nichts, was sich der Engländer nicht zutraut. Kämpfte, grätschte, dribbelte und trieb die BVB-Offensive an. Auch den Elfer holte der Youngster raus. Manko: Er vergab früh das 1:0 (8.). Note: 2. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: Mit einigen guten Ideen zu Beginn. Als die Partie zum Kampfspiel mutierte, nicht unbedingt in seinem Element. Arbeitete aber viel nach hinten mit und eroberte sogar mit die meisten Bälle für den BVB (9). Note: 3. © getty 10/16 MARCO REUS: Übernahm die Verantwortung beim Elfer und verwandelte sicher (37.). Übersah direkt im Anschluss bei einem Konter den gestarteten Tigges. Der Kapitän ging voran und widmete sich mit Feuer der Abwehrschlacht. Note: 3. © imago images 11/16 THORGAN HAZARD: In zwei Szenen zu langsam oder zu ungenau. Super Vorlage für Bellingham, aber wenn er vorher mit Speed an Ajax-Keeper Pasveer vorbeigeht, liegt der BVB früh vorn (8.). Musste aus taktischen Gründen runter. Note: 3,5. © getty 12/16 STEFFEN TIGGES: Startelfdebüt in der Königsklasse. Von Anfang an ohne Bindung ans Spiel, in Unterzahl war für den Hünen dann ohnehin kaum was zu holen. Ein Konter-Könner ist er noch nicht. 15 Ballverluste (!). Note: 4,5. © imago images 13/16 MARIN PONGRACIC: Nach Hummels’ Roter Karte für Hazard auf dem Feld, um die Defensive zu sichern. Warf sich nach Kräften in die Dauer-Angriffe der Holländer. Hatte Haller bis zum 1:2 (83.) im Griff. Verlängerte auch zuvor unglücklich vorm 1:1. Note: 4,5. © imago images 14/16 FELIX PASSLACK: Nach gut einer Stunde für den verletzten Wolf auf dem Feld. Mit Schwierigkeiten bei hohen Bällen. Behielt in der hektischen Schlussphase kaum den Überblick und brachte wenig Sicherheit ins Spiel. Note: 4,5. © imago images 15/16 DONYELL MALEN: In der Schlussviertelstunde für Tigges im Team. Brachte gleich viel mehr Power aufs Feld, endlich hatten die Konter des BVB mal Hand und Fuß. Viel ballsicherer und gefährlicher, hätte wohl eher aufs Feld gehört. Keine Bewertung. © getty 16/16 ANSGAR KNAUFF: Kam für Kapitän Reus. Konnte sich kaum in Szene setzen. Das war aber auch eine furchtbar undankbare Rolle. Keine Bewertung.

Hummels-Platzverweis: Review hätte für mehr Transparenz gesorgt

Zwar hielt Schiedsrichter Michael Oliver mit seinem englischen Landsmann Stuart Attwell Rücksprache, doch der VAR gab offenbar keine Review-Empfehlung. Und sorgte damit auch bei Hummels für Verwunderung: "Ich habe gesagt, die sollen sich das jetzt anschauen, dann muss er mir Gelb geben, damit er nicht ganz doof dasteht mit der Entscheidung. Als er bei der Roten geblieben ist, war ich absolut ungläubig."

Man sollte den VAR nicht gänzlich verteufeln, schließlich bescherte Attwells Hinweis an Oliver kurz nach Hummels' Platzverweis beim Foul von Noussair Mazraoui an Jude Bellingham Dortmund einen Elfmeter, den Marco Reus zur Führung nutze. In dem Fall schaute sich Oliver die Szene in der Review-Area nochmals an. Auch bei Hummels' Platzverweis hätte ein Gang vor den Bildschirm für mehr Transparenz und eventuell ein Umdenken bei Oliver sorgen können.

Doch so wird der Abwehrchef den Dortmundern im direkten Duell im Kampf um ein Ticket fürs Achtelfinale gegen Sporting am 24. November fehlen. Gegen die Sperre in Berufung zu gehen hat laut Hummels wenig Aussicht auf Erfolg.

"Wir kennen alle die Verantwortlichen", sagte der 32-Jährige. "Nach menschlichem Ermessen sagst du, da hat der Schiedsrichter ins Klo gegriffen. Wir alle wissen, dass sowas eigentlich immer bestehen bleibt." Gerne wird dann mit Verweis auf eine Tatsachenentscheidung nicht mehr daran gerüttelt. Aber vielleicht springt bei der UEFA ja doch mal jemand über seinen Schatten.

