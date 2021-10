"Der wichtigste Moment meiner Karriere": Als Kaka Ryan Giggs an die Gurgel ging

Kaka brannten einst auf der großen Bühne die Sicherungen durch. Für den Leidtragenden Ryan Giggs war es ein Schlüsselmoment seiner Laufbahn.

Wenn man nach einer Top Ten der anständigsten Fußballer in der Geschichte fragt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass bei vielen Antworten der Name Kaka früher oder später fällt. Schließlich galt der Brasilianer während seiner aktiven Zeit als Everybody's Darling.

Dass sich der einstige Milan-Star im Jahr 2007 auf der ganz großen Bühne, nämlich im Halbfinale der Champions League, zu einer krassen Tätlichkeit hinreißen ließ, haben viele bereits wieder vergessen oder vielleicht noch gar nicht mitbekommen.

Milan traf dabei auf Manchester United. Nach einem Foul Kakas an Ryan Giggs forderte dieser vehement eine Gelbe Karte für den Spielmacher der Mailänder. Kaka missfiel Giggs' Verhalten so sehr, dass er den Waliser packte und ihm an die Gurgel ging.

Kaka greift Giggs an die Gurgel - beide sehen Gelb

Kaka hatte Glück, der Schiedsrichter zeigte nach Trennung der Streithähne beiden die Gelbe Karte. Doch Kaka wäre nicht Kaka, wenn es dabei geblieben wäre. Nach dem Spiel suchte er gemeinsam mit Ex-Rangers-Profi Gennaro Gattuso, der als Dolmetscher fungierte, die Umkleide der Red Devils auf.

Die Milan-Legendenelf seit 2000 © getty 1/19 Erst kürzlich kehrte Carlo Ancelotti als Trainer nach Madrid zurück, zum Welttrainer stieg er allerdings bei Milan. Klar, dass er die Milan-Legenden-Elf seit 2000 coacht. SPOX blickt zurück. © getty 2/19 TOR - DIDA: Spielte von 2000 bis 2010 in Mailand und wurde zu einem der besten Torhüter der letzten Jahrzehnte. Der Brasilianer ließ seine Karriere in der Heimat ausklingen und ist mittlerweile als Torwart-Trainer bei Milan aktiv. © getty 3/19 ABWEHR - MAREK JANKULOVSKI: Wechselte 2005 für 8,5 Millionen Euro von Udinese zu Milan und glänzte auf der linken Außenbahn durch Schnelligkeit, exzellente Technik und seinen furchteinflößenden Weitschuss. © getty 4/19 PAOLO MALDINI: Der Rekordspieler und wohl legendärste Milan-Spieler der Geschichte. Lief 901-mal im Dress der Rossoneri auf und gewann fünf Champions-League-Titel. Seine Trikotnummer 3 wird bei Milan nicht mehr vergeben. © getty 5/19 ALESSANDRO NESTA: Einer der gefürchtetsten Innenverteidiger seiner Zeit – kochte seine Gegenspieler durch überragendes Stellungsspiel und Robustheit ab und wurde zweimal zurecht in die FIFA World XI gewählt. 6/19 CAFU: War in seinen fünf Jahren bei Milan seit 2003 nicht von der rechten Verteidigerseite wegzudenken. Kam 166-mal zum Einsatz, hatte aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. © getty 7/19 MITTELFELD – GENNARO GATTUSO: Der wohl gefährlichste und aggressivste Mittelfeldspieler seiner Zeit lief von 1999 bis 2012 für Milan auf und wurde zum absoluten Publikumsliebling. Gattuso trainiert mittlerweile die Fiorentina. © getty 8/19 ANDREA PIRLO: Wagte 2001 den Wechsel von Inter zu Milan und dirigierte fortan über 10 Jahre lang das Spiel der Rossoneri. Wurde zweimal Champions-League-Sieger und 2004 in die FIFA 100 aufgenommen. © getty 9/19 CLARENCE SEEDORF: Der Niederländer galt als einer der besten Spielmacher der 2000er. Kam 2002 über Real und Inter zum AC und wurde für seine Spielübersicht gefürchtet. Er kehrte 2014 als Trainer zurück, blieb aber nur ein halbes Jahr. © getty 10/19 KAKA: Der Brasilianer hob Milan von 2003 bis 2009 auf ein Weltklasselevel und wurde 2007 zum Weltfußballer des Jahres gekürt. In 307 Einsätzen schoss der Spielmacher 104 Tore und gab 85 Vorlagen. © getty 11/19 ANGRIFF - Andrij Shevchenko: "Sheva" schoss sich mit 175 Toren in die Herzen der Mailänder, 2004 Europas Fußballer des Jahres und war erklärter Lieblingsspieler von Milan-Eigentümer Berlusconi. Tritt als Nationaltrainer bei der EM mit der Ukraine an. © getty 12/19 FILIPPO INZAGHI: Das Spiel des Italieners war nicht durch Laufbereitschaft, sondern vielmehr durch gutes Stellungsspiel geprägt. An der Seite von Shevchenko schoss er bis 2012 satte 126 Tore und kehrte später als Trainer nach Mailand zurück. © getty 13/19 TRAINER - CARLO ANCELOTTI: Stand nach seinem Karriereende von 2001 bis 2009 an der Seitenlinie seines Herzensvereins und holte zweimal die Champions League. Heute trainiert Ancelotti zum zweiten Mal Real Madrid. © SPOX 14/19 Und so sieht die Legendenelf in der Formation 4-4-2 aus! © getty 15/19 HONORABLE MENTIONS – ALLESANDRO COSTACURTA: 20 Jahre lang spielte der Innenverteidiger beim AC Mailand und wurde zum zweitältesten Spieler der Champions-League-Historie. 2007 beendete er mit 41 Jahren seine aktive Karriere. © getty 16/19 MASSIMO AMBROSINI: War nach dem Karriereende von Paolo Maldini Kapitän der Rossoneri und etablierte sich im zentralen Mittelfeld als Defensivanker vor der Abwehr. 2014 beendete er seine Karriere beim AC Florenz. © getty 17/19 ALEXANDRE PATO: Der Brasilianer wechselte 2007 für die U17-Spieler-Rekordsumme von 22 Millionen Euro zu Milan. Er lief aufgrund von Verletzungen den Erwartungen hinterher, bleibt jedoch für sein legendäres 24-Sekunden-Tor gegen Barcelona in Erinnerung. © getty 18/19 GIANLUIGI DONNARUMMA: 2015 debütierte er acht Tage nach seinem 16. Geburtstag im Tor der Mailänder und ist seitdem unangefochtener Stammspieler. Er brachte nach Didas Wechsel die Sicherheit ins Tor zurück. Nun zieht er wohl weiter und wechselt zu PSG. © getty 19/19 MASSIMILIANO ALLEGRI: Er war nach Ancelotti der erste Trainer, der länger als zwei Jahre im Amt blieb und gewann 2011 die italienische Meisterschaft, den letzten großen Titel der Italiener. 2014 wechselte er zu Juve und feierte dort zahlreiche Erfolge.

Sein Teamkollege wolle sich entschuldigen, so Gattuso zu Giggs. Der nahm die Entschuldigung an: "Ich habe ihm gesagt, dass es kein Problem mehr gäbe und wir nur Menschen sind", erinnerte sich der heute 47-Jährige bei einem Q&A auf Instagram an den Vorfall zurück. "Daraufhin umarmte mich Kaka und gab mir ein Bild von Gott."

Giggs: Nach Kakas Entschuldigung "hat die ganze Kabine applaudiert"

Kaka gilt als extrem gläubig, unter dem Trikot trug er regelmäßig ein T-Shirt mit dem Aufdruck "I belong to Jesus". Folglich sah er sich anscheinend in der Pflicht, Giggs um Vergebung zu bitten.

"Er kniete vor mir nieder und bedankte sich, dass ich seine Entschuldigung annehme", so Giggs weiter. "Danach haben wir Trikots getauscht und die ganze Kabine hat applaudiert."

Bis heute ist Kakas Bild von Gott noch in seinem Besitz, wie die United-Legende verriet. "Das war der wichtigste Moment meiner Karriere", sagte er abschließend.

Betrachtet man Kakas Reaktion auf seinen Ausrutscher, ist ein Platz in oben genannten Top Ten also weiterhin vertretbar. "Ich bin nicht perfekt", gab er schließlich einst zu.