FC Porto vs. AC Milan: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League trifft der FC Porto auf den AC Milan. SPOX sagt, wo die Partie im TV und Livestream übertragen und im Liveticker begleitet wird.

Nach zwei absolvierten Partien in der Gruppe B der UEFA Champions League sind sowohl der FC Porto als auch die AC Milan noch sieglos. Beide bekleiden somit die Plätze drei und vier und brauchen nun einen Sieg, um die Gruppenköpfe Liverpool und Atletico Madrid noch einmal angreifen zu können.

In der Königsklasse startete Porto mit einem torlosen Remis beim spanischen Meister Atletico grundsätzlich gut, ehe es zuletzt zuhause gegen Liverpool eine krachende 1:5-Pleite gab. Erstmals seit acht aufeinanderfolgenden Partien in der Gruppenphase der Champions League mussten die Dragoes mal wieder eine Heimniederlage hinnehmen (sieben Siege, ein Remis).

Auch die Rossoneri sind mit zwei Niederlagen in Liverpool (2:3) und bei Atletico Madrid (1:2) denkbar schlecht in die Königsklasse gestartet. Von den letzten neun Partien in der Champions League wurde nur eine einzige gewonnen (drei Remis, fünf Niederlagen).

FC Porto vs. AC Milan heute live in der Champions League: Anpfiff, Ort

Gruppenphase

3. Spieltag

Dienstag, 19. Oktober 2021

21:00 Uhr

FC Porto vs. AC Milan heute live in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Porto gegen Milan wird nicht live im Free-TV übertragen, lässt sich aber dennoch hautnah verfolgen. DAZN strahlt die 90 Minuten exklusiv aus.

Der Streamingdienst besitzt ab dieser Saison die Rechte an der Übertragung von 121 Begegnungen der Königsklasse. In der Gruppenphase werden dabei sieben von acht Dienstagsspielen und acht von acht Mittwochsspielen live bei DAZN gezeigt. Ein Dienstagsspiel wird stets bei Amazon Prime Video gezeigt. Hier geht's zu DAZN.

Die Preise wurden jeweils erhöht, da das Live-Programm von DAZN durch den Rechtegewinn nun ebenso höher ausfällt. So ist etwa auch die Bundesliga jetzt nicht nur freitags, sondern auch sonntags bei dem Streaminganbieter zu sehen.

Abgesehen dieser beiden Wettbewerbe lassen sich auf der Plattform in Sachen Fußball auch die spanische Primera Division, die italienische Serie A, die französische Ligue 1 oder die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 - mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft - live verfolgen.

Wiederum darüber hinaus seht Ihr bei DAZN US-Sport mit der NBA, der NHL, der NFL, der MLB sowie Motorsport, Tennis, Boxen, MMA, Darts, Golf, Rugby und mehr.

FC Porto vs. AC Milan heute live in der Champions League: Übertragung im Liveticker

SPOX bietet Euch wie gewohnt zu Donezk gegen Real einen Liveticker an, mit dem Euch nichts Wichtiges entgehen wird.

Hier geht's zum Liveticker Porto vs. Milan

Hier geht's zur Dienstags-Konferenz.

