FC Barcelona vs. Dynamo Kiew: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe E der Champions League empfängt der FC Barcelona heute Dynamo Kiew. Wir liefern Euch alle Informationen darüber, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Champions League, FC Barcelona vs. Dynamo Kiew: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League kommt es am heutigen Mittwoch, 20. Oktober, unter anderem zum Duell zwischen dem FC Barcelona und Dynamo Kiew. Diese Partie ist eines von zwei frühen Spielen des CL-Abends und wird deshalb bereits um 18.45 Uhr im Camp Nou in Barcelona angepfiffen.

Beim Blick auf die Tabelle der Gruppe E nach zwei Spieltagen meint man, seinen Augen nicht zu trauen. Ganz unten, also auf Platz 4, steht der Name FC Barcelona geschrieben. Der katalanische Topklub befindet sich nicht erst seit dem Verlust von Superstar Lionel Messi in einer Krise - vor allem finanzieller Art. 2015 gewann der FC Barcelona zuletzt die Champions League, von einem erneuten Triumph ist Barca derzeit weit entfernt. Zum Auftakt setzte es ein 0:3 gegen den FC Bayern, mit diesem Ergebnis ging dann auch die Partie bei Benfica Lissabon verloren. Will Barcelona das Achtelfinale nicht schon früh aus den Augen verlieren, muss heute gegen Kiew gewonnen werden. Die Ukrainer haben wenigstens schon einen Punkt auf der Habenseite.

Am vergangenen Sonntag fuhr der FC Barcelona in der Primera Division einen wichtigen Sieg ein. Das Team von Trainer Ronald Koeman bezwang am neunten Spieltag den FC Valencia mit 3:1 (2:1). Damit rücken die Katalanen mit nun 15 Punkten wieder näher an die Spitzengruppe heran. Setzt Barcelona den Aufwärtstrend heute fort?

Champions League: Die Spiele am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr FC Barcelona Dynamo Kiew Mittwoch, 20. Oktober 18.45 Uhr RB Salzburg VfL Wolfsburg Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Benfica Lissabon FC Bayern München Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Manchester United Atalanta Bergamo Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Young Boys Bern FC Villarreal Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr OSC Lille FC Sevilla Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr FC Chelsea Malmö FF Mittwoch, 20. Oktober 21 Uhr Zenit St. Petersburg Juventus Turin

FC Barcelona vs. Dynamo Kiew: Champions League heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV wird FC Barcelona vs. Dynamo Kiew heute nicht übertragen. Die Übertragungsrechte für die Partie liegen bei DAZN. Dort beginnt die Übertragung mit Kommentator Franz Büchner wenige Minuten vor dem Anpfiff.

DAZN ist in der diese Saison der Anbieter, der mit Abstand die meisten Champions-League-Spiele live überträgt. Bei 121 der insgesamt 137 Spiele lautet die Antwort auf die Frage nach dem übertragenden Anbieter DAZN. In der Gruppenphase zeigt DAZN mittwochs immer alle acht Spiele im Livestream, dienstags sind es sieben - eine Partie ist immer exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.

Barcelona vs. Kiew ist heute auch Teil der von DAZN angebotenen Konferenz. Da diese ab 18.30 nur die beiden frühen Spiele beinhaltet, das zweite ist FC Salzburg vs. VfL Wolfsburg, ist in der Konferenz viel von Barcelona vs. Kiew zu sehen.

Möglich ist das aber nur mit einem gültigen DAZN-Abo. Der monatliche Preis für ein jederzeit kündbares Monatsabo beträgt 14,99 Euro.

Mit der DAZN-App und einem Smart-TV könnt Ihr Euch das Spiel auch auf dem großen Bildschirm ansehen. Zudem ist der Livestream auch auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet) abrufbar. Auch das funktioniert, nachdem Ihr die kostenlose App installiert habt.

FC Barcelona vs. Dynamo Kiew: Champions League heute im Liveticker

Live verfolgen könnt Ihr Barcelona vs. Kiew auch bei SPOX - nämlich in unserem ausführlichen Liveticker. Dieser wird quasi im Minutentakt aktualisiert, damit Ihr so schnell wie möglich über das aktuelle Geschehen informiert seid.

Hier geht's zum Liveticker FC Barcelona - Dynamo Kiew.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Champions League: Stand in der Gruppe E vor dem 3. Spieltag