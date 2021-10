Nächste Woche findet in der Champions League der dritte Spieltag statt. Welche Klubs treffen dabei aufeinander und wo werden die Partien live im TV und Livestream übertragen? SPOX klärt auf und liefert eine Übersicht.

Champions League, 3. Spieltag: Begegnungen

Und schon steht die Hinrunde kurz vor ihrem Abschluss. Nachdem in der Champions League Mitte September der Startschuss der Gruppenphase fiel, wird in der nächsten Woche der dritte von sechs Spieltagen ausgetragen. Am Dienstag, den 19. Oktober und am Mittwoch, den 20. Oktober finden je acht Begegnungen statt.

Los geht es am frühen Dienstagabend mit den Aufeinandertreffen zwischen dem Club Brügge und Manchester City sowie Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon. Anstoß ist jeweils um 18.45 Uhr. Sechs weitere Partien starten dann um 21 Uhr. So verhält es sich dann auch am Mittwoch, dann natürlich mit anderen Klubs.

Mit wem bekommen es die deutschen Vereine diesmal zu tun? RB Leipzig und Borussia Dortmund sind am Dienstag im Einsatz. Die Sachsen gastieren bei Paris Saint-Germain, der BVB tritt bei Ajax Amsterdam an. Tags darauf bekommt der FC Bayern München es auf fremdem Terrain mit Benfica Lissabon und der VfL Wolfsburg mit RB Salzburg zu tun. Nur Auswärtsspiele für die Bundesligisten!

Champions League, 3. Spieltag: Übertragung im TV und Livestream

Bleibt die Frage: Wo werden in Deutschland welche Spiele live übertragen? Simpel zu merken: Dienstags laufen sieben von acht Spiele auf DAZN, eine Top-Begegnung dafür bei Amazon Prime Video. Mittwochs überträgt DAZN alles.

Am dritten Spieltag strahlt Amazon Prime Video die Partie des BVB in Amsterdam aus, alle anderen Duelle laufen demzufolge bei DAZN live und exklusiv im Einzelspiel.

Da DAZN mittlerweile nicht nur die erste Anlaufstelle für die Königsklasse ist, sondern darüber hinaus auch 106 Bundesliga-Begegnungen live ausstrahlt (alle Spiele am Freitag und am Sonntag), belaufen sich die Kosten für ein Monatsabo nun auf 14,99 statt 11,99 Euro. Für ein Jahresabo werden derweil 149,99 statt 119,99 Euro verlangt. DAZN hat live unter anderem auch die Primera Division, die Serie A und die Ligue 1 anzubieten.

Und wie sieht es bei Amazon aus? Wer bereits Prime-Mitglied ist, hat die Champions League jetzt inklusive - ohne weitere Kosten. Ansonsten: Ein Monatsabo kostet 7,99 Euro, für ein Jahresabo werden 69 Euro fällig. Hier gibt es ebenfalls die Chance, das Angebot einen Monat lang gratis zu testen.

Champions League: Begegnungen und Übertragung am 3. Spieltag

Termin Begegnung Übertragung 19.10., 18.45 Uhr Club Brügge - Manchester City DAZN 19.10., 18.45 Uhr Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon DAZN 19.10., 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - RB Leipzig DAZN 19.10., 21.00 Uhr Atletico Madrid - FC Liverpool DAZN 19.10., 21.00 Uhr FC Porto - AC Mailand DAZN 19.10., 21.00 Uhr Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund Amazon Prime Video 19.10., 21.00 Uhr Inter Mailand - Sheriff Tiraspol DAZN 19.10., 21.00 Uhr Shakhtar Donetsk - Real Madrid DAZN 20.10., 18.45 Uhr FC Barcelona - Dynamo Kiew DAZN 20.10., 18.45 Uhr RB Salzburg - VfL Wolfsburg DAZN 20.10., 21.00 Uhr Benfica Lissabon - FC Bayern München DAZN 20.10., 21.00 Uhr Manchester United - Atalanta Bergamo DAZN 20.10., 21.00 Uhr Young Boys Bern - FC Villarreal DAZN 20.10., 21.00 Uhr OSC Lille - FC Sevilla DAZN 20.10., 21.00 Uhr FC Chelsea - Malmö FF DAZN 20.10., 21.00 Uhr Zenit St. Petersburg - Juventus Turin DAZN

Champions League mit FC Bayern, BVB, RB Leipzig und VfL Wolfsburg

Von den deutschen Teilnehmern steht allen voran RB Leipzig unter Druck. Das Team von Jesse Marsch befindet sich mit PSG und ManCity in einer extrem schweren Gruppe und hat bis dato bei zwei Niederlagen keinen einzigen Punkt auf dem Konto.

Bayern und der BVB haben in ihren Gruppen sich bislang keine Blöße, haben je zweimal gewonnen und damit je sechs Punkte. Die Wolfsburger stehen nach zwei Unentschieden bei zwei Zählern.