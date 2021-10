Der FC Bayern München ist heute in der Champions League zu Gast bei Benfica Lissabon. Wir tickern das Spiel des 3. Gruppenspieltags live mit.

Die Bayern wollen heute ihren Erfolgslauf in der Königsklasse fortsetzten. Im Weg der Münchner steht heute der portugiesische Topklub Benfica Lissabon. Schafft der FCB den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Benfica vs. FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nicht nur wegen der 5:1-Machtdemonstration am vergangenen Bundesligaspieltag gegen Bayer Leverkusen geht der FC Bayern München heute mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gegen den portugiesischen Topklub. Die Münchner sind in der Königsklasse nämlich bislang makellos. In den ersten zwei Spielen bezwang man zunächst den FC Barcelona mit 3:0, danach Dynamo Kiew mit 5:0. Doch auch Benficas Leistungen können sich sehen lassen. Die Portugiesen sind ebenfalls noch ungeschlagen und haben ebenfalls noch kein Gegentor kassiert.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr, gespielt wird im Estadio da Luz in Lissabon.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions-League-Gruppenspiels zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München.

Benfica vs. FC Bayern München: Champions League heute im TV und Livestream

DAZN überträgt das Spitzenspiel zwischen Benfica und Bayern München live und in voller Länge. Eine halbe Stunde vor dem Spiel meldet sich die Moderatorin Laura Wontorra, bei Spielbeginn übernimmt dann das Duo bestehend aus Kommentator Uli Hebel und Experte Sandro Wagner die Partie.

Benfica gegen Bayern München und die anderen sieben Champions-League-Spiele des Tages seht Ihr zudem auch in der Konferenz bei DAZN.

Für all dies benötigt Ihr ein DAZN-Abonnement. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr.

Benfica vs. FC Bayern München: Champions League - Voraussichtliche Aufstellungen

Benfica: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario - Lazaro, Grimaldo - Rafa, Yaremchuk - Darwin

Vlachodimos - Lucas Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Weigl, Joao Mario - Lazaro, Grimaldo - Rafa, Yaremchuk - Darwin Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Champions League: Die Gruppe E im Überblick