FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge fordert PSG heraus und spricht über Brazzo-Zorc-Zoff

Karl-Heinz Rummenigge ist über den 3:0 (1:0)-Auftaktsieg von Bayern München in der Champions League beim FC Barcelona regelrecht ins Schwärmen geraten. "Das war ein Meilenstein", sagte der frühere Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters bei Bild live: "Die Bayern haben sich großen Respekt erspielt."

Von einer Favoritenrolle der Münchner in der Königsklasse zu sprechen, sei aber "zu früh. Richtig los geht es erst mit der K.o.-Phase." Außerdem gebe es "Kader, die noch breiter aufgestellt sind. Aber Bayern ist kein Gegner, den man gerne zugelost bekommt. Das Räderwerk läuft. Die anderen müssen sich zum Teil noch beweisen."

Rummenigge gab zu, dass er im weiteren Verlauf "gerne ein Spiel Bayern München gegen Paris Saint-Germain erleben" würde: "Mal sehen, wer da als Sieger vom Platz geht." In der vergangenen Saison waren die Bayern im Viertelfinale an Kylian Mbappe, Neymar und Co. gescheitert.

PSG hat sich im Sommer äußerst prominent verstärkt und unter anderem Weltstar Lionel Messi von Barca verpflichtet. "Mit Messi ist ihnen die Seele rausgerissen worden. Sie gehen schweren Zeiten entgegen", sagte Rummenigge über Barcelona, die er "mit dem Ergebnis noch gut bedient" sieht. Vielsagend deutete er an: "Wenn man die Mannschaften sich angeschaut hat, wie sie taktisch aufgetreten sind..."

Noten und Einzelkritiken: Der Beste war an keinem Tor beteiligt © imago images 1/33 Der FC Bayern München hat zum Auftakt der Champions-League-Saison mit 3:0 beim FC Barcelona gewonnen. Der Beste spielte in der Verteidigung, die Torschützen hatten Glück. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/33 MARC-ANDRE TER-STEGEN: Barca konnte sich wie gewohnt auf seine Strafraumpräsenz verlassen. Zwei Sane-Schüsse parierte er glänzend (19. und 52.), Müllers abgefälschten Fernschuss und Lewandowskis Abstauber konnte er nur hinterherschauen. Note: 2,5. © getty 3/33 RONALD ARAUJO: Gegen Davies und Lewandowski glänzte er zweimal mit starker Zweikampfführung. Im gesamten Spiel verlor er keinen Zweikampf und tauchte bei Freistößen auch offensiv gefährlich auf. Note: 2,5. © getty 4/33 GERARD PIQUE: In der ersten Halbzeit warf er sich in Musialas Schuss und verhinderte so den Rückstand. Trotz seiner insgesamt vier Rettungsaktionen sah er gegen Lewandowski zweimal im Nachsetzen unglücklich aus. Note: 4. © getty 5/33 ERIC GARCIA: Der spielstarke Spanier übernahm den Großteil des katalanischen Spielaufbaus. Sein Rücken lenkte Müllers Distanzschuss an Ter Stegen vorbei ins Tor und schließlich auch das Spiel in Richtung der Münchener. Note: 4. © getty 6/33 SERGI ROBERTO: Auf der rechten Angriffsseite als Flügelverteidiger kaum ein Faktor, weil Davies ihn aus dem Spiel nahm. Seinen Kollegen Araujo ließ er mit Sane defensiv vorwiegend allein. Note: 4,5. © getty 7/33 JORDI ALBA: Hatte mit Musiala einen quirligen Gegenspieler, der ihn auch die gesamte Partie über beschäftigte. Seine gefürchteten Offensivqualitäten bekam er aber kaum etabliert. 17 Minuten vor Schluss musste er angeschlagen runter. Note: 4. © getty 8/33 SERGIO BUSQUETS: Versuchte sich zwar in gewohnter Rolle als Ballverteiler, setzte aber kaum Akzente. Gegen Kimmich, Goretzka und Co. war er eher defensiv gefordert und gewann 71 Prozent seiner Zweikämpfe. Nach 59 Minuten musste er runter. Note: 3,5. © getty 9/33 FRENKIE DE JONG: Der auffälligste Spieler auf Seiten der Katalanen. Holte die frühe Gelbe Karte gegen Kimmich raus. 92 Prozent Passquote sind eine Bank, die zündenden Ideen fehlten aber auch ihm. Note: 3,5. © getty 10/33 PEDRI: Wirkte im Dribbling deutlich zu verspielt und konnte offensiv nahezu keinen einzigen Akzent setzen. Beim Führungstreffer verlor er den Ball und joggte anschließend nur hinterher. Note: 5. © getty 11/33 LUUK DE JONG: Als Wandspieler passte er überhaupt nicht ins Offensivspiel von Barcelona und kam insgesamt nur auf 23 Ballaktionen. Auch er blieb ohne Torschuss und musste in der 67. Minute den Platz verlassen. Note: 5. © getty 12/33 MEMPHIS DEPAY: Wirkte von Beginn an sehr spritzig, wurde aber im Verlaufe des Spiels von Upamecano stillgelegt. Konnte mehr Akzente als De Jong setzen, aber keinen einzigen Torschuss absetzen. Note: 4,5. © getty 13/33 GAVI: Nach knapp einer Stunde kam er für Sergio Busquets. Gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe und sammelte innerhalb weniger Minuten gleich vier Fouls. Note: 4. © getty 14/33 YUSUF DEMIR: Auch der aktuelle Barca-Shootingstar wurde für die letzte halbe Stunde ins kalte Wasser geworfen, fand aber kaum ins Spiel. Note: 4. © getty 15/33 OSCAR MINGUEZA: Ersetzte den schwachen Eric Garcia und brachte in den Schlussminuten mehr Stabilität in den Defensivblock. Bei Lewandowskis entscheidendem Tor konnte er nichts mehr machen. Note: 3,5. © getty 16/33 COUTINHO: Nach seiner Einwechslung setzte er deutlich mehr Akzente als Luuk de Jong im gesamten Spiel. Neuer hatte gegen seine zwei Torschüsse jedoch kaum Probleme. Note: 3. © getty 17/33 ALEJANDRO BALDE: Kurz vor Schluss durfte der 17-Jährige den angeschlagenen Alba ersetzen und kam so zu seinem Profidebüt für Barca. Brachte Süle noch einmal mächtig ins Schwitzen. Keine Bewertung. © getty 18/33 MANUEL NEUER: Sehr geruhsamer Abend für den Bayern-Keeper, der keinen einzigen Schuss parieren musste. Note: 3,5. © getty 19/33 BENJAMIN PAVARD: Klärte in der Anfangsphase einige brenzlige Situationen und verteidigte insgesamt unaufgeregt. Seine Flanken kamen wiederholt zu ungenau. Note: 3. © getty 20/33 DAYOT UPAMECANO: Tadellose Vorstellung des Abwehrchefs, bester Mann auf dem Platz. Präsentierte sich von Anfang an wach, verzeichnete die meisten Ballgewinne, bestritt die meisten Zweikämpfe seiner Mannschaft und gewann die Mehrzahl unaufgeregt. Note: 2. © getty 21/33 NIKLAS SÜLE: Weniger auffällig als sein Nebenmann Upamecano, aber ähnlich stabil. Kurbelte das Aufbauspiel mit guten Pässen an. Note: 2,5. © getty 22/33 ALPHONSO DAVIES: Anders als in Leipzig gab er wieder einen echten Außenverteidiger und wurde bei eigenem Ballbesitz nicht zum alleinigen linken Außenbahnspieler. In seinen Duellen stets dynamisch, dann aber ab und an zu ungenau. Note: 3. © getty 23/33 LEON GORETZKA: Agierte erneut etwas weiter vorne als Kimmich. Kämpfte, setzte aber kaum entscheidenden Akzente. Am Strafraum traf er die eine oder andere falsche Entscheidung. Note: 3,5. © getty 24/33 JOSHUA KIMMICH: Sah für ein taktisches Foul früh die Gelbe Karte und musste sich in den Zweikämpfen deshalb zügeln. Tat das aber souverän - und belebte das Offensivspiel mit klugen Pässen. Note: 2,5. © getty 25/33 JAMAL MUSIALA: Bewies im Dribbling immer wieder seine herausragenden technischen Fähigkeiten, übertrieb es dabei aber gerne und blieb letztlich meist hängen. Vergab eine Großchance (27.) und leitete mit seinem Pfosten-Schuss das 2:0 ein (56.). Note: 2,5. © getty 26/33 THOMAS MÜLLER: Über weite Strecken des Spiels untergetaucht und mit wenigen Ballkontakten, in der 34. aber mit dem wichtigen 1:0 - einem abgefälschten Distanzschuss. Wichtiger Block eines Busquets-Schusses in der 50. Note: 3. © getty 27/33 LEROY SANE: Präsentierte sich erneut sehr spielfreudig und umtriebig. In der 9. schoss er einen Freistoß in die Mauer, in der 19. und 52. scheiterte er jeweils an einem stark parierenden ter Stegen. Note: 2,5. © getty 28/33 ROBERT LEWANDOWSKI: Hielt vorne gut die Bälle und rieb sich in Zweikämpfen auf, kam selbst aber kaum in gute Abschlusssituationen. Außer nach zwei Pfosten-Schüssen von Musiala und Ganbry, die er zum 2:0 (56.) und 3:0 verwertete (85.). Note: 2. © getty 29/33 LUCAS HERNANDEZ: Ersetzte in der 66. Pavard und reihte sich in der Innenverteidigung ein, weswegen Süle nach rechts rückte. Passte sich ans stabile Abwehr-Niveau seiner Kollegen an. Note: 3. © getty 30/33 SERGE GNABRY: Litt nach dem Leipzig-Spiel unter Rückenproblemen, schaffte es aber trotzdem in den Kader und in der 70. für Musiala sogar aufs Feld. Genau wie sein Vorgänger bereitete er ein Lewandowski-Tor per Pfosten-Schuss vor (85.). Note: 3. © getty 31/33 MARCEL SABITZER: Teil eines Dreierwechsels in der 82. Minute - und gleich voll da. In der 84. schoss er aus spitzem Winkel knapp vorbei. Keine Bewertung. © getty 32/33 KINGSLEY COMAN: Nach auskurierter Wadenverletzung sammelte er in der Schlussphase etwas Spielpraxis. Keine Bewertung. © getty 33/33 JOSIP STANISIC: Kam für Süle und feierte sein Champions-League-Debüt. Keine Bewertung.

Messi-Transfer: "Dann wollen auch die anderen mehr"

Während Rummenigge weiterhin klarstellte, dass eine Messi-Verpflichtung für den FC Bayern zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd realistisch gewesen sei ("Das kann man nicht überlegen. Das Gehalt ist in so schwindelerregenden Höhen. Und man darf nicht vergessen: Das hat einen Effekt. Dann wollen die anderen auch mehr"), schwärmte er stattdessen vom eigenen Personal: Thomas Müller sei "ein Selbst-Motivator. Er ist ein ganz wertvoller Spieler, so ein bisschen die Seele der Mannschaft."

Zu Robert Lewandowski sagte er: "Er ist eine Tor-Maschine! Er hat am Anfang mal mit Real Madrid kokettiert. Aber wir haben ihm immer gesagt: Man kann auch mit Bayern München die Champions League gewinnen." In Dayot Upamecano sieht er einen "ganz wichtigen" und einen "echt gelungenen Transfer".

Den zuletzt schwelenden Konflikt zwischen dem FCB und dem BVB in Person von Hasan Salihamidzic und Michael Zorc wollte er nicht überbewerten: "Ein bisschen lebt der Fußball vom Frotzeln. Es ist der Beweis, dass Bayern Dortmund als Konkurrent um die Meisterschaft wahrnimmt. Da will man auch ein bisschen reizen."

Bezüglich einer Verpflichtung von Dortmund-Knipser Erling Haaland rechnet er Real Madrid gute Chancen aus: "Kann sein, dass sie die Schatulle im Sommer ein bisschen mehr aufmachen und möglicherweise Haaland und Kylian Mbappe holen." Mit Lewandowski habe Bayern "den besten Mittelstürmer der Welt. Haaland ist der zweitbeste."